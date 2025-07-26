Apple, iOS 26 genel Beta sürümünü yayınladı

iOS 26 genel Beta sürümü Apple tarafından kullanıcılara sunuldu.

Şirket ayrıca iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 ve tvOS 26'nın da genel Beta sürümlerini yayınladı.

Apple'ın Beta programına kayıtlı kullanıcılar şu anda yeni güncellemelere edinebiliyor.

Teknoloji devi Apple, yeni işletim sistemi güncellemelerinin herkese açık sürümünü kullanıcılarla buluşturdu. Test programına kayıtlı olanlar için ilk Beta sürümleri yayınlandı. iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 ve tvOS 26 güncellemeleriyle tüm yazılım ekosistemi kapsanıyor.

Apple’ın yayınladığı yeni sürümler, yenilenen görsel estetik ve gelişmiş yapay zeka özellikleri üzerine kurulu, bütünleşik bir kullanıcı deneyiminin temelini oluşturuyor. Bu ilk sürümleri yüklemek, yakın gelecekte Apple cihazlarını şekillendirecek yeniliklere dair somut bir bakış açısı sunuyor.

iOS 26 genel Beta güncellemesi neler sunuyor?

Apple’ın yeni iOS 26 güncellemesi daha derin yapay zeka entegrasyonuna ve canlı ve kişisel bir kullanıcı arayüzüne odaklanarak önemli bir evrimsel adım atıyor. İlk bakışta öne çıkan tasarım öğesi, sisteme daha hafif ve daha çağdaş bir görünüm kazandırmak için şeffaflık ve üç boyutlu efektlere dayanan bir arayüz olan “Liquid Glass” estetiği oluyor.

Ayrıca emojileri, anında içerik çevirisini ve akıllı ekran görüntüsü analizini birleştiren Genmoji gibi yeni özellikleri etkinleştiren yapay zeka Apple Intelligence’ın da geliştirilmesini sağlıyor. Güncelleme ayrıca tamamen yeniden tasarlanmış bir CarPlay arayüzü ve Telefon uygulaması için yeni seçenekler sunuyor.

iOS 26 güncellemesini destekleyen iPhone modelleri şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

Yenilikler ekosistemdeki diğer cihazlara da yayılıyor. watchOS 26 ve tvOS 26’nın ilk genel Beta sürümleri gelecekteki özelliklerin önizlemesini sunuyor. Her iki işletim sistemi de, tutarlı ve modern bir görsel deneyim oluşturmak için şeffaflığı ve yuvarlak şekilleri vurgulayan tasarımıyla yeni “Liquid Glass” estetiğini benimsiyor.

watchOS 26 için başlıca yeni özellikler, yapay zeka destekli bir egzersiz arkadaşı olan “Workout Buddy”, doğrudan bilekten not almak için Notlar uygulaması ve Mesajlar’a entegre Canlı Çeviri gibi iletişim geliştirmeleri sunuyor. tvOS 26’da eğlence, iPhone’un mikrofon olarak kullanılmasını sağlayan geliştirilmiş bir Apple Music Sing sürümü ve artık kişi posterlerini destekleyen FaceTime güncellemeleriyle daha da zenginleştiriliyor.

macOS 26 güncellemesi de daha fazla görsel tutarlılık için görünümünü iOS 26 ile uyumlu hale getiren “Liquid Glass” grafik stilini benimsiyor. İşlevsel yenilikler arasında Mac’te doğrudan bilgisayarınızdan Wi-Fi Araması ile aramaları yönetmenize olanak tanıyan Telefon uygulamasının gelişi öne çıkıyor. Spotlight araması önemli bir iyileştirme alıyor. Bu işlev daha akıllı hale geliyor ve ilgili uygulamaları açmaya gerek kalmadan hızlı eylemler gerçekleştirebiliyor.

Bu sürümleri denemek için Apple Beta Yazılım Programı’na kaydolmanız ve cihazınızı kaydetmeniz gerekiyor. Ardından güncellemeyi yüklemek için “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme” adımlarını izleyerek yazılımı edinebilirsiniz.