Enpara Bank’a geçiş süreci başladı: IBAN numaralarınız değişiyor

QNB Finansbank çatısında faaliyet gösteren Enpara yakında bağımsız bir banka haline gelecek.

Bu doğrultuda şirket, kullanıcıların IBAN numaralarının da değişeceğini bildirdi.

Para transferlerinde olası aksaklıklar için uyarıda bulunuldu.

QNB Finansbank çatısından ayrılıp bağımsız bir banka olmaya hazırlanan Enpara’dan önemli bir haber geldi. Bankalaşma sürecine adım atan Enpara, bu değişiklikle beraber kullanıcıların IBAN numaralarının değişeceğini bildirdi. Fakat hesap numaralarının aynı kalacağı eklendi.

IBAN numaralarının değişme sürecinde Enpara, para transferlerinde yaşanacak olan olası problemlerin önüne geçmek için önemli bir bilgilendirmede bulundu. Kullanıcıların bu tarz aksaklıklarla karşılaşmaması için gerekli önlemler paylaşıldı.

Enpara’dan açıklama geldi: Para transferlerinde dikkat!

CNBC-E’nin haberine göre Enpara’nın ismi yakında Enpara Bank A.Ş. olarak değişiklik gösterecek. Bununla beraber ücretsiz EFT, FAST ve havale ücretleri konusunda da garanti verilerek bunların sonsuza dek bedava kalacağı eklendi. Ayrıca Enpara’nın kredi kartlarının a yine ömür boyu aidatsız kullanılabileceği eklendi.

Enpara’nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu: