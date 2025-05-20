Samsung Galaxy A55 global olarak One UI 7 almaya başladı

Samsung, One UI 7 güncellemesini hız kesmeden akıllı telefonlarında yayınlamaya devam ediyor.

Son olarak orta seviye Galaxy A55 modeli global olarak Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesine ulaştı.

Bu hafta sonuna kadar Türkiye'deki tüm A55'lerin yeni güncellemeye sahip olacağı tahmin ediliyor.

Uzun bir bekleyişin ardından Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 güncellemesi sonunda Samsung’un orta seviye Galaxy A55 akıllı telefon modeline ulaştı. Güney Koreli teknoloji devinin yeni arayüzü birkaç teknik problem nedeniyle gecikmişti. Fakat son haftalarda yazılım nihayet daha fazla modelde karşımıza çıkmaya başladı.

Fiyat-performans odaklı bir deneyime kapı aralayan Samsung Galaxy A55 için One UI 7 güncellemesinin Güney Kore’de birkaç haftadır kullanımda olduğu biliniyor. Fakat global lansmanının nihayet kullanıcılarla buluşmaya başladığı aktarılıyor. Yeni versiyon bugünden itibaren Avrupa’da yayınlanmaya başlıyor. Diğer bölgeler için güncellemenin önümüzdeki birkaç gün içinde gelmesi bekleniyor.

Galaxy A55 için güncelleme sürprizi

Samsung yeni güncellemeyi Mayıs ayı bitmeden önce tüm Galaxy A55 sahiplerine sunmayı planlıyor. Türkiye’deki kullanıcıların bu hafta içinde yeni güncellemeye sahip olmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Muhtemelen önümüzdeki haftaya kadar ülkemizdeki A55’lerin tamamı bu güncellemeden yararlanabilecek.

SamMobile’ın haberine göre Avrupa’daki kullanıcılar için güncelleme A556BXXU7BYDB yapı numarasıyla yayınlanıyor. Güncelleme yaklaşık 3 GB ağırlığında karşımıza çıkıyor.

Yeni güncellemeyi manuel bir şekilde kontrol etmek için “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını sırasıyla takip etmeniz gerekiyor. Güncelleme arka planda yapılabilir ve cihazın hızlıca yeniden başlatılmasıyla aktif hale getirilebilir.

Merakla beklenen yeni güncelleme Galaxy A55’in yazılım navigasyon deneyimini, bu yılın sonlarında piyasaya sürülen ve kutudan One UI 7 yüklü olarak çıkan halefine daha benzer hale getirecek.

One UI 7 alacak Samsung telefonlar

Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı. Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A14 4G/5G, Galaxy S24 FE ve Galaxy S21 FE modelleri yeni güncellemeyi aldı.

İddialara göre bu ay One UI 7 güncellemesi alacak telefon ve tabletler şunlar olacak: