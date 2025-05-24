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    Samsung Galaxy A73, Android 16 tabanlı One UI 7 güncellemesini aldı

    Samsung'un orta seviye telefonu Galaxy A73 nihayet Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 güncellemesine ulaştı.
    Samsung Galaxy A73
    • Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini hız kesmeden cihazlarına dağıtmaya devam ediyor.
    • Orta seviye Galaxy A73 modeli için uzun süredir beklenen güncelleme nihayet yayınlandı.
    • Kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılan güncellemenin ilerleyen günlerde Türkiye'de de yayınlanması bekleniyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çoğu ülkede en gelişmiş segmentteki cihazları için Android 15 işletim sistemini temel alan One UI arayüzünü resmi olarak yayınladı. Daha sonra orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlar için güncellemenin dağıtıma başlandı.

    Güncelleme yavaş yavaş önceki yıllardaki telefonlara da ulaşıyor. Galaxy A73 bu kez Asya ve Avrupa’da yeni arayüz versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye de dahil olmak üzere daha fazla ülkeye ulaşması bekleniyor.

    Güncelleme ile birlikte 45 kritik güvenlik açığı gideriliyor

    SammyFans’ın haberine göre Samsung Galaxy A73 için gelen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin kararlı sürümü Asya ve Avrupa’da A736BXXUAFYE6 yazılım sürümüyle kullanıma sunuldu. Güncelleme yaklaşık 3.6 GB büyüklüğünde bir indirme gerektiriyor. Ayrıca Mayıs 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

    Samsung güvenlik blogunda Mayıs 2025 yamasının Galaxy telefon ve tabletlerini etkileyen 45 güvenlik açığını giderdiğini açıkladı. Bunlardan birçoğu yüksek riskli arızalar olarak değerlendiriliyor.

    Samsung Galaxy A73 - Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi
    Samsung Galaxy A73, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesine ulaştı | Kaynak: SammyFans

    Eğer siz de bir Galaxy A73 kullanıcısıysanız ve Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını manuel olarak kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını takip etmeniz gerekiyor.

    Android 15 tabanlı One UI 7.0, birçok yeni özelliğin yanı sıra arayüzün görsel açıdan da derinlemesine yenilenmesini sağlıyor. Yeni simgeler, widget’lar ve kilit ekranına ve durum çubuğuna gerçek zamanlı aktivite getiren Şimdi Çubuğu yer alıyor.

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    Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FEGalaxy S22Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.

    Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4Galaxy A14 4G/5GGalaxy S24 FE, Galaxy S21 FE,Galaxy M35Galaxy A25, Galaxy Tab Active 5 ve Galaxy A55 modelleri yeni güncellemeyi aldı.

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    Mayıs ayında güncelleme alacak Samsung Galaxy cihazlar

    İddialara göre Mayıs ayı sonuna kadar One UI 7 güncellemesi alacak telefon ve tabletler şunlar olacak:

    • Galaxy Tab S10 Plus 5G
    • Galaxy Tab S10 Plus
    • Galaxy Tab S10 Ultra 5G
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 Plus
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Tab S9 5G
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S9 Plus 5G
    • Galaxy Tab S9 Plus
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S9 Ultra 5G
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy S21
    • Galaxy S21 Plus
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab S8 5G
    • Galaxy Tab S8 Plus
    • Galaxy Tab S8 Plus 5G
    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S8 Ultra 5G
    • Galaxy S22
    • Galaxy S22 Plus
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S21 FE

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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