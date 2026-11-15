GTA 6 albümünün sızan şarkı listesinde Dua Lipa ve Lana Del Rey de yer alıyor

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GTA 6'nın resmi müzik albümü Grand Theft Auto VI: The Album'ün 34 şarkılık listesi, oyunun çıkışına günler kala internete sızdı.

Liste, bir mağazada erkenden rafa konan plak baskısının görüntüleriyle ortaya çıktı ve Rolling Stone tarafından kaynaklarıyla doğrulandı.

Albümde Dua Lipa, Lana Del Rey, Jennie, Cardi B ve Zara Larsson'ın yeni şarkıları bulunuyor, GTA 6 ise 19 Kasım'da çıkıyor.

GTA 6’nın resmi müzik albümü Grand Theft Auto VI: The Album’ün 34 şarkılık listesi, oyunun çıkışına günler kala internete sızdı. Liste, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü bir mağazada erkenden rafa konan plak baskısının sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle ortaya çıktı. Albümde Dua Lipa, Lana Del Rey, Jennie, Cardi B ve Zara Larsson gibi isimlerin yeni şarkıları bulunuyor.

Rockstar Games albümü Eylül ayında Atlantic Records ile birlikte duyurmuş, ancak şimdiye kadar yalnızca bir kısmını yayınlamıştı. Travis Scott, Morgan Wallen ve Keith Richards’ın şarkılarının da aralarında olduğu altı parça Eylül’de dinlenmeye açılmış, Justice’in Tame Impala ve SZA ile hazırladığı Flower in a Hurricane ise Ekim’de oyunun çıkış fragmanıyla gelmişti. Rockstar sızan listeyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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GTA 6 albümünün şarkı listesi nasıl sızdı?

IGN’in haberine göre sızıntının kaynağı, Barnes & Noble benzeri bir kitap ve müzik mağazasında çekildiği anlaşılan kısa bir video. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde albümün çift plaktan oluşan baskısının ön ve arka kapağı ile sırtı açıkça görülüyor. Fiyatı 50 dolar olan plak normalde 19 Kasım’dan önce satışa çıkmayacaktı.

Listenin doğruluğuna dair en güçlü işaret ise Rolling Stone’dan geldi. Dergi, sızan şarkı listesini kendi kaynaklarına doğrulattığını belirtiyor. Buna karşın Rockstar listeyi resmi olarak açıklamadığı için sızıntının doğruluğu şirket tarafından teyit edilmiş değil.

GTA 6 albümünde hangi şarkılar var?

Dört taraftan oluşan albüm, Justice ile Michael McDonald’ın ortak şarkısı Starting from Zero ile açılıyor. Listede hip hop, pop, elektronik, Latin müziği ve R&B yan yana duruyor. Dua Lipa’nın Go Easy, Jennie’nin Power Trip ve Zara Larsson’ın Fast Emotion adlı şarkıları pop tarafını oluştururken Playboi Carti, Cardi B, Young Thug, Gunna ve Don Toliver hip hop tarafındaki isimler arasında yer alıyor.

Lana Del Rey’in albümdeki şarkısı Crazy for You ise hayranlarının yakından tanıdığı bir isim taşıyor. Rolling Stone’a göre şarkı, Del Rey’in on yılı aşkın süredir yayınlamadığı parçalar arasında bilinen bir şarkıyla aynı adı paylaşıyor. Sızan listeye göre albümdeki 34 şarkı şöyle:

Taraf Şarkı Sanatçı A Starting from Zero Justice (feat. Michael McDonald) A That’s It Yung Lean (feat. Future & Metro Boomin) A Ahh Yea Playboi Carti A Rhyno Travis Scott A Sexy Magic CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Étienne de Crécy A Flower in a Hurricane Justice (feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & The Lizard Wizard) A Go Easy Dua Lipa A Last Thing You Need Morgan Wallen B X Jhayco B Suzuki Fuerza Regida B Macacoa 2000 Rauw Alejandro B Dance With Me Boogie Wit Da Hoodie (feat. Elkan) B Bigger Burna Boy B Count Up Gunna B Let’s Rock Kodak Black & Don Toliver B Wakin Up Flex Young Thug B IKYFL Tee Grizzly B TF? Don Toliver C Don’t Chart Cardi B C GMA JT C Power Trip Jennie C Blood in Your Eyes Tove Lo C Fast Emotion Zara Larsson C Sweet Like Candy Camila Cabello C Only One Fcukers C Sanduneguea Arca C TRDWFE Rina Sawayama D All Again Rose Gray D Crazy for You Lana Del Rey D Largate Kali Uchis & Helado Negro D No Me Busques Omar Apollo D Bright Lights, Big City Keith Richards D Stone Cold Krazy Luuv Jesse Johnson & DāM-FunK D Overtown Lights Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper

Albüm, oyundaki radyo istasyonlarından ayrı

GTA VI: The Album, oyunda çalacak müziklerin tamamını içermiyor. Rockstar Ekim ayında oyunun radyo istasyonlarını tanıtmış ve lisanslı şarkılardan oluşan geniş bir radyo seçkisi hazırladığını açıklamıştı. Rolling Stone’a göre Lana Del Rey, Morgan Wallen, Bad Bunny, Burna Boy ve Robyn de oyunda kendi radyo istasyonlarını sunacak.

Justice’in bestelediği oyun müzikleri de ayrı bir albüm olarak yayınlanacak. IGN’e göre Grand Theft Auto VI: Original Score’un plak ve CD baskıları 11 Aralık’ta satışa çıkacak. Rockstar ayrıca oyunun çıkışını 21 Kasım’da Miami’de düzenlenecek tek günlük bir müzik festivaliyle kutlayacak. PlayStation ortaklığıyla düzenlenen etkinlikte Travis Scott, Cardi B, Don Toliver, Kodak Black ve Justice’in de aralarında bulunduğu isimler sahne alacak.

GTA 6 ve albüm ne zaman çıkıyor?

Rockstar’ın Eylül’deki duyurusuna göre GTA VI: The Album, oyunla aynı gün, 19 Kasım’da bütün büyük müzik platformlarında yayınlanacak ve plak ile CD baskıları da aynı tarihte satışa çıkacak. Rolling Stone ise albümün dijital platformlara bir gün sonra, 20 Kasım Cuma günü geleceğini yazıyor.

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. Oyun PlayStation Store Türkiye’de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Edition için 4.999 TL fiyatla ön siparişte bulunuyor ve Türkiye’de 19 Kasım saat 00.00’da oynanabilir hale gelecek.