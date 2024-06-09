iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

Günümüzde yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünen pek çok tüketicinin en önemli kriterlerinden bir tanesi cihazların güncelleme süresi oluyor. Kullanıcılar satın aldıkları cihazların kaç yıl daha güncelleneceğini göz önünde bulundurarak karar veriyor. Bu doğrultuda öne çıkan iki büyük marka olan Apple (iPhone) ve Samsung, güncelleme desteği konusunda diğer birçok rakibini gerilerinde bırakıyor.

Güncelleme desteği sona eren telefonlar bilindiği üzere zamanla çürümeye yüz tutuyor. Artık bu cihazlarda birçok uygulama yeni güncellemeler sunmazken, söz konusu telefonların güvenlik açısından da kullanıcılar adına büyük problemler meydana getirebileceği vurgulanıyor. Bu doğrultuda fişi çekilen cihazların yalnızca büyük Android veya iOS güncellemeleriyle sınırlı tutulmadığını, belirli periyotlarda gelen güvenlik güncellemelerinden de mahrum tutulduğunu belirtmekte yarar var.

iPhone’larda yer alan iOS işletim sistemi, kapalı yapısı ve güvenilir deneyimiyle birçok kullanıcının zaten gözdesi durumda. Samsung’un pazardaki avantajı ise yeni Android güncellemelerine erken erişim imkanı ve One UI ile optimize edilen yazılımı olarak karşımıza çıkıyor. Peki ya iPhone ile Samsung markalarının yarışında güncelleme desteği konusunda hangisi daha başarılı? Sizler için bu konuyu kapsamlı bir şekilde inceledik. İşte detaylar…

iPhone vs Samsung: Güncelleme desteği yarışında kim önde?

Apple (iPhone) ve Samsung markalarına ait akıllı telefonlar, güncelleme desteği konusunda uzun yıllar boyunca kullanıcılarını yarı yolda bırakmamayı vaat ediyor. Her iki marka da bu konuda öne çıkan isimler arasında yer alırken, söz konusu firmaların güncelleme stratejilerini daha yakından inceleyelim…

iPhone’lar kaç yıl güncelleme alıyor?

Geçtiğimiz günlerde iPhone’ların güncelleme süreleri hakkında dikkat çekici bir rapor ortaya çıktı. Şimdiye kadar Apple’ın akıllı telefon modellerine kaç yıl boyunca güncelleme desteği sunacağı açıklanmazken, nihayet gelen bu raporla birlikte akıllardaki soru işaretleri de tümüyle giderilmiş oldu.

Gelen bilgilere göre Apple, bir akıllı telefonu piyasaya sürdükten itibaren en az beş yıl boyunca büyük iOS güncellemeleri sunmaya devam edecek. Örnek vermek gerekirse geçen yılın Eylül ayında piyasaya duyurulan amiral gemisi iPhone 15 Pro Max cihazı 2018 yılına kadar yeni iOS güncellemelerinden yararlanabilecek. Muhtemelen şirket, iPhone 16 serisinde de aynı stratejiyi benimsemeyi sürdürecek.

Bilindiği üzere Apple, beş yıldan daha eski cihazlar için güncelleme desteğine devam etmiyor. WWDC 2024’te iOS 18 işletim sistemini piyasaya tanıtacak şirket, şu anda güncel yazılımı olan iOS 17’de 2018 yılında piyasaya çıkan iPhone XR ve daha yeni olan modelleri destekliyor. Elbette ki iPhone XR’dan önceki cihazlar yeni büyük güncellemeye erişim sağlayamasa da bu modeller hala daha çeşitli güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri almaya devam ediyor.

Hangi iPhone kaç yıl daha güncelleme alacak?

iPhone 15 serisi:

Çıkış tarihi: 22 Eylül 2023

Orijinal iOS sürümü: iOS 17

En son iOS sürümü: iOS 17

iOS 18 alacak mı: Evet

iPhone 14 serisi:

Çıkış tarihi: 16 Eylül 2022

Orijinal iOS sürümü: 16

En son iOS sürümü: 17

iOS 18 alacak mı: Evet

iPhone 13 serisi:

Çıkış tarihi: 24 Eylül 2021

Orijinal iOS sürümü: 15

En son iOS sürümü: 17

iOS 18 alacak mı: Evet

iPhone SE (3. nesil):

Çıkış tarihi: 18 Mart 2022

Orijinal iOS sürümü: 15

En son iOS sürümü: 17

iOS 18 alacak mı: Evet

iPhone 12 serisi:

Çıkış tarihi: 23 Eki 2020

Orijinal iOS sürümü: 14

En son iOS sürümü: 17

iOS 18 alacak mı: Evet

iPhone 11 serisi:

Çıkış tarihi: 20 Eylül 2019

Orijinal iOS sürümü: 13

En son iOS sürümü: 17

iOS 18 alacak mı: Evet

iPhone SE (2. nesil):

Çıkış tarihi: 24 Nis 2020

Orijinal iOS sürümü: 13

En son iOS sürümü: 17

iOS 18 alacak mı: Evet

iPhone XR, XS, XS Max:

Çıkış tarihi: 21 Eylül 2018

Orijinal iOS sürümü: 12

En son iOS sürümü: 17

iOS 18 alacak mı: Evet

iPhone X:

Çıkış tarihi: 3 Kasım 2017

Orijinal iOS sürümü: 11

En son iOS sürümü: 16

iOS 18 alacak mı: Hayır

iPhone 8 ve 8 Plus:

Çıkış tarihi: 22 Eylül 2017

Desteğin sona erme tarihi: 15 Nisan 2020

Orijinal iOS sürümü: 11

En son iOS sürümü: 16

iOS 18 alacak mı: Hayır

iPhone 7 ve 7 Plus:

Çıkış tarihi: 16 Eylül 2016

Desteğin sona erme tarihi: 10 Eylül 2019

Orijinal iOS sürümü: 10

En son iOS sürümü: 15

iOS 18 alacak mı: Hayır

iPhone 6S ve 6S Plus:

Çıkış tarihi: 25 Eylül 2015

Desteğin sona erme tarihi: 12 Eylül 2018

Orijinal iOS sürümü: 9

En son iOS sürümü: 15

iOS 18 alacak mı: Hayır

iPhone SE (1. nesil):

Çıkış tarihi: 31 Mart 2016

Desteğin sona erme tarihi: 12 Eylül 2018

Orijinal iOS sürümü: 9

En son iOS sürümü: 15

iOS 18 alacak mı: Hayır

iPhone 6 ve 6 Plus:

Çıkış tarihi: 25 Eylül 2014

Desteğin sona erme tarihi: 7 Eylül 2016

Orijinal iOS sürümü: 8

En son iOS sürümü: 12

iOS 18 alacak mı: Hayır

iPhone 5S:

Çıkış tarihi: 20 Eylül 2013

Desteğin sona erme tarihi: 21 Mart 2016

Orijinal iOS sürümü: 7

En son iOS sürümü: 12

iOS 18 alacak mı: Hayır

iPhone 5C:

Çıkış tarihi: 20 Eylül 2013

Desteğin sona erme tarihi: 9 Eylül 2015

Orijinal iOS sürümü: 7

En son iOS sürümü: 10

iOS 18 alacak mı: Hayır

iPhone 5:

Çıkış tarihi: 20 Eylül 2013

Desteğin sona erme tarihi: 9 Eylül 2015

Orijinal iOS sürümü: 6

En son iOS sürümü: 10

iOS 18 alacak mı: Hayır

iPhone 4S:

Çıkış tarihi: 14 Ekim 2011

Desteğin sona erme tarihi: 4 Eylül 2014

Orijinal iOS sürümü: 5

En son iOS sürümü: 9

iOS 18 alacak mı: Hayır

iPhone 4:

Çıkış tarihi: 24 Haziran 2010

Desteğin sona erme tarihi: 10 Eylül 2013

Orijinal iOS sürümü: 4

En son iOS sürümü: 7

iOS 18 alacak mı: Hayır

iPhone 3GS:

Çıkış tarihi: 19 Haziran 2009

Desteğin sona erme tarihi: 12 Eylül 2012

Orijinal iOS sürümü: 3

En son iOS sürümü: 6

iOS 18 alacak mı: Hayır

iPhone 3G:

Çıkış tarihi: 09 Haziran 2008

Desteğin sona erme tarihi: 7 Haziran 2010

Orijinal iOS sürümü: 2

En son iOS sürümü: 4

iOS 18 alacak mı: Hayır

iPhone:

Çıkış tarihi: 29 Haziran 2007

Desteğin sona erme tarihi: 15 Temmuz 2018

Orijinal iOS sürümü: 1

En son iOS sürümü: 3

iOS 18 alacak mı: Hayır

Vintage ve eski iPhone’lar nedir? İşte güncelleme almayan iPhone modelleri

Apple piyasaya sürdüğü bir cihazı en az beş yıl boyunca teknik destekten yararlandırıyor. “iPhone, iPad, iPod, Mac veya Apple TV ürünlerinin sahipleri, Apple’ın ürünü satış için en son dağıttığı tarihten itibaren en az 5 yıl boyunca Apple Perakende Mağazaları ve Bağımsız Onarım Sağlayıcıları da dahil olmak üzere Apple servis sağlayıcılarından servis ve parça alabilirler” açıklamasıyla karşımıza çıkılıyor.

“Eski” iPhone modelleri, yedi yıldan fazla süredir piyasada mevcut olan, artık üretimi sona ermiş olan cihazları kapsıyor. Bu bağlamda aşağıdaki ürünler listede yer alıyor:

iPhone iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4s iPhone 5c iPhone 6 Plus

Bunun yanı sıra Apple, beş yıldan fazla, yedi yıldan az süredir artık satışı sona ermiş olan iPhone’ları “vintage” olarak nitelendiriyor. Vintage iPhone’lar ise şöyle sıralanıyor:

iPhone 4 (8GB) iPhone 5 iPhone 5s iPhone 6 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE iPhone 8 iPhone 8 Plus

Samsung Galaxy telefonlar kaç yıl güncelleme alıyor?

Güncelleme desteği konusunda iPhone cihazları ile sıkı bir rekabet içinde olan Samsung yakın zaman önce bu rekabetin seviyesini bir üst noktaya çıkardı. Apple ile arasındaki farkı genişleten ve rakibine büyük bir gözdağı veren şirket, amiral gemisi Galaxy S24 serisi modelleriyle beraber güncelleme süresini 7 yıla çıkardı. Android 14 işletim sistemiyle piyasaya çıkan cihazların Android 21’e kadar büyük Google güncellemelerinden faydalanabileceği ifade ediliyor.

Elbette ki tüm Samsung telefonlar için aynı durum geçerli değil. Şirketin orta segment birçok telefonu en az 5 yıllık güncelleme desteğiyle piyasaya sürülüyor. Daha önce şirket Galaxy XCover 7 ve Galaxy Tab Active 5 gibi Enterprise Edition sürümüne sahip çeşitli modellerinde yüksek güncelleme sürelerine ev sahipliği yapmaya başlasa da halen ticari olarak satılan modeller arasında Galaxy S24 serisi marka adına ayrı bir konumda yer alıyor.

Samsung’un uzun güncelleme taahhüttü, Google tarafından Pixel 8 serisiyle birlikte duyurulan 7 büyük Android güncellemesi vaadiyle yarışıyor. Google’ın performans canavarı yeni telefonları da aynı güncelleme süresinden yararlanırken, Galaxy S24’ün gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle öne çıktığı düşünülüyor.

