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    Bilim Haberler

    Türkiye’nin 3. uzay yolcusu Gökhan Erdem, Blue Origin ile uzaya gidiyor

    Blue Origin'in NS-34 görevinde yer alacak Gökhan Erdem, Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu olarak adını tarihe yazdıracak.
    Blue Origin NS-34 Gökhan Erdem
    • Blue Origin, NS-34 görevinde yer alacak isimleri açıkladı.
    • Görevde bulunacak isimler arasına Gökhan Erdem de yer alıyor.
    • Bu görevle birlikte Gökhan Erdem, Türkiye'nin 3. uzay yolcusu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

    Amazon kurucusu ve eski CEO’su Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin insanlı uzay uçuşlarını sürdürüyor. Son olarak New Shepard programı kapsamında hayata geçecek NS-34 görevinin ayrıntılarını paylaştı.

    Blue Origin’in NS-34 görevinde yer alacak 6 kişilik mürettebat duyuruldu. Görevde bulunacak isimler arasında Türkiye’den Gökhan Erdem de karşımıza çıkıyor. Bu görevle beraber Erdem, uzaya çıkacak 3. Türk vatandaşı olarak ismini tarihe kazıyacak.

    Blue Origin’in bu görevi New Shepard’ın 14, şirketin ise 34. insanlı uçuşu olacak. Uçuşun tarihi çok yakında duyurulacak. Öte yandan fırlatma günü internet üzerinden canlı yayın gerçekleştirilecek. Bu yayının kalkıştan yarım saat önce başlayacağı söyleniyor.

    Blue Origin’in resmi internet sitesinde Gökhan Erdem ile ilgili şu sözlere yer veriliyor:

    “Gökhan, Türk bir iş insanı ve enerji, telekomünikasyon, inşaat ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerden oluşan Erdem Holding’in yönetim kurulu üyesidir. Mesleki sorumluluklarının yanı sıra, Gökhan tutkulu bir uzay tutkunu ve hevesli bir fotoğrafçıdır. Uzay araştırmalarından derinden ilham alan Gökhan, bir gün Uluslararası Uzay İstasyonu’na ve hatta ötesine seyahat etmeyi hayal ediyor.”

    NS-34 görevi sosyal sorumluluk açısından da önem taşıyor

    NS-34 görevinde yer alacak diğer isimler arasında Arvi Bahal, Deborah Martorell, Lionel Pitchford, JD Russell ve HE Justin Sun yer alıyor. Blue Origin’n bu görevi hem bilimsel hem de sosyal sorumluluk açısından büyük bir önem arz ediyor.

    Blue Origin NS-34 görevi Gökhan Erdem
    NS-34 görevinde yer alacak isimler

    New Shepard’ın ilk koltuğu 2021 yılında HE Justin Sun tarafından açık artırmada 28 milyon dolar karşılığında satın alınmıştı. Bu tekliften sağlanacak olan kazanç uzayda hayatı desteklemek ve gelecek nesilleri bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik gibi alanlarda kariyer yapmaya teşvik edecek 19 hayır kurumuna bağışlandı.

    JD Russel ise daha önce yine Blue Origin’in NS-28 görevinde uzaya çıkmıştı. NS-34 görevinde de yer alacak Russel bu sayede uzay seyahatlerine iki defa katılan sayılı insanlardan biri olarak anılacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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