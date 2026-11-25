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Honor Magic9 Lite+, şirket resmi tanıtımını yapmadan İtalyan elektronik zinciri MediaWorld'de 700 euro fiyatla satışa çıktı.

Telefon Avrupa'da 9.530 mAh pil, 80W kablolu şarj, Snapdragon 6 Gen 5 işlemci ve 108 megapiksel ana kamerayla geliyor.

Önceki model Magic 8 Lite, Aralık 2025'te Türkiye'de 25.999 TL'den satışa çıkmıştı, yeni model için Türkiye bilgisi henüz yok.

Honor’un yeni orta segment telefonu Magic9 Lite+, şirket henüz resmi tanıtımını yapmadan İtalya’da satışa çıktı. İtalyan elektronik zinciri MediaWorld, telefonu 256 GB sürümüyle 700 euro fiyat etiketiyle listeledi ve satın alanlara 100 euro indirim, şeffaf kılıf ve 45W şarj adaptörü sunuyor.

Magic9 Lite+, Türkiye’de de satılan Magic 8 Lite’ın halefi olarak geliyor. Telefonun en dikkat çekici özelliği Avrupa sürümündeki 9.530 mAh pil. Bu değer, önceki modelin 7.500 mAh’lik pilinden yaklaşık yüzde 27 daha yüksek.

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Honor Magic9 Lite+ özellikleri

GSMArena’nın haberine göre telefonda Snapdragon 6 Gen 4’ün yerini Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisi alıyor. Qualcomm’un verilerine göre bu yonganın Adreno 812 grafik birimi yüzde 21 daha yüksek performans sunuyor, işlemci genelinde ise güç verimliliği yüzde 8 artıyor. Kablolu şarj hızı da 66W’tan 80W’a çıkıyor, ancak bu hıza ulaşmak için Honor’un kendi şarj adaptörü gerekiyor.

Avrupa Birliği’nin enerji etiketi veritabanı EPREL’deki bilgilere göre telefonun pil ömrü 68 saat 59 dakikadan 97 saat 7 dakikaya çıkıyor. Pil, en az 1.200 şarj döngüsüne dayanacak şekilde derecelendirilmiş. Büyük pilin bedeli ise kalınlık ve ağırlıkta görülüyor, telefonun kalınlığı 7,8 milimetreden 8,1 milimetreye çıkarken ağırlığı 200 gramın üzerine çıkıyor.

Ekran tarafında 6,8 inç boyutunda, 2788 x 1280 piksel çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel bulunuyor. Arka tarafta optik görüntü sabitlemeli 108 megapiksel ana kamera, önde ise 16 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Notebookcheck’in haberine göre telefon IP68 sertifikası, NFC ve çift SIM desteğiyle geliyor. Önceki model gibi IP69K sertifikası da bulunuyor, yani yüksek basınçlı sıcak su püskürtmesine karşı da dayanıklı.

Honor Magic9 Lite+ fiyatı ne kadar?

MediaWorld’ün listesinde Magic9 Lite+ siyah ve altın olmak üzere iki renkte yer alıyor. Telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümü 700 euro, indirimle birlikte ise 600 euro olarak satılıyor. Telefon şimdilik yalnızca zincirin İtalya mağazasında görünüyor, diğer Avrupa ülkelerindeki şubelerinde henüz listelenmedi.

Honor ise telefonu henüz resmi olarak tanıtmadı. Şirketin sitesindeki tek resmi bilgi MagicOS 11 güncelleme planında yer alıyor, plana göre Magic9 Lite+ Aralık 2026 ile Ocak 2027 arasında MagicOS 11 güncellemesini alacak. Notebookcheck de telefonun önümüzdeki iki ay içinde İngiltere dahil Avrupa pazarlarına gelmesinin beklendiğini yazıyor.

Magic9 Lite+ Türkiye’ye gelecek mi?

Honor, Türkiye satış tarihi ve fiyatıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak serinin önceki modeli Magic 8 Lite, Aralık 2025’te Türkiye’de satışa çıkmıştı. Telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümü 25.999 TL, 512 GB’lık sürümü ise 27.999 TL fiyatla satışa sunulmuştu.

Magic 8 Lite, Türkiye’de tanıtıldıktan yalnızca bir hafta sonra raflara gelmişti. Yeni modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise Honor’un Avrupa lansmanıyla birlikte netleşecek.