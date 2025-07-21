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    EA Sports FC 26 Türkçe dublajlı fragman videosu yayınlandı

    EA Sports FC 26 oyunu için Türkçe dublajlı fragman videosu çıktı. Merakla beklenen oyun bu yıl nihayet Türkçe spiker desteğine sahip olacak.
    • Electronic Arts, FC 26 için Türkçe dublajlı fragman videosu yayınlandı.
    • Merakla beklenen oyun nihayet bu sene Türkçe spiker desteğine kavuşacak.
    • EA Sports FC 26'nın 26 Eylül tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor.

    EA Sports merakla beklenen yeni futbol oyunu FC 26 için resmi Türkçe fragman videosu ile karşımıza çıktı. Electronic Arts tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan oyun, Türkçe spiker müjdesi ile kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

    Fragman videosu eğer karşınıza İngilizce ya da farklı bir dilde çıkıyorsa basit bir şekilde bunu değiştirmeniz mümkün. “Ayarlar > Ses Parçası” menüsünden “Türkçe” dil seçeneğini aktif etmeniz yeterli olacak.

    FC 26’da Türkçe spiker kim olacak?

    Yayınlanan videoda maç altımı tamamen Türkçe bir şekilde seslendirilirken, spikerin kim olacağı henüz netleşmedi. Bazı tahminler yapay zeka destekli bir spikerle karşılaşacağımıza işaret ederken, EA’dan ilerleyen günlerde konuyla alakalı bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.

    YouTube’da yayınlanan fragmanda hala Derek Rae ve Stewart Robson isimlerinin geçtiği de dikkatlerden kaçmıyor. Bu da fragman sesinin tanıtıma özel bir dublaj sanatçısıyla çalışıldığını akıllara getiriyor.

    EA Sports ekibinin yıllardır beklenen bu hamlesi, şirketin Türkiye pazarındaki kullanıcıları ne kadar ciddiye aldığını da gözler önüne seriyor. Şu anda oyunun Steam sayfasını ziyaret ettiğimizde, dil bilgileri kısmında “Türkçe ses” desteğinin eklendiği görülüyor.

    EA Sports FC 26

    EA Sports FC 26 sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimleri:

    • İşletim sistemi: Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update).
    • İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600
    • İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600k
    • RAM: 8 GB
    • Ekran kartı (AMD): RX 570
    • Ekran kartı (Nvidia): GTX 1050 Ti
    • DirectX: 12
    • Online bağlantı gereksinimi: 512 kbps
    • Depolama alanı: 100 GB

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • İşletim: Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update).
    • İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X
    • İşlemci (Intel): Intel Core i7 6700
    • RAM: 12 GB
    • Ekran kartı (AMD): RX 5600 XT
    • Ekran kartı (Nvidia): GTX 1660
    • DirectX: 12
    • Online bağlantı gereksinimi: 512 kbps
    • Depolama alanı: 100 GB

    EA Sports FC 26’nın çıkış tarihi 26 Eylül 2025 olarak duyuruldu. Ultimate sürümünü satın alan oyuncular ise 7 gün erken erişim imkanı sayesinde 19 Eylül’de oyuna erişim sağlayabilecek.

    Son olarak EA Sports FC 26 Türkçe dublajlı fragman videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz:

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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