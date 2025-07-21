EA Sports FC 26 Türkçe dublajlı fragman videosu yayınlandı

Electronic Arts, FC 26 için Türkçe dublajlı fragman videosu yayınlandı.

Merakla beklenen oyun nihayet bu sene Türkçe spiker desteğine kavuşacak.

EA Sports FC 26'nın 26 Eylül tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor.

EA Sports merakla beklenen yeni futbol oyunu FC 26 için resmi Türkçe fragman videosu ile karşımıza çıktı. Electronic Arts tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan oyun, Türkçe spiker müjdesi ile kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Fragman videosu eğer karşınıza İngilizce ya da farklı bir dilde çıkıyorsa basit bir şekilde bunu değiştirmeniz mümkün. “Ayarlar > Ses Parçası” menüsünden “Türkçe” dil seçeneğini aktif etmeniz yeterli olacak.

FC 26’da Türkçe spiker kim olacak?

Yayınlanan videoda maç altımı tamamen Türkçe bir şekilde seslendirilirken, spikerin kim olacağı henüz netleşmedi. Bazı tahminler yapay zeka destekli bir spikerle karşılaşacağımıza işaret ederken, EA’dan ilerleyen günlerde konuyla alakalı bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.

YouTube’da yayınlanan fragmanda hala Derek Rae ve Stewart Robson isimlerinin geçtiği de dikkatlerden kaçmıyor. Bu da fragman sesinin tanıtıma özel bir dublaj sanatçısıyla çalışıldığını akıllara getiriyor.

EA Sports ekibinin yıllardır beklenen bu hamlesi, şirketin Türkiye pazarındaki kullanıcıları ne kadar ciddiye aldığını da gözler önüne seriyor. Şu anda oyunun Steam sayfasını ziyaret ettiğimizde, dil bilgileri kısmında “Türkçe ses” desteğinin eklendiği görülüyor.

EA Sports FC 26 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update).

Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update). İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600

AMD Ryzen 5 1600 İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600k

Intel Core i5 6600k RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı (AMD): RX 570

RX 570 Ekran kartı (Nvidia): GTX 1050 Ti

GTX 1050 Ti DirectX: 12

12 Online bağlantı gereksinimi: 512 kbps

512 kbps Depolama alanı: 100 GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim: Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update).

Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update). İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 7 2700X İşlemci (Intel): Intel Core i7 6700

Intel Core i7 6700 RAM: 12 GB

12 GB Ekran kartı (AMD): RX 5600 XT

RX 5600 XT Ekran kartı (Nvidia): GTX 1660

GTX 1660 DirectX: 12

12 Online bağlantı gereksinimi: 512 kbps

512 kbps Depolama alanı: 100 GB

EA Sports FC 26’nın çıkış tarihi 26 Eylül 2025 olarak duyuruldu. Ultimate sürümünü satın alan oyuncular ise 7 gün erken erişim imkanı sayesinde 19 Eylül’de oyuna erişim sağlayabilecek.

Son olarak EA Sports FC 26 Türkçe dublajlı fragman videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: