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    Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M15 5G için One UI 7 geldi

    Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy M15 5G nihayet Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesine ulaştı.
    Samsung Galaxy M15 5G
    • Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini hız kesmeden dağıtmaya devam ediyor.
    • Yeni güncelleme son olarak bütçe dostu Galaxy M15 5G modeline ulaştı.
    • İlk olarak Güney Kore'deki modellere gelen güncellemenin ilerleyen günlerde Türkiye'ye de ulaşması bekleniyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 7 güncellemesini tüm uyumlu cihazlarına koymak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Şirketin akıllı telefonlarının çoğu zaten Android 15 ile donatılmış durumda. Markanın yeni güncellemeye dayalı arayüzü yakın zaman önce uygun fiyatlı Galaxy A05s gibi modellere de ulaştı.

    Şimdi ise yeni arayüzü alan en yeni akıllı telefon Galaxy M15 5G oldu. Geçtiğimiz yılın başlarında piyasaya sürülen cihaz şu anda Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesine sahip oluyor. Fakat şimdilik ne yazık ki güncellemenin yalnızca Güney Kore’de mevcut olduğunu belirtelim.

    Güncelleme yakında Türkiye’deki Galaxy M15 5G’lere de gelecek

    Samsung yeni güncellemesini kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtıyor. Şirket her ne kadar güncellemeyi ilk olarak kendi ülkesinde satılan modele özel olarak piyasaya sürülmüş olsa da One UI 7’yi yakında dünyanın daha fazla bölgesinde göreceğiz.

    İlerleyen günlerde Türkiye’de de beklenen güncellemenin yayınlanacağı tahmin ediliyor. Güncelleme şu anda M156SKSU4BYE3 yazılım sürümünde mevcut. Haziran ayının ilk günlerinde, yani önümüzdeki hafta içinde güncellemenin daha fazla pazara sunulması oldukça muhtemel görünüyor.

    Samsung Galaxy M15 5G

    SamMobile’ın haberine göre ayrıca akıllı telefon için hazırlanan yeni güncellemede, güvenlik sorunlarına yönelik çeşitli düzeltmeler içeren Mayıs 2025 güvenlik düzeltme eki de yer alıyor.

    Güncellemenin sizin için kullanılabilir olup olmadığını manuel olarak kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını takip etmeniz gerekiyor.

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    Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FEGalaxy S22Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.

    Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4Galaxy A14 4G/5GGalaxy S24 FE, Galaxy S21 FE,Galaxy M35Galaxy A25Galaxy Tab Active 5Galaxy A73Galaxy A53 ve Galaxy A55 modelleri yeni güncellemeyi aldı.

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    Haziran ayında One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar

    Ortaya çıkan raporlara göre Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi bu ay şu modellere ulaşacak:

    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 FE 5G
    • Galaxy Tab S9 FE Plus
    • Galaxy Tab S9 FE Plus 5G
    • Galaxy A16
    • Galaxy A35
    • Galaxy A55
    • Galaxy F16
    • Galaxy M16
    • Galaxy M35
    • Galaxy M55
    • Galaxy A34
    • Galaxy A54
    • Galaxy F15
    • Galaxy M15
    • Galaxy A25
    • Galaxy F55
    • Galaxy M55s
    • Galaxy A05s
    • Galaxy A15
    • Galaxy A73
    • Galaxy F05
    • Galaxy F34
    • Galaxy F54
    • Galaxy M05
    • Galaxy M34
    • Galaxy Tab A9 Plus 5G
    • Galaxy Tab A9 Plus
    • Galaxy A14
    • Galaxy A14 5G
    • Galaxy A33
    • Galaxy A53
    • Galaxy F14
    • Galaxy F14 5G
    • Galaxy M14
    • Galaxy M14 5G
    • Galaxy A06
    • Galaxy Xcover7
    • Galaxy M33
    • Galaxy M53

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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