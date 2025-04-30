Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4, One UI 7 güncellemesine kavuştu

- Samsung eski katlanabilir telefonları için yeni güncellemesini sundu.
- One UI 7 güncellemesi nihayet Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 modellerine ulaştı.
- Güncelleme ilk olarak Güney Kore'de yayınlanırken, Türkiye'ye ise çok yakında gelmesi bekleniyor.
Samsung, Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7.0 güncellemesinin kararlı sürümünü kataloğunda yer alan daha fazla modele dağıtmaya başladı. Bu sefer güncelleme Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 katlanabilir telefonlara da ulaştı.
Uzun süredir merakla beklenen güncelleme şimdilik sadece Güney Kore’de mevcut. Fakat güncellemeye ilişkin ilginç bir detay dikkat çekiyor. Yazılım, Samsung’un açıkladığı takvimden daha erken geliyor. Bu durum, arayüz dağıtımında yaşanan soruna rağmen şirketin güncellemenin daha fazla cihaza ulaşmasını erkene alabileceğini düşündürüyor.
Eski katlanabilir telefonlar için Samsung’dan beklenen haber geldi
SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 için Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi HYD9 yazılım sürümüyle yayınlandı. Güncellemenin sunduğu yeniliklerin listesi henüz yayınlanmadı. Bu modeller Beta programına katılmadığından dolayı hangi özellikleri aldıkları henüz bilinmiyor.
Samsung’un başlangıçtaki takviminde Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 modellerinin One UI 7.0’ın kararlı sürümünü Android 15 ile birlikte yalnızca Güney Kore’de değil, aynı zamanda Almanya ve Hindistan’da da Mayıs ayında alacağı öngörülüyordu.
Güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye de dahil olmak üzere daha fazla ülkeye ulaşması bekleniyor. Eğer sizin de Galaxy Z Flip 4 veya Galaxy Z Fold 4’ünüz varsa, One UI 7.0’ın sizin için kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını sırasıyla takip etmeniz gerekiyor.
Android 15 tabanlı One UI 7.0, Samsung’un en çok beklenen güncellemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Galaxy AI tabanlı Audio Eraser özelliği ve yazı/çizim için yeniden tasarlanmış araçlar gibi çeşitli yeni özellikler içeriyor.
Güncellemeyle gelen bir diğer öne çıkan özellik ise gerçek zamanlı aktiviteleri kilit ekranına ve durum çubuğuna taşıyan Now Bar desteği oluyor.
Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.
One UI 7 alacak Samsung cihazlar
One UI 7 güncellemesinin dağıtım takvimi belli oldu. Yakın zamanda güncelleme alması beklenen modeller şunlar olacak:
Mayıs 2025:
- Galaxy Tab S10 Plus 5G
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Tab S9 5G
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 Plus 5G
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy S21
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8 5G
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8 Plus 5G
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Ultra 5G
- Galaxy S22
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Haziran 2025:
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE 5G
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE Plus 5G
- Galaxy A16
- Galaxy A35
- Galaxy A55
- Galaxy F16
- Galaxy M16
- Galaxy M35
- Galaxy M55
- Galaxy A34
- Galaxy A54
- Galaxy F15
- Galaxy M15
- Galaxy A25
- Galaxy F55
- Galaxy M55s
- Galaxy A05s
- Galaxy A15
- Galaxy A73
- Galaxy F05
- Galaxy F34
- Galaxy F54
- Galaxy M05
- Galaxy M34
- Galaxy Tab A9 Plus 5G
- Galaxy Tab A9 Plus
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A33
- Galaxy A53
- Galaxy F14
- Galaxy F14 5G
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy A06
- Galaxy Xcover7
- Galaxy M33
- Galaxy M53
Temmuz 2025:
- Galaxy Tab A9