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Rockstar Games, GTA 6'nın tam oyuncu kadrosunu oyunla birlikte yayınlanan jenerik listesinde açıkladı.

Listeye göre Jason Duval'ı Dylan Rourke, Lucia Caminos'u ise Manni L. Perez canlandırıyor.

İki oyuncu, yıllardır süren sessizliklerini Instagram'da paylaştıkları ortak bir açıklamayla bozdu.

Rockstar Games, GTA 6’nın tam oyuncu kadrosunu oyunun çıkışıyla birlikte yayınladığı jenerik listesinde açıkladı. Listeye göre oyunun iki ana karakterinden Jason Duval’ı Dylan Rourke, Lucia Caminos’u ise Manni L. Perez canlandırıyor.

Rockstar, başrol oyuncularının kimliğini yıllarca gizli tuttu ve hayranlar oyunun çıkışına kadar Jason’ı kimin oynadığını tartışmayı sürdürdü. 19 Kasım’da PS5 ve Xbox Series X/S için çıkan oyunun jeneriğiyle bu tartışma da sona erdi.

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GTA 6’da Jason ve Lucia’yı kimler canlandırıyor?

Lucia’yı canlandıran Manni L. Perez’in adı, bu hafta The Game Awards’ta En İyi Performans dalında aday gösterilmesiyle ortaya çıkmıştı. Jason’ın oyuncusu ise çıkış gününe kadar resmi olarak doğrulanmadı. Eurogamer’ın haberine göre Lucia’nın dublörü Victoria Lee’nin Manni L. Perez ve Dylan Rourke ile birlikte Instagram’da paylaştığı fotoğraf, Rourke’nin adını yeniden gündeme getirdi. Rockstar’ın resmi listesi de Jason’ı Rourke’nin oynadığını doğruladı.

Lee, paylaşımında yıllardır sessiz kaldığını ve Lucia’nın ana dublörü olarak karakteri hayata geçirmeye yardım ettiğini yazdı. Dublör, oyunda başka karakterlerin sahnelerinde de görev aldığını belirtti.

Dylan Rourke ve Manni L. Perez’den ortak açıklama

Yıllardır projeyle ilgili tek kelime etmeyen iki oyuncu, oyunun çıkışının ardından ilk kez konuştu. Rourke ile Perez, Instagram’da paylaştıkları ortak açıklamada yıllar boyunca oyun yapımının en çalışkan ve en yetenekli ustalarına tanıklık ettiklerini söyledi.

İkili, insan yaratıcılığının ve iradesinin dünya çapında bir kanıtı olarak tanımladıkları bu projede yer almaktan onur duyduklarını belirtti ve açıklamayı “Leonida’da görüşürüz” sözleriyle bitirdi.

GTA 6’nın oyuncu kadrosunda başka kimler var?

Rockstar’ın jenerik listesinde ana kadro altında çok sayıda isim yer alıyor. Kadrodaki bilinen isimlerden Stephen Root, oyunun çıkışından önce rolünü doğrulayan tek oyuncu olmuştu. Listedeki başlıca rol ve oyuncular şöyle:

Karakter Oyuncu Jason Duval Dylan Rourke Lucia Caminos Manni L. Perez Brian Heder Stephen Root Lori Heder Orlagh Cassidy Cal Bobby Moynihan Donnie Brad Carter Mia Caminos Roselyn Sanchez Vicki Taryn Manning Kenton Rees Machel Montano Moses “Mo” Watkins Aaron Morton Kaptan Aldo Méndez Chris McKinney

Jeneriğin tamamı oyunu henüz bitirmemiş olanlar için dikkat gerektiriyor. IGN, listenin hikayeye dair önemli spoiler’lar içerdiği konusunda uyarıyor Sitenin haberine göre Jason ile Lucia arasındaki ayrıntılı ilişki de çıkışın ardından oyunculardan büyük övgü topluyor.