Güncelleme desteği devam eden Samsung telefonlar

Samsung’un piyasada mevcut olan çok sayıda cihazı ilerleyen yıllarda güncelleme desteğine devam edecek. Yeni Android güncellemeleri konusunda herhangi bir telaş yaşamayacak o cihazlar şunlar olacak:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 (Son güncelleme: Android 15)

Samsung Galaxy S21+ (Son güncelleme: Android 15)

Samsung Galaxy S21 Ultra (Son güncelleme: Android 15)

Samsung Galaxy S21 FE (Son güncelleme: Android 15)

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3 (Son güncelleme: Android 15)

Samsung Galaxy Z Flip 3 (Son güncelleme: Android 15)

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Samsung Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Samsung Galaxy Watch 4 (Son güncelleme: Android 15)

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (Son güncelleme: Android 15)

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A73 5G

Akıllı telefonlarda güncelleme desteği neden bu kadar önemli?

Günümüzde pek çok tüketicinin yeni bir telefon satın alırken dikkat ettiği hususlardan bir tanesi olan güncelleme destekleri, cihazın sağlığı adına adeta hayati bir rol oynuyor. Daha uzun yıllar güncelleme alacak bir telefonla sorunsuz şekilde yolunuza devam edebilecekken, artık güncelleme almayacak bir cihaz sizin için zamanla bir çöpe dönüşmeye başlayacaktır. Mobil uygulamaların cihaza olan desteği kesilecek, örneğin WhatsApp gibi popüler uygulamaya erişim sağlamanız zamanla olanaksız hale gelecek.

Mobil uygulamalar ile uyumluluk probleminin yanı sıra en önemli sonuçlardan bir tanesi de performans tarafında olacak. Yeni Android ve iOS güncellemeleri, cihazların daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışmaları için çeşitli optimizasyonlar taşıyor. Dolayısıyla yeni güncelleme alamayan cihazlarda bu durum geçerli olmuyor ve zamanla kullanıcılar için can sıkıcı faktörler meydana geliyor.

Son olarak telefonlarda yeni güncelleme almamanın en büyük sonuçlarından bir diğerinin güvenlik tarafında olacağını belirtelim. Yeni güncellemelere ulaşamayan cihazlar, ne yazık ki artık korumalardan büyük ölçüde muaf tutuluyor. Kritik güvenlik açıklarının çözüme kavuşturulmadığı ve cihazınızın siber saldırılara karşı çok daha zayıf hale geldiği bu durumda kişisel verilerinizin ciddi bir tehlike altına giriyor.

iPhone vs Samsung güncelleme desteği: Sonuç

Her iki marka da farklı ihtiyaç alanlarına yönelik birbirinden ilgi çekici akıllı telefon modellerine ev sahipliği yapıyor. Yılda genellikle 4 telefon çıkaran Apple’ın yanı sıra daha aktif bir üretim stratejisine sahip olan Samsung yalnızca Premium telefonlarla değil, aynı zamanda giriş ve orta seviye telefonlarla da karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Amiral gemisi modeller arasında karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi en az beş büyük iOS güncellemesi için destek sunuyor. Samsung’larda ise bu durum daha farklı. Galaxy S24 serisi modelleri daha ayrıcalıklı bir şekilde yedi büyük Android güncellemesi vaat ediyor.

Orta seviye telefonlarda ise durum daha da farklılaşıyor. Galaxy A ve M serisi akıllı telefon modelleri en az dört yıllık Android güncellemesi desteği ile karşımıza çıkıyor. Samsung’un güncelleme dağıtım süreci zamana yayılırken, genellikle bir güncellemenin tüm cihazlara gelmesi aylar alıyor. Apple ise tüm güncellemeleri aynı gün tüm dünyada kullanıcılarla buluşturuyor.

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