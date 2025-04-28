One UI 7 güncellemesi Samsung Galaxy S22 serisine ulaştı

- Samsung'un eski amiral gemisi telefonu One UI 7 güncellemesi aldı.
- Galaxy S22 serisi akıllı telefon ailesi Android 15 tabanlı yeni güncellemeye kavuştu.
- İlk olarak Güney Kore'de kullanıcılara sunulan yazılımın ilerleyen günlerde Türkiye'deki cihazlara da gelmesi bekleniyor.
Samsung’un uzun gecikmelerden sonra yeni arayüzü One UI 7’nin daha fazla akıllı telefonda kullanıma sunuluyor. Güncelleme dağıtım takvimini hızlandıran şirket, üç modele daha yazılımı ulaştırdı. Bu cihazlar Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olarak karşımıza çıktı.
Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı. Şirket şimdi uzun süredir bekleyen Galaxy S22 serisi kullanıcılarını da unutmadığını gösterdi.
Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor
One UI 7 güncellemesi Samsung Galaxy S22 serisi kullanıcılarına şu anda kademeli olarak dağıtılıyor. Tüm cihazların bu güncellemeyi alması birkaç gün daha sürecek gibi görünüyor.
SamMobile’ın haberine göre öncelik ilk etapta Güney Kore’deki cihazlara ait olurken, Türkiye’deki modellerin de ilerleyen günlerde yazılıma kavuşacağı tahmin ediliyor.
Güncellemenin bu hafta sonuna doğru daha fazla ülkede kullanıma sunulması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün içinde, muhtemelen Mayıs ayı başlarında herkesin bu yazılıma sahip olacağını söylemek mümkün.
Galaxy S22 serisi akıllı telefonlara gönderilen yeni sürümü, cihazın Ayarlar bölümüne girip “Yazılım Güncelleme” seçeneğine tıklayarak indirebilirsiniz. Ayrıca Samsung cihaz güncellemelerinin belirli zamanlarda cihazın tüm ekranında öne çıkarak ekstra bir öncelikle bildirildiğini de hatırlatmakta fayda var.
One UI 7 ile gelen güncelleme 4.4 GB boyutunda olacak. Yazılım, Galaxy S22 serisi için en son güvenlik güncellemesiyle birlikte gelecek.
One UI 7 alacak Samsung modelleri
One UI 7 güncellemesinin dağıtım takvimi ortaya çıktı. Yakın zamanda güncelleme alması beklenen modeller şu şekilde listeleniyor:
Mayıs 2025:
- Galaxy Tab S10 Plus 5G
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Tab S9 5G
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 Plus 5G
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy S21
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8 5G
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8 Plus 5G
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Ultra 5G
- Galaxy S22
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Haziran 2025:
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE 5G
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE Plus 5G
- Galaxy A16
- Galaxy A35
- Galaxy A55
- Galaxy F16
- Galaxy M16
- Galaxy M35
- Galaxy M55
- Galaxy A34
- Galaxy A54
- Galaxy F15
- Galaxy M15
- Galaxy A25
- Galaxy F55
- Galaxy M55s
- Galaxy A05s
- Galaxy A15
- Galaxy A73
- Galaxy F05
- Galaxy F34
- Galaxy F54
- Galaxy M05
- Galaxy M34
- Galaxy Tab A9 Plus 5G
- Galaxy Tab A9 Plus
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A33
- Galaxy A53
- Galaxy F14
- Galaxy F14 5G
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy A06
- Galaxy Xcover7
- Galaxy M33
- Galaxy M53
Temmuz 2025:
- Galaxy Tab A9