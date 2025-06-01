Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M15 5G için One UI 7 geldi

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini hız kesmeden dağıtmaya devam ediyor.

Yeni güncelleme son olarak bütçe dostu Galaxy M15 5G modeline ulaştı.

İlk olarak Güney Kore'deki modellere gelen güncellemenin ilerleyen günlerde Türkiye'ye de ulaşması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 7 güncellemesini tüm uyumlu cihazlarına koymak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Şirketin akıllı telefonlarının çoğu zaten Android 15 ile donatılmış durumda. Markanın yeni güncellemeye dayalı arayüzü yakın zaman önce uygun fiyatlı Galaxy A05s gibi modellere de ulaştı.

Şimdi ise yeni arayüzü alan en yeni akıllı telefon Galaxy M15 5G oldu. Geçtiğimiz yılın başlarında piyasaya sürülen cihaz şu anda Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesine sahip oluyor. Fakat şimdilik ne yazık ki güncellemenin yalnızca Güney Kore’de mevcut olduğunu belirtelim.

Güncelleme yakında Türkiye’deki Galaxy M15 5G’lere de gelecek

Samsung yeni güncellemesini kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtıyor. Şirket her ne kadar güncellemeyi ilk olarak kendi ülkesinde satılan modele özel olarak piyasaya sürülmüş olsa da One UI 7’yi yakında dünyanın daha fazla bölgesinde göreceğiz.

İlerleyen günlerde Türkiye’de de beklenen güncellemenin yayınlanacağı tahmin ediliyor. Güncelleme şu anda M156SKSU4BYE3 yazılım sürümünde mevcut. Haziran ayının ilk günlerinde, yani önümüzdeki hafta içinde güncellemenin daha fazla pazara sunulması oldukça muhtemel görünüyor.

SamMobile’ın haberine göre ayrıca akıllı telefon için hazırlanan yeni güncellemede, güvenlik sorunlarına yönelik çeşitli düzeltmeler içeren Mayıs 2025 güvenlik düzeltme eki de yer alıyor.

Güncellemenin sizin için kullanılabilir olup olmadığını manuel olarak kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını takip etmeniz gerekiyor.

Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.

Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A14 4G/5G, Galaxy S24 FE, Galaxy S21 FE,, Galaxy M35, Galaxy A25, Galaxy Tab Active 5, Galaxy A73, Galaxy A53 ve Galaxy A55 modelleri yeni güncellemeyi aldı.

Haziran ayında One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar

Ortaya çıkan raporlara göre Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi bu ay şu modellere ulaşacak: