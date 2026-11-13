One UI 9.5 betası yaklaşırken Telefon ve Rehber uygulamalarına gelecek yenilikler ortaya çıktı

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Samsung'un One UI 9.5 için Galaxy S26'nın yanında Galaxy S25 serisinde de test sürümleri hazırladığı ortaya çıktı.

Beklentilere göre ilk beta sürümü önümüzdeki hafta Galaxy S26 serisi için yayınlanabilir, ancak Samsung bir tarih açıklamadı.

Uygulama kodlarına göre Telefon uygulamasına engellenen aramalar paneli, Rehber uygulamasına da doğum günü bölümü geliyor.

Samsung, One UI 9 güncellemesini cihazlarının büyük bölümüne dağıttıktan sonra bir sonraki sürüm olan One UI 9.5 için hazırlıklarını hızlandırdı. Şirketin sunucularında Galaxy S26 serisinin yanında Galaxy S25 serisi için de One UI 9.5 test sürümleri görüldü. Aynı günlerde ortaya çıkan uygulama kodları ise güncellemeyle Telefon ve Rehber uygulamalarına gelecek yenilikleri gösteriyor.

Samsung, One UI 9.5 için henüz resmi bir beta programı duyurmadı. Güncellemenin kararlı sürümünün ise 2027’nin başında Galaxy S27 serisiyle birlikte gelmesi bekleniyor, eski modellere dağıtım bundan sonra başlayacak.

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One UI 9.5 betası ne zaman gelecek?

SamMobile çalışanı Fahad Ali Jawed, Samsung’un sunucularında Galaxy S25 serisi için art arda hazırlanmış üç ayrı One UI 9.5 test sürümü bulunduğunu paylaştı. Jawed’e göre ilk beta sürümü önümüzdeki hafta Galaxy S26 serisi için yayınlanabilir. Bu tahmin doğrulanmış değil ve Samsung’dan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Samsung beta sürümlerini genellikle önce en yeni amiral gemisi serisine sunuyor. Bu nedenle Android Authority’nin değerlendirmesine göre betanın önce Galaxy S26’ya gelmesi, birkaç sürüm sonra da Galaxy S25 serisine genişlemesi bekleniyor.

Telefon uygulamasına engellenen aramalar paneli geliyor

One UI 9.5’in Telefon uygulamasında en dikkat çeken yenilik, engellenen aramalar için hazırlanan yeni panel. Android Authority’nin uygulamada gizli olarak bulunan bölümü elle etkinleştirmesiyle ortaya çıkan panel, son 30 günde engellenen aramaların sayısını gösteriyor. Aramalar ayrıca “olası dolandırıcılık”, “şüpheli spam” ve “kullanıcının engelledikleri” olarak üç gruba ayrılıyor, her gruba dokunulduğunda o gruptaki aramaların listesi açılıyor.

Panel, otomatik spam ve dolandırıcılık araması engellemenin açık olup olmadığını da gösteriyor, kapalıysa açmak için bir kısayol sunuyor. Bugün engellenen aramalar yalnızca Son aramalar ekranındaki menüden görülebiliyor. Uygulamanın arayüzü de değişiyor, arama düğmesi ekranın üst kısmından alınıp Tuş takımı, Son aramalar ve Kişiler sekmelerinin yanına, ekranın altına taşınıyor. Bu değişikliğin özellikle büyük ekranlı telefonlarda tek elle kullanımı kolaylaştırması bekleniyor.

Rehber’e doğum günü bölümü ve Gaming Hub desteği

Samsung’un Rehber uygulaması da One UI 9.5 ile yeni bölümler kazanıyor. Uygulama kodlarına göre doğum günleri ayrı bir bölümde geçmiş, bugün ve yaklaşan olarak listelenecek. Bölümde doğum günü kartı ve hediye göndermek için kısayollar da yer alacak.

Rehber’e eklenecek bir diğer özellik ise Samsung Gaming Hub entegrasyonu. Bu sayede oyun arkadaşı eklemek, loncalara davet göndermek, oyuncu profillerini görmek ve arkadaşların çevrim içi olup olmadığını kontrol etmek doğrudan Rehber üzerinden yapılabilecek. Hangi oyunların bu özelliği destekleyeceği ise henüz belli değil.

One UI 9.5 ile gelecek diğer yenilikler

Son haftalarda ortaya çıkan sızıntılar, One UI 9.5’in kapsamlı bir ara güncelleme olacağını gösteriyor. Bu hafta başında ortaya çıkan kodlar, Telefon uygulamasının WhatsApp, Telegram ve Google Meet sesli aramalarını da kaydedebileceğine işaret etmişti. Yeniden tasarlanan Takvim uygulaması, yeni Bixby özellikleri ve Galaxy Enhance-X fotoğraf düzenleme uygulamasının yenilenen arayüzü de sızıntılarda görülen değişiklikler arasında yer alıyor. Samsung’un One UI 9.5 ile birlikte Galaxy AI için ücretli bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı da biliniyor.

Söz konusu özelliklerin tamamı geliştirme aşamasındaki kodlarda bulunduğu için son sürümde yer almayabilir. Türkiye’de ise One UI 9 dağıtımı sürüyor ve kısa süre önce Galaxy A34 ile Galaxy A15’e de ulaştı. One UI 9.5’in Türkiye’deki cihazlara ne zaman ulaşacağına dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor.