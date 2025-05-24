Samsung Galaxy A73, Android 16 tabanlı One UI 7 güncellemesini aldı

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini hız kesmeden cihazlarına dağıtmaya devam ediyor.

Orta seviye Galaxy A73 modeli için uzun süredir beklenen güncelleme nihayet yayınlandı.

Kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılan güncellemenin ilerleyen günlerde Türkiye'de de yayınlanması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çoğu ülkede en gelişmiş segmentteki cihazları için Android 15 işletim sistemini temel alan One UI arayüzünü resmi olarak yayınladı. Daha sonra orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlar için güncellemenin dağıtıma başlandı.

Güncelleme yavaş yavaş önceki yıllardaki telefonlara da ulaşıyor. Galaxy A73 bu kez Asya ve Avrupa’da yeni arayüz versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye de dahil olmak üzere daha fazla ülkeye ulaşması bekleniyor.

Güncelleme ile birlikte 45 kritik güvenlik açığı gideriliyor

SammyFans’ın haberine göre Samsung Galaxy A73 için gelen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin kararlı sürümü Asya ve Avrupa’da A736BXXUAFYE6 yazılım sürümüyle kullanıma sunuldu. Güncelleme yaklaşık 3.6 GB büyüklüğünde bir indirme gerektiriyor. Ayrıca Mayıs 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Samsung güvenlik blogunda Mayıs 2025 yamasının Galaxy telefon ve tabletlerini etkileyen 45 güvenlik açığını giderdiğini açıkladı. Bunlardan birçoğu yüksek riskli arızalar olarak değerlendiriliyor.

Eğer siz de bir Galaxy A73 kullanıcısıysanız ve Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını manuel olarak kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını takip etmeniz gerekiyor.

Android 15 tabanlı One UI 7.0, birçok yeni özelliğin yanı sıra arayüzün görsel açıdan da derinlemesine yenilenmesini sağlıyor. Yeni simgeler, widget’lar ve kilit ekranına ve durum çubuğuna gerçek zamanlı aktivite getiren Şimdi Çubuğu yer alıyor.

Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.

Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A14 4G/5G, Galaxy S24 FE, Galaxy S21 FE,, Galaxy M35, Galaxy A25, Galaxy Tab Active 5 ve Galaxy A55 modelleri yeni güncellemeyi aldı.

Mayıs ayında güncelleme alacak Samsung Galaxy cihazlar

İddialara göre Mayıs ayı sonuna kadar One UI 7 güncellemesi alacak telefon ve tabletler şunlar olacak: