Samsung Galaxy S21 FE, One UI 7 (Android 15) güncellemesine kavuştu

Samsung, Asya ve Avrupa'da Galaxy S21 FE için One UI 7 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesi 3,5 GB'lık bir dosya ile geliyor.

İlerleyen günlerde Türkiye'de de kullanıcıların güncellemeye ulaşması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un en popüler modellerinden biri olan Galaxy S21 FE nihayet Asya ve Avrupa pazarlarında Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7.0 güncellemesinin kararlı sürümüne ulaştı. Önümüzdeki günlerde güncellemenin daha fazla bölgeye ulaşması bekleniyor.

Orta seviye akıllı telefon modeli Galaxy S21 FE’nin Exynos ve Snapdragon olmak üzere iki farklı yonga setiyle piyasaya sürüldüğünü hatırlatmakta fayda var. Her iki versiyon da Samsung’un yeni arayüz versiyonuyla güncellendi.

Ortaya çıkan raporlara göre Galaxy S21 FE için Asya ve Avrupa’da Android 15 ile One UI 7.0’ın kararlı sürümü, Exynos varyantında G990EXXUDGYD aygıt yazılımı sürümüne sahipken, Snapdragon varyantında G990B2XXUBHYDB olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda güncellemenin yaklaşık 3.5 GB büyüklüğünde olduğunu da hatırlatalım.

One UI 7.0 güncellemesi yeni uygulama simgeleri ve bildirimler için ayrı sayfaların yanı sıra daha akıcı animasyonlar ve geçişlerle büyük bir görsel yenilik getiriyor. Samsung ayrıca widget’ların stilini de geliştirmiş ve ana ekrana ve kilit ekranına bazı yeni özellikler sunuyor.

Eğer siz de bir Galaxy S21 FE kullanıcısıysanız ve One UI 7.0 güncellemesinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını sırasıyla takip etmelisiniz. Güncellemenin yakın zamanda Türkiye’ye de ulaşması bekleniyor.

Samsung tarafından geliştirilen Galaxy S21 FE modeli 2022 yılında Android 12 tabanlı One UI 4 yazılımı ile piyasaya sürüldü. Cihazın güncelleme politikası Android’in dört neslini kapsıyor. Yani Android 15’li One UI 7 üçüncü büyük güncelleme olurken, model Android 16’lı One UI 8’i de alacak. Galaxy S21 serisinden farklı olarak bu telefonun desteği henüz sona ermedi.

Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı. Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A14 4G/5G modelleri yeni güncellemeyi aldı.

One UI 7 alacak Samsung modelleri

Söylentilere göre Mayıs ayında One UI 7 güncellemesi alacak telefon ve tabletler şunlar olacak: