Google, Android deprem uyarı sisteminden 4 yılda 790 milyon bildirim gönderdi

Android deprem uyarı sistemi 4 yıl içinde milyonlarca kişiye süre kazandırarak hayat kurtaran bildirimler gönderdi.

Telefon sensörlerini kullanarak yerel sarsıntıları algılayan sistem 790 milyondan fazla bildirim yolladı.

Google’ın Android deprem uyarı sistemi dört yıl önce hayatımıza girdi. Science dergisinin yaptığı analize göre bu teknoloji milyarlarca akıllı telefonu işbirlikçi bir sismik ağa dönüştürüyor. Aynı zamanda sonuçları küresel güvenlik üzerinde somut bir etki ortaya koyuyor.

Bu süre zarfında analitik yetenekleri gezegen genelinde 18 binden fazla sismik olayın tespit edilmesini sağladı. Yaklaşık 100 farklı ülkeyi kapsayan bir kapsama alanı oluşturdu. Sistemin temel işlevi yalnızca birkaç saniye sürse bile, acil durumlarda insanları korumak için paha biçilmez olan önceden uyarı sağlamak olarak biliniyor.

Android deprem uyarı sistemi milyonlara zaman kazandırdı

Sistemin olağanüstü hassasiyeti yalnızca profesyonel sismografların kaydedebileceği titreşimleri tespit etmesini sağlıyor. Google, 2 binden fazla farklı deprem için uyarı gönderdiğini iddia ediyor. Bu işlem dünya çapında yaklaşık 790 milyon bildirim hacmi oluşturuyor.

Bu aracın erişim alanındaki evrim baş döndürücü olmuştu. 2019’da 250 milyon kullanıcıya ulaşırken, bugün potansiyel kitle on kat artarak yaklaşık 2,5 milyar kişiye ulaşıyor.

Bu teknolojik altyapının özünde iki temel bileşen yer alıyor. Neredeyse tüm modern akıllı telefonları ekran döndürme gibi işlevlerle donatan hareket sensörleri olan ivmeölçerler ve kullanıcıdan gizlice çalışan Android bulut hizmetleri mimarisi bulunuyor.

Algoritma yakın bir deprem olasılığını doğruladığında, tehdidin ciddiyetine bağlı olarak iki farklı bildirim protokolü etkinleştiriliyor. Daha düşük şiddetteki olaylar için sistem, tehlikeye karşı farkındalığı artırmayı amaçlayan bir “Dikkatli Olun” uyarısı gönderiyor.

Daha güçlü ve potansiyel olarak yıkıcı sarsıntılar için uyarı, insanları derhal sığınak aramaya çağıran kesin bir mesaj olan “Harekete Geçin” uyarısıyla birlikte gönderiliyor. Bu iletişim zincirinin etkinliği Kasım 2023’te Filipinler’de meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem sırasında açıkça görüldü.

O olayda, ilk bildirimler sarsıntının başlamasından 18,3 saniye önce cihazlara ulaşırken, merkez üssüne en yakın olanlar 15 saniye önce bir uyarı aldı. Bu zaman aralığı güvenlik açısından çok önemli kabul ediliyor.