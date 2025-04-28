One UI 7 güncellemesi Samsung Galaxy S22 serisine ulaştı

Samsung'un eski amiral gemisi telefonu One UI 7 güncellemesi aldı.

Galaxy S22 serisi akıllı telefon ailesi Android 15 tabanlı yeni güncellemeye kavuştu.

İlk olarak Güney Kore'de kullanıcılara sunulan yazılımın ilerleyen günlerde Türkiye'deki cihazlara da gelmesi bekleniyor.

Samsung’un uzun gecikmelerden sonra yeni arayüzü One UI 7’nin daha fazla akıllı telefonda kullanıma sunuluyor. Güncelleme dağıtım takvimini hızlandıran şirket, üç modele daha yazılımı ulaştırdı. Bu cihazlar Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olarak karşımıza çıktı.

Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı. Şirket şimdi uzun süredir bekleyen Galaxy S22 serisi kullanıcılarını da unutmadığını gösterdi.

Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor

One UI 7 güncellemesi Samsung Galaxy S22 serisi kullanıcılarına şu anda kademeli olarak dağıtılıyor. Tüm cihazların bu güncellemeyi alması birkaç gün daha sürecek gibi görünüyor.

SamMobile’ın haberine göre öncelik ilk etapta Güney Kore’deki cihazlara ait olurken, Türkiye’deki modellerin de ilerleyen günlerde yazılıma kavuşacağı tahmin ediliyor.

Güncellemenin bu hafta sonuna doğru daha fazla ülkede kullanıma sunulması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün içinde, muhtemelen Mayıs ayı başlarında herkesin bu yazılıma sahip olacağını söylemek mümkün.

Galaxy S22 serisi akıllı telefonlara gönderilen yeni sürümü, cihazın Ayarlar bölümüne girip “Yazılım Güncelleme” seçeneğine tıklayarak indirebilirsiniz. Ayrıca Samsung cihaz güncellemelerinin belirli zamanlarda cihazın tüm ekranında öne çıkarak ekstra bir öncelikle bildirildiğini de hatırlatmakta fayda var.

One UI 7 ile gelen güncelleme 4.4 GB boyutunda olacak. Yazılım, Galaxy S22 serisi için en son güvenlik güncellemesiyle birlikte gelecek.

One UI 7 alacak Samsung modelleri

One UI 7 güncellemesinin dağıtım takvimi ortaya çıktı. Yakın zamanda güncelleme alması beklenen modeller şu şekilde listeleniyor:

Mayıs 2025:

Galaxy Tab S10 Plus 5G

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus 5G

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Plus 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Haziran 2025:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE Plus 5G

Galaxy A16

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy F16

Galaxy M16

Galaxy M35

Galaxy M55

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy F15

Galaxy M15

Galaxy A25

Galaxy F55

Galaxy M55s

Galaxy A05s

Galaxy A15

Galaxy A73

Galaxy F05

Galaxy F34

Galaxy F54

Galaxy M05

Galaxy M34

Galaxy Tab A9 Plus 5G

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33

Galaxy A53

Galaxy F14

Galaxy F14 5G

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy A06

Galaxy Xcover7

Galaxy M33

Galaxy M53

Temmuz 2025: