IMEI kayıt ücreti 2027’de ne kadar olacak, yurt dışından getirilen telefon nasıl kaydedilir?

Reklam

Yurt dışından getirdiğiniz bir telefonu Türkiye’deki hatlarla uzun süre kullanabilmek için IMEI kaydı yaptırmanız ve bunun için bir harç ödemeniz gerekiyor. Halk arasında IMEI kayıt ücreti olarak bilinen bu harç her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor ve tutarı yeni yıla girmeden kısa süre önce Resmi Gazete’de yayımlanıyor.

Aşağıda 2026’da geçerli olan IMEI kayıt ücretini, 2027 için beklenen tutarı, kaydın kimler için zorunlu olduğunu ve e-Devlet üzerinden nasıl yapıldığını adım adım bulabilirsiniz.

Reklam

2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar?

Yurt dışından getirilen cep telefonları için 2026 yılında ödenmesi gereken harç 54.258 TL. Tutar, 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 98 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlendi. 2025’te 45.614,20 TL olan harç, böylece yaklaşık yüzde 19 arttı.

Bu artış, 2025 için açıklanan yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranının altında kaldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile harçlardaki artış yüzde 18,95 olarak uygulandı. Aynı tebliğde harcın cihaz kaydından önce ödenmesi gerektiği, harç ödenmeden yapılan kaydın geçersiz sayılacağı ve bu durumdaki cihazların BTK tarafından kapatılacağı da yer alıyor. Ödenmeyen harç ise yüzde 50 fazlası ve gecikme zammıyla birlikte tahsil ediliyor.

2027’de IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

2027’de geçerli olacak tutar henüz açıklanmadı. Harç, TÜİK’in açıkladığı yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor ve 2027 için bu oran yüzde 27,83 olarak belirlendi. Oranın tamamı uygulanırsa IMEI kayıt ücreti 2027’de yaklaşık 69.358 TL olacak.

Bu tutar şimdilik bir hesaplama. Cumhurbaşkanı, geçen yıl olduğu gibi artışı daha düşük bir oranla sınırlayabilir. Kesin tutar, Aralık ayının sonunda Resmi Gazete’de yayımlanacak yeni harç tebliği ile belli olacak.

IMEI kaydı kimler için zorunlu?

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen ve Türkiye’de satışa sunulurken kayıt altına alınmamış telefonlar, Türk hatlarıyla ilk kullanıldıkları günden itibaren 120 gün boyunca kayıtsız çalışabiliyor. Bu süre dolduğunda kayıt yaptırılmayan telefon şebekeye kapatılıyor. Wi-Fi ile kullanılmaya devam edebilse de arama yapamıyor ve mobil veri kullanamıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın yolcu muafiyetleri sayfasına göre yolcular, kendi kimlik numaralarına kayıtlı bir hatla kullanmak şartıyla üç takvim yılında bir cep telefonunu harç ödeyerek kaydettirebiliyor. Posta ya da kargo yoluyla gönderilen ve hediyelik eşya olarak getirilen telefonlar bu kapsama girmiyor.

Kayıt başvurusu yurda girişten itibaren 365 gün içinde yapılabiliyor. Ancak 120 günlük kayıtsız kullanım süresi değişmediği için telefonu bu süre içinde kaydettirmeyenlerin cihazı, kayıt yapılana kadar şebekeye kapalı kalıyor. Türkiye’de resmi distribütörlerden satın alınan telefonlar ise zaten kayıtlı olduğu için ek bir işlem gerektirmiyor.

e-Devlet’ten IMEI kaydı nasıl yapılır?

IMEI kaydı Temmuz 2026’dan beri yalnızca e-Devlet üzerinden yapılıyor. Önceden başvuru alan abone kayıt merkezleri bu süreçten çıkarıldı. Kayıt için şu adımları izleyebilirsiniz:

Telefonda *#06# kodunu tuşlayın ve ekranda görünen IMEI numarasını not alın. Çift SIM kartlı telefonlarda iki IMEI numarası görünür. e-Devlet’e giriş yapın ve Kayıtlı Cihazlarım ve Kayıt Hakkı Sorgulama hizmetinden kayıt hakkınızın olup olmadığını kontrol edin. Kayıt hakkınız varsa harcı ödeyin. Harcı vergi dairesine, yetkili bankaların şubelerine ya da e-Devlet’e entegre bankalar üzerinden internetten yatırabilirsiniz. e-Devlet’te IMEI Kaydet hizmetini açın ve telefonun bilgilerini girin. Başvuruyu tamamlayın ve size verilen başvuru numarasını saklayın.

Yalnızca harcı ödemek telefonun kaydedildiği anlamına gelmiyor. Başvuru numarasını alana kadar işleme devam etmeniz gerekiyor. 18 yaşından küçükler adına başvuruyu ebeveynler, IMEI Kaydet ekranındaki çocuk bilgileriyle başvuru seçeneğini kullanarak yapabiliyor. Kaydın tamamlanıp tamamlanmadığını e-Devlet’teki IMEI Sorgulama hizmetinden kontrol edebilirsiniz.

Kayıtlı telefon hangi hatlarla kullanılabilir?

Harç ödenerek kaydedilen telefon, üç takvim yılı boyunca yalnızca başvuruyu yapan kişinin kendi adına kayıtlı hatla eşleştirilmiş olarak kullanılabiliyor. Telefona başka birinin adına kayıtlı bir hat takıldığında cihaz bu hatla çalışmıyor. Üç takvim yılı dolduktan sonra eşleştirme kalkıyor ve telefon her hatla kullanılabiliyor.

Aynı nedenle kayıtlı telefonu bu süre dolmadan satmayı ya da hediye etmeyi düşünenlerin, telefonu alan kişinin kendi hattını kullanamayacağını hesaba katması gerekiyor. Telefonun hangi hatla eşleştirildiğini e-Devlet’teki IMEI Cep Telefonu Numarası Eşleştirme hizmetinden görebilirsiniz.

Yurt dışında yaşayanlar için ek süre

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri, Türkiye’ye geldiklerinde telefonlarını harç ödemeden 120 gün boyunca kullanabiliyor. 1 Mart 2024’ten beri bu süre dolduğunda e-Devlet’teki Yurt Dışında Yerleşik Türk Vatandaşları veya Mavi Kart Sahiplerinin Cihaz Kullanım Sürelerinin Uzatılması hizmetinden iki kez 30’ar gün ek süre alınabiliyor. Böylece telefon toplamda 180 gün boyunca kayıt yaptırmadan kullanılabiliyor. Bu hak tek bir IMEI numarası için tanınıyor ve ikametin yurt dışında olması gerekiyor.

Arızalanan kayıtlı telefonda IMEI değişirse ne olur?

Kayıtlı telefonun ana kartı arıza nedeniyle değiştirildiğinde cihazın IMEI numarası da değişebiliyor. Temmuz 2026’da yapılan düzenlemeye göre üç takvim yılı dolmadan IMEI numarası değişen kayıtlı telefonların yeni IMEI numarası, servisin verdiği değişim belgesiyle e-Devlet’teki Telefon Ana Kart Değişikliği hizmetinden kaydediliyor.

Değişim belgesinde servisin anteti ya da kaşesi, firma adı ve iletişim bilgileri, arızanın nedeni ile eski ve yeni IMEI numaralarının bulunması gerekiyor. Belgede bu bilgilerden biri eksikse başvuru kabul edilmeyebileceği için servisten belgeyi alırken bilgileri kontrol etmeniz faydalı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar? Yurt dışından getirilen telefonlar için 2026’da ödenen harç 54.258 TL. Tutar 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan harç tebliğiyle belirlendi. 2027 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2027 tutarı henüz açıklanmadı. Yüzde 27,83’lük yeniden değerleme oranının tamamı uygulanırsa harç yaklaşık 69.358 TL olacak. Kesin tutar Aralık sonunda Resmi Gazete’de yayımlanacak. IMEI kaydı yaptırılmayan telefon ne zaman kapanır? Kayıtsız telefon, Türk hatlarıyla ilk kullanıldığı günden itibaren 120 gün boyunca çalışıyor. Bu sürenin sonunda şebekeye kapatılıyor ve yalnızca Wi-Fi ile kullanılabiliyor. IMEI kayıt harcı nereye ödenir? Harcı vergi dairelerine, yetkili bankaların şubelerine ya da e-Devlet’e entegre bankalar üzerinden internetten ödeyebilirsiniz. Ödemeden sonra e-Devlet’teki IMEI Kaydet hizmetinden başvuruyu tamamlamanız gerekiyor. Kaç yılda bir telefon kaydettirilebilir? Yolcular üç takvim yılında bir cep telefonunu harç ödeyerek kendi adlarına kaydettirebiliyor. Kalan kayıt hakkınızı e-Devlet’teki Kayıtlı Cihazlarım ve Kayıt Hakkı Sorgulama hizmetinden görebilirsiniz. IMEI kaydı yapılan telefon başkasının hattıyla kullanılabilir mi? Üç takvim yılı boyunca kullanılamıyor, telefon yalnızca kayıt yaptıran kişinin adına kayıtlı hatla çalışıyor. Bu sürenin sonunda telefon her hatla kullanılabiliyor.