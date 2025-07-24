Enpara Bank’a geçiş süreci başladı: IBAN numaralarınız değişiyor

- QNB Finansbank çatısında faaliyet gösteren Enpara yakında bağımsız bir banka haline gelecek.
- Bu doğrultuda şirket, kullanıcıların IBAN numaralarının da değişeceğini bildirdi.
- Para transferlerinde olası aksaklıklar için uyarıda bulunuldu.
QNB Finansbank çatısından ayrılıp bağımsız bir banka olmaya hazırlanan Enpara’dan önemli bir haber geldi. Bankalaşma sürecine adım atan Enpara, bu değişiklikle beraber kullanıcıların IBAN numaralarının değişeceğini bildirdi. Fakat hesap numaralarının aynı kalacağı eklendi.
IBAN numaralarının değişme sürecinde Enpara, para transferlerinde yaşanacak olan olası problemlerin önüne geçmek için önemli bir bilgilendirmede bulundu. Kullanıcıların bu tarz aksaklıklarla karşılaşmaması için gerekli önlemler paylaşıldı.
Enpara’dan açıklama geldi: Para transferlerinde dikkat!
CNBC-E’nin haberine göre Enpara’nın ismi yakında Enpara Bank A.Ş. olarak değişiklik gösterecek. Bununla beraber ücretsiz EFT, FAST ve havale ücretleri konusunda da garanti verilerek bunların sonsuza dek bedava kalacağı eklendi. Ayrıca Enpara’nın kredi kartlarının a yine ömür boyu aidatsız kullanılabileceği eklendi.
Enpara’nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:
“Devir sonrasında sizden yeni IBAN’larınızı size düzenli para gönderen kişilerle hızlıca paylaşmanızı bekleyeceğiz. Ancak devir sonrasında güncel IBAN’larınız yerine hala eski IBAN’larınıza (yani QNB Bank’a) EFT veya SWIFT (yabancı para transferi) gönderen kişiler de olabilir. Bu durumun yaratacağı olası aksaklıkların önüne geçmek için devir tarihi öncesinde talimat vermeniz durumunda, QNB Bank kendisine gelen bu hatalı transferleri ilgili düzenlemeler çerçevesinde Enpara Bank’taki hesabınıza 90 gün boyunca otomatik olarak ücretsiz aktaracaktır, aksi takdirde gelen EFT ve SWIFT transferleri QNB Bank tarafından göndericiye iade edilecektir.
Söz konusu talimatı devir tarihinden yaklaşık bir ay önce cep şubemiz üzerinden verebileceğinizi ve bu konuyla ilgili size ayrıca hatırlatma yapacağımızı bilmenizi isteriz. QNB Bank’taki eski IBAN’ınıza gelmesi muhtemel FAST ve Havale işlemlerinde ise göndericiye işlem anında hatalı IBAN girildiğine dair bilgi verme imkanı olduğu için bu işlemler QNB Bank tarafından otomatik olarak reddedilecektir, vereceğiniz talimat bu işlemler için geçerli olmayacaktır.”