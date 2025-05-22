Samsung Galaxy A25, One UI 7 (Android 15) güncellemesine ulaştı

Samsung Galaxy A25 modeli Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesine kavuştu.

Yeni güncelleme ilk olarak Güney Kore'deki kullanıcılar için yayınlandı.

Bu hafta sonuna kadar güncellemenin Türkiye'de de kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.

Samsung’un fiyat-performans deneyimine odaklanan Galaxy A25 cihazı, kullanıcıları için yılın en çok beklenen güncellemelerinden birini alıyor. Bugün Güney Kore’de bu model için yayınlanan ve önümüzdeki günlerde daha fazla bölgeye ulaşması beklenen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi kullanıcılarla nihayet buluştu.

Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.

Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A14 4G/5G, Galaxy S24 FE, Galaxy S21 FE,, Galaxy M35 ve Galaxