Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4, One UI 7 güncellemesine kavuştu

Samsung eski katlanabilir telefonları için yeni güncellemesini sundu.

One UI 7 güncellemesi nihayet Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 modellerine ulaştı.

Güncelleme ilk olarak Güney Kore'de yayınlanırken, Türkiye'ye ise çok yakında gelmesi bekleniyor.

Samsung, Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7.0 güncellemesinin kararlı sürümünü kataloğunda yer alan daha fazla modele dağıtmaya başladı. Bu sefer güncelleme Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 katlanabilir telefonlara da ulaştı.

Uzun süredir merakla beklenen güncelleme şimdilik sadece Güney Kore’de mevcut. Fakat güncellemeye ilişkin ilginç bir detay dikkat çekiyor. Yazılım, Samsung’un açıkladığı takvimden daha erken geliyor. Bu durum, arayüz dağıtımında yaşanan soruna rağmen şirketin güncellemenin daha fazla cihaza ulaşmasını erkene alabileceğini düşündürüyor.

Eski katlanabilir telefonlar için Samsung’dan beklenen haber geldi

SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 için Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi HYD9 yazılım sürümüyle yayınlandı. Güncellemenin sunduğu yeniliklerin listesi henüz yayınlanmadı. Bu modeller Beta programına katılmadığından dolayı hangi özellikleri aldıkları henüz bilinmiyor.

Samsung’un başlangıçtaki takviminde Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 modellerinin One UI 7.0’ın kararlı sürümünü Android 15 ile birlikte yalnızca Güney Kore’de değil, aynı zamanda Almanya ve Hindistan’da da Mayıs ayında alacağı öngörülüyordu.

Güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye de dahil olmak üzere daha fazla ülkeye ulaşması bekleniyor. Eğer sizin de Galaxy Z Flip 4 veya Galaxy Z Fold 4’ünüz varsa, One UI 7.0’ın sizin için kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını sırasıyla takip etmeniz gerekiyor.

Android 15 tabanlı One UI 7.0, Samsung’un en çok beklenen güncellemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Galaxy AI tabanlı Audio Eraser özelliği ve yazı/çizim için yeniden tasarlanmış araçlar gibi çeşitli yeni özellikler içeriyor.

Güncellemeyle gelen bir diğer öne çıkan özellik ise gerçek zamanlı aktiviteleri kilit ekranına ve durum çubuğuna taşıyan Now Bar desteği oluyor.

Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.

One UI 7 alacak Samsung cihazlar

One UI 7 güncellemesinin dağıtım takvimi belli oldu. Yakın zamanda güncelleme alması beklenen modeller şunlar olacak:

Mayıs 2025:

Galaxy Tab S10 Plus 5G

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus 5G

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Plus 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Haziran 2025:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE Plus 5G

Galaxy A16

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy F16

Galaxy M16

Galaxy M35

Galaxy M55

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy F15

Galaxy M15

Galaxy A25

Galaxy F55

Galaxy M55s

Galaxy A05s

Galaxy A15

Galaxy A73

Galaxy F05

Galaxy F34

Galaxy F54

Galaxy M05

Galaxy M34

Galaxy Tab A9 Plus 5G

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33

Galaxy A53

Galaxy F14

Galaxy F14 5G

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy A06

Galaxy Xcover7

Galaxy M33

Galaxy M53

Temmuz 2025: