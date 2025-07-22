Meta, WhatsApp’ın yerel Windows uygulamasına veda edecek

WhatsApp'ın yerel Windows uygulamasının fişi çekiliyor.

Meta yerel sürümü terk edip tarayıcı tabanlı bir uygulama üzerinde çalışıyor.

Bu stratejik değişiklik sayesinde şirket, WhatsApp'a gelen yeni özellikleri daha hızlı bir şekilde masaüstü kullanıcılarıyla buluşturabilecek.

Teknoloji devi Meta, Windows işletim sistemine özel yerleşik WhatsApp uygulamasını, Web sürümünü yükleyen bir program olan web wrapper ile değiştirebilir. Popüler mesajlaşma uygulamasının en son Beta sürümü bu değişikliği zaten uyguluyor.

Windows için WhatsApp uygulaması Ağustos 2022’de Microsoft Store’dan indirilebilir bir seçenek ve gelişmiş performans vaadiyle kullanıma sunuldu. Fakat bu değişiklik onaylanırsa, “performans” konusu platformun en büyük fedakarlıklardan biri olacak gibi görünüyor.

Yeni WhatsApp uygulaması “düşük performans” gösterebilir

Yeni uygulama özellikle de performans açısından bazı kullanıcıları memnun etmeyebilir. Windows Latest’in belirttiği gibi web wrapper daha yavaş çalışıyor. Yerel sürüme göre yaklaşık yüzde 30 daha fazla RAM kullanıyor. Microsoft Edge’in Chromium tabanlı işleme motoru olan WebView2’den yararlanıyor.

Windows Latest, Görev Yöneticisi’ni kullandı ve yeni WhatsApp’ın tarayıcıyla aynı yardımcıları, yani grafiklere, ağ denetimine ve depolamaya ayrılmış yardımcı işlemleri çalıştırdığını keşfetti. Bu da daha yüksek bellek kullanımına neden oluyor.

Bir diğer dezavantaj ise kullanıcı deneyim tarafında görünüyor. Windows için yerel WhatsApp uygulamasının arayüzü, sisteme daha yakın grafiksel öğelere sahipken, web wrapper daha “genel” bir görünüme sahip olacak gibi duruyor.

WhatsApp Web, genellikle masaüstü sürümlerinden (Windows ve macOS için) önce özellikler alıyor. Bu da yeni Beta sürümünün kanallara ve durumlar ile topluluklar için daha fazla özelliğe erişim sağladığı anlamına geliyor.

Bu da web wrapper’a geçişin bir avantajı olarak karşımıza çıkabilir. Masaüstü sürümlerini geliştirmekten sorumlu ekip, çabalarını WhatsApp Web’e odaklayabilecek ve araçları farklı platformlara uyarlamaya gerek kalmayacağı için özellikleri daha hızlı uygulayabilecek.

The Verge’e göre WhatsApp’ın macOS için geleceğinin ne olacağı şimdilik belirsiz durumda. Henüz web wrapper olan bir test sürümü görülmedi.

İlginçtir bir şekilde Windows için yerel WhatsApp uygulamasının olası sonu, başka bir platformun yerel bir uygulamaya sahip olmaya başlamasından sadece birkaç ay sonra gerçekleşecek. Mayıs 2025’te Meta, Apple tablet kullanıcılarının uzun süredir devam eden talebi olan iPad için WhatsApp’ı piyasaya sürdü.