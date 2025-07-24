“Yerli ve milli” sosyal ağ NEXT Teknofest Sosyal kullanıcılara sunuldu

Selçuk Bayraktar, "yerli ve milli" bir sosyal platform oluşturdu.

NEXT Teknofest Sosyal tamamen ücretsiz ve reklamsız yapısıyla kullanıcılarla buluştu.

Kamu kurumları ve pek çok üst düzey devlet yetkilisi de platformda yerini aldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı / Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin “yerli ve milli” sosyal medya platformunu duyurdu. T3 Vakfı (Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı) ile Baykar Teknoloji ortaklığında geliştirilen platform kullanıcıların erişimine sunuldu.

Mikroblog platformu tamamen reklamsız ve ücretsiz bir şekilde çalışıyor. Kişiselleştirilmiş algoritma sistemiyle dikkat çeken sosyal ağın “sansür ve güvenli bir deneyim” sunduğu vurgulanıyor.

NEXT Teknofest Sosyal’in bir diğer dikkat çeken noktası ise “ahlaklı yapay zeka” sistemi olarak vurgulanıyor. Kullanıcı verilerinin ülkemizde muhafaza edeceği, güvenli ve özgür bir deneyim sağlanacağı belirtiliyor. Ayrıca platformun T3 AI modelinden güç aldığını da ekleyelim.

Selçuk Bayraktar: “Şeffaf ve kucaklayıcı bir mecra tasarlıyoruz”

Bayraktar’ın açıklamasına göre yeni sosyal medya platformu sahte hesaplar/botların önüne geçiyor. Bununla birlikte dezenformasyon, hakaret, psikolojik şiddet ve istismarın engellendiği aktarılıyor.

Daha özgür, bağımsız, şeffaf ve kucaklayıcı bir mecra olarak öne çıkarılan platformla alakalı Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

“T3 Vakfı ve TEKNOFEST katılımcısı genç arkadaşlarımızın emekleriyle Türkiye’nin yeni ve yerli sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal’i hayata geçirdik. Sahte hesapların, dezenformasyonun, hakaretin, psikolojik şiddetin, istismarın, algoritmik müdahalelerin olmadığı, özgür, bağımsız, şeffaf ve kucaklayıcı bir dijital iklimin hakim olduğu bir paylaşım mecrası tasarlıyoruz. Sizi ve yakınlarınızı yeni ve yerli sosyal medya platformumuz Next Teknofest Sosyal’e bekliyoruz…”

NEXT Teknofest Sosyal nedir ve nasıl kullanılır?

Eğitim, teknoloj, bilim ve girişimcilik alanlarında öne çıkarılan NEXT Teknofest Sosyal’i şu anda web ve mobil cihazlar üzerinden kullanmak mümkün. Platformu bilgisayarınız veya iOS/Android telefon ya da tabletlerinizden kullanabilirsiniz.

Platformun masaüstü sürümünü ziyaret etmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Uygulamayı Android cihazlarda Google Play Store, iPhone/iPad’lerde ise Apple App Store’dan tamamen ücretsiz bir şekilde edinebilirsiniz.

NEXT Teknofest Sosyal’e kayıt olmak için şu bağlantıya tıklayabilir, gerekli bilgilerinizi doldurarak yeni mecraya ilk adımınızı yalnızca birkaç saniye içerisinde atabilirsiniz.

Kamu kurumları da platformda yerini aldı

Şimdiden pek çok kamu kurumu da “Türkiye’nin yeni yerli ve milli sosyal ağında” yerini aldı. İstanbul Valiliği, RTÜK ve Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumları şu anda NEXT Teknofest Sosyal’de görmek mümkün.

Bunun yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi isimler de platformda erkenden bir hesap oluşturdu.

Son olarak Merkez Bankası da NEXT Teknofest Sosyal’e katıldı.