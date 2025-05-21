Samsung Galaxy M35 için One UI 7 (Android 15) sürprizi

Orta seviye Galaxy M35 için Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesi yayınlanmaya başladı.

Samsung yeni güncellemesini kademeli bir şekilde dağıtırken, güncellemeden ilk olarak Hindistan'daki kullanıcılar yararlanabiliyor.

Güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye'de de Galaxy M35 kullanıcılarıyla buluşacağı tahmin ediliyor.

2025 yılının en çok beklenen güncellemelerinden biri olan Android 15 tabanlı One UI 7 yazılımı nihayet Samsung’un fiyat-performans odaklı Galaxy M35 modeli için yayınlandı. Şirketin yeni güncellemesi kademeli bir şekilde dağıtılıyor.

Tarun Vats’ın aktardığı bilgilere göre şirketin bugün Hindistan’da duyurduğu güncelleme çok yakında dünya çapında tüm kullanıcıların erişimine sunulmuş olacak. İşte güncellemeyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung orta seviye telefonuna yeni güncelleme getirdi

Galaxy M35 için gelen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi M356BXXU4BYD6 koduyla tanımlanıyor. İlk olarak Hindistan ve Güney Kore’de yayınlanan güncelleme, çok yakında diğer bölgelerdeki kullanıcılar için de yayınlanacak.

Güncelleme ile birlikte bildirim çubuğunda canlı bildirimler, ana ve kilit ekranında yeni özelleştirme seçenekleri, sistemin tüm alanları için yenilenmiş bir görünüm, yeni bir kontrol merkezi, dikey uygulama çekmecesi ve Now Bar gibi çeşitli yeni özellikler getiriyor.

Güncelleme dosyasının boyutu yaklaşık 3,7 GB olduğundan dolayı ek mobil veri ücretlerinden kaçınmak için dosyayı Wi-Fi kullanarak indirmenizi ve güncellemeyi sorunsuz bir şekilde yüklemek için pilinizin en az yüzde 50’sinin dolu olmasını veya şarja bağlı olmanızı tavsiye ediyoruz.

Yeni güncellemeyi manuel bir şekilde kontrol etmek için “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını sırasıyla takip etmeniz gerekiyor.

Güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye de dahil olmak üzere daha fazla bölgede yayınlanması bekleniyor.

Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.

Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A14 4G/5G, Galaxy S24 FE, Galaxy S21 FE ve Galaxy A55 modelleri yeni güncellemeyi aldı.

Bu ay One UI 7 alacak Samsung telefonlar

İddialara göre bu ay One UI 7 güncellemesi alacak telefon ve tabletler şunlar olacak: