Galaxy A53, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesine ulaştı

Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesi Galaxy A53'e ulaştı.

İlk olarak Güney Kore'deki kullanıcılar için yayınlanan güncelleme, ilerleyen günlerde Türkiye'de de kullanıcılarla buluşacak.

Güncellemenin yaklaşık 3,4 GB dosya boyutuna sahip olduğunu eklemekte fayda var.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni haftaya orta segmentteki birçok cihaz için One UI 7 güncellemesini yayınlayarak başladı. Şirket bugün Galaxy A53 modeli için özelleştirme ve performansta birçok yenilik ile Android 15 tabanlı güncellemeyi alan en son akıllı telefon oldu.

Samsung yeni güncellemesini hız kesmeden uyumlu akıllı telefon ve tablet modellerine dağıtmaya devam ediyor. Yaz aylarında One UI 8 güncellemesine geçmeye hazırlanan şirket, şimdi daha uygun fiyatlı modellerini de One UI 7 ile tanıştırıyor.

Samsung orta seviye telefonuna yeni güncelleme getirdi

SamMobile’ın haberine göre kullanıcılara sunulan yeni güncelleme A536NKSU9FYE1 sürümünde yaklaşık 3.4 GB ağırlığında bir dosyayla geliyor.

Güncelleme ile birlikte hayatımıza giren önemli değişiklikler arasında yeni kilit ekranı tasarımı, hızlı ayarlar paneli, iyileştirilmiş animasyonlar, iyileştirilmiş performans, yeni simgeler, daha fazla özelleştirme seçeneği ve ana ekran widget’ları yer alıyor.

Ayrıca Galaxy A53 için One UI 7, Google’ın kendi sistemindeki ve Samsung’un arayüzündeki güvenlik açıkları ve sorunlara yönelik en son düzeltmeleri içeren Mayıs 2025 güvenlik düzeltme ekini de beraberinde getiriyor.

Galaxy A53 için One UI’ın yeni sürümü bugün Güney Kore’de piyasaya sürüldü. Güncellemenin Mayıs ayı sonuna kadar muhtemelen sırasıyla Asya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’yı geçerek dünyanın daha fazla bölgesine ulaşması bekleniyor.

Dolayısıyla güncellemenin Türkiye’ye ilerleyen günlerde ulaşacağı tahmin ediliyor. Şirket bu hafta içi muhtemelen global olarak tüm kullanıcılara yeni güncellemesini yayınlayacak.

Eğer siz de bir Galaxy A53 kullanıcısıysanız ve Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını manuel olarak kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını takip etmeniz gerekiyor.

Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.

Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A14 4G/5G, Galaxy S24 FE, Galaxy S21 FE,, Galaxy M35, Galaxy A25, Galaxy Tab Active 5, Galaxy A73 ve Galaxy A55 modelleri yeni güncellemeyi aldı.

Mayıs ayında güncelleme alacak Samsung Galaxy cihazlar

İddialara göre Mayıs ayı sonuna kadar One UI 7 güncellemesi alacak telefon ve tabletler şunlar olacak: