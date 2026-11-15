GTA 6 Standart ve Ultimate sürüm farkları neler, hangisi alınmalı?

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GTA 6, 19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için Standart ve Ultimate olmak üzere iki sürümle çıkıyor. İki sürümde de oyunun kendisi aynı, Ultimate Edition ise hikaye boyunca açılan araçlar, silahlar, kıyafetler ve yalnızca bu sürümde kapısını açan beş mekan ekliyor. Türkiye’de Standart sürüm 3.999 TL, Ultimate Edition 4.999 TL’ye satılıyor.

Ultimate Edition’ın içeriği ilk kez Haziran’da oyunun fiyatıyla birlikte açıklanmıştı, Türkiye fiyatları da ön siparişlerin başladığı gün belli olmuştu. Bu rehberde iki sürüm arasındaki bütün farkları, ön sipariş bonuslarının hangi sürüme dahil olduğunu ve Standart sürümü alanların sonradan Ultimate’a nasıl geçebileceğini bulabilirsiniz.

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GTA 6 sürümleri ve Türkiye fiyatları

Microsoft Store Türkiye’de Standart sürüm 3.999 TL, Ultimate Edition 4.999 TL’ye satılıyor. Ultimate Edition, ana oyunla birlikte Ultimate Edition Yükseltmesi’ni ve Vintage Vice City Paketi’ni içeren bir paket olarak listeleniyor. PlayStation Store Türkiye’deki fiyatlar da aynı. ABD’de ise Standart sürüm 79,99 dolar, Ultimate Edition 99,99 dolar.

Yani iki sürüm arasındaki fiyat farkı 1.000 TL. Ultimate Edition Yükseltmesi Microsoft Store’da tek başına da yine 1.000 TL’ye satıldığı için Ultimate’ı baştan almak ile Standart sürümü alıp sonradan yükseltmek arasında fiyat farkı bulunmuyor.

İçerik Standart Ultimate Edition Türkiye fiyatı 3.999 TL 4.999 TL ABD fiyatı 79,99 dolar 99,99 dolar GTA 6 ana oyun Var Var Ultimate Edition Yükseltmesi Yok, 1.000 TL’ye ayrıca alınabiliyor Var Vintage Vice City Paketi 19 Kasım’a kadar alınırsa var 19 Kasım’a kadar alınırsa var 1 aylık GTA+ üyeliği Dijital ön siparişte var Dijital ön siparişte var

GTA 6 Ultimate Edition’da neler var?

Ultimate Edition içeriği oyunun başında topluca verilmiyor. Mağaza açıklamasına göre öğeler Jason ve Lucia’nın hikayesine yayılmış durumda ve her yeni bölümde yenilerinin kilidi açılıyor. ’95 Grotti Cheetah gibi bazı içerikler de hikayenin ilerleyen aşamalarında kullanıma giriyor.

Mekanların dışında Ultimate Edition’ın sunduğu araç, silah ve kıyafetler şöyle:

’95 Grotti Cheetah: Grotti’nin 90’ların ortasından kalan spor otomobili, retro fütüristik bir kaplamayla geliyor.

Grotti’nin 90’ların ortasından kalan spor otomobili, retro fütüristik bir kaplamayla geliyor. Hawk ve Little Morgan revolverleri: Jason ve Lucia’ya özel iki revolver. Vercetti malikanesinden gelen tasarımda palmiye işlemeli kabzalar, gravürler ve dürbün bulunuyor.

Jason ve Lucia’ya özel iki revolver. Vercetti malikanesinden gelen tasarımda palmiye işlemeli kabzalar, gravürler ve dürbün bulunuyor. Kişiselleştirilmiş silah varyantları: Jason’ın Girardi ES9 ve Lucia’nın Klose K17 tabancaları için gravürlü özel görünümler.

Jason’ın Girardi ES9 ve Lucia’nın Klose K17 tabancaları için gravürlü özel görünümler. Vice City tarzı: İki karakter için özel kıyafetler, saç modelleri ve dövmeler.

İki karakter için özel kıyafetler, saç modelleri ve dövmeler. Jason’ın güvenli evindeki araçlar: Kamuflaj desenli Dinka Enduro motosiklet ve Crest kano.

Kamuflaj desenli Dinka Enduro motosiklet ve Crest kano. Ganado Retro Build: Jason’ın eski Vapid Ganado kamyoneti için klasik görünümlü özel modifikasyonlar.

Jason’ın eski Vapid Ganado kamyoneti için klasik görünümlü özel modifikasyonlar. Shitzu Squalo: Washington Beach’te bekleyen, patlayıcı dolu bir silah sandığı taşıyan pembe mavi sürat teknesi.

Washington Beach’te bekleyen, patlayıcı dolu bir silah sandığı taşıyan pembe mavi sürat teknesi. ’67 Vapid Dominator Buggy ve garaj: Arazi için hazırlanmış bir Mud Club aracı. Watson Bay’deki Paradise Garage’da silah dolabı ve çalıntı malların saklanabileceği bir alan da bulunuyor.

Arazi için hazırlanmış bir Mud Club aracı. Watson Bay’deki Paradise Garage’da silah dolabı ve çalıntı malların saklanabileceği bir alan da bulunuyor. Goodtime Gear: Leonida’nın sevilen televizyon karakteri Timsah Macca’dan esinlenen kıyafet ve aksesuar koleksiyonu.

Leonida’nın sevilen televizyon karakteri Timsah Macca’dan esinlenen kıyafet ve aksesuar koleksiyonu. PTT Youngin$ yerleşkesi: Güney Vice City’deki bir çetenin yerleşkesine baskın yapılan, sağ çıkılırsa özel eşya ve kaçak mal kazandıran bir etkinlik.

Güney Vice City’deki bir çetenin yerleşkesine baskın yapılan, sağ çıkılırsa özel eşya ve kaçak mal kazandıran bir etkinlik. Klasik Araba Koleksiyonu: Koleksiyoncu Wyman’ın verdiği görevlerde terk edilmiş klasik ve yarım kalmış proje araçları bulunup eski haline getiriliyor.

Yalnızca Ultimate Edition’da açılan mekanlar

Ultimate Edition’ı Standart sürümden en çok ayıran şey, haritada bulunan ama yalnızca bu sürüme sahip olanlara kapısını açan beş mekan oluyor. Rockstar bu mekanları “yalnızca Ultimate Edition ile açık” diye tanımlıyor, yani Standart sürümde bu dükkanlar kullanılamıyor.

Bu beş mekan şöyle:

Rideout Customs: Araçlara özel iç tasarım, jant ve donk tarzı modifikasyonlar yapan atölye.

Araçlara özel iç tasarım, jant ve donk tarzı modifikasyonlar yapan atölye. Sara’s Unisex Salon: Jason için saç ve sakal, Lucia için makyaj ve tırnak seçenekleri sunan kuaför ve güzellik salonu.

Jason için saç ve sakal, Lucia için makyaj ve tırnak seçenekleri sunan kuaför ve güzellik salonu. Stock 305: Stockyard bölgesindeki sokak modası mağazası.

Stockyard bölgesindeki sokak modası mağazası. Electric Fang Tattoo: Sanat kolektifi FAILE’ın tasarladığı 50’den fazla dövmenin bulunduğu dövme stüdyosu.

Sanat kolektifi FAILE’ın tasarladığı 50’den fazla dövmenin bulunduğu dövme stüdyosu. One-Eyed Willie’s: Lake Leonida’da arazi modifikasyonları ve elle boyanan araç tasarımları yapan atölye.

Ön sipariş bonusları her iki sürümde de geçerli

Rockstar Games’in duyurusuna göre 20 Kasım’dan önce verilen bütün ön siparişler ve yapılan satın almalar Vintage Vice City Paketi’ni kazanıyor. Microsoft Store’daki açıklamada da paketin 19 Kasım 2026 saat 23.59’a kadar dijital olarak satın alınan tüm GTA 6 sürümlerine dahil olduğu belirtiliyor. Pakette şunlar bulunuyor:

’55 Vapid Stanier ve garaj: Klasik bir sedan ve Ocean Beach’teki Shore Court Garajı. Garajda silah dolabı ve çalıntı malların saklanabileceği bir alan var.

Klasik bir sedan ve Ocean Beach’teki Shore Court Garajı. Garajda silah dolabı ve çalıntı malların saklanabileceği bir alan var. Kıyafetler ve saç modelleri: Jason için pastel tonlarda keten takım, Lucia için kırmızı payetli mini elbise ve dönemin saç modelleri.

Jason için pastel tonlarda keten takım, Lucia için kırmızı payetli mini elbise ve dönemin saç modelleri. Özel silah görünümü: Tommy Vercetti’nin palmiye desenli gömleğinden esinlenen ve çoğu silaha uygulanabilen tropik desen.

Dijital ön sipariş verenler ayrıca bir aylık GTA+ üyeliği kazanıyor. Üyelik ön sipariş verildiği anda kullanılabilir hale geliyor ve ön siparişten itibaren 180 gün içinde etkinleştirilmesi gerekiyor. Bu bonuslar sürüme bağlı olmadığı için Standart sürümü alanlar da Ultimate Edition’ı alanlar kadar yararlanıyor.

Kutulu GTA 6 alanlar Ultimate’a geçebilir mi?

GTA 6’nın kutulu sürümünde disk yer almıyor. Rockstar’ın açıklamasına göre kutunun içinde oyunun indirme kodu bulunuyor ve kutulu sürüm ön yüklemeye imkan tanımak için 12 Kasım’da satışa çıktı. VGC’nin haberine göre Rockstar, çıkışta diskli bir sürüm sunmayacağını doğruladı.

Bu da Standart sürümü dijital ya da kutulu olarak alan herkesin sonradan Ultimate Edition Yükseltmesi’ni satın alarak aynı içeriğe sahip olabileceği anlamına geliyor. Yükseltme PlayStation Store’da ve Microsoft Store’da ayrı bir ürün olarak listeleniyor, kullanılabilmesi için hesapta GTA 6’nın bulunması gerekiyor.

GTA 6’nın hangi sürümü alınmalı?

Oyunun hikayesi, haritası ve oynanışı iki sürümde de aynı. Ultimate Edition hikayeyi uzatan bir genişleme paketi değil, oyun dünyasına araç, kozmetik ve birkaç ek etkinlik ekleyen bir içerik paketi. Bu yüzden yalnızca hikayeyi oynamak isteyen biri Standart sürümle oyunun tamamını görebiliyor.

Ancak karakterlerin görünümüyle, araç modifikasyonuyla ve haritadaki dükkanlarla vakit geçirmeyi seven biri için durum farklı. Kuaför, dövme stüdyosu, giyim mağazası ve iki modifikasyon atölyesi Standart sürümde kapalı kalıyor. Bu içeriklerin oyunun ilerleyen saatlerinde ne kadar fark yaratacağından emin değilseniz Standart sürümle başlayıp gerekirse 1.000 TL’lik yükseltmeyi sonradan almak, fiyat farkı olmadığı için daha esnek bir seçenek oluyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

GTA 6 Standart ile Ultimate Edition arasındaki fark nedir? İki sürümde de oyunun kendisi aynı. Ultimate Edition ek olarak ’95 Grotti Cheetah gibi araçlar, özel silahlar ve kıyafetler ile yalnızca bu sürümde açılan kuaför, dövme stüdyosu, giyim mağazası ve iki modifikasyon atölyesi sunuyor. GTA 6 Ultimate Edition kaç TL? GTA 6 Ultimate Edition, PlayStation Store ve Microsoft Store Türkiye’de 4.999 TL’ye satılıyor. Standart sürümün fiyatı ise 3.999 TL. GTA 6 Standart sürümü alıp sonradan Ultimate’a yükseltebilir miyim? Standart sürümü alanlar, mağazalarda ayrı olarak satılan Ultimate Edition Yükseltmesi’yle aynı içeriğe sahip olabiliyor. Yükseltmenin Microsoft Store Türkiye’deki fiyatı 1.000 TL, yani iki sürüm arasındaki fiyat farkıyla aynı. GTA 6 Vintage Vice City Paketi nasıl alınır? Paket, 19 Kasım 2026 sonuna kadar dijital olarak satın alınan ya da ön siparişi verilen bütün GTA 6 sürümlerine dahil. Standart ve Ultimate sürümler arasında bu açıdan fark bulunmuyor. GTA 6’nın kutulu sürümünde disk var mı? GTA 6’nın kutulu sürümünde disk bulunmuyor. Kutunun içinden oyunun indirme kodu çıkıyor ve oyun bu kodla konsola indiriliyor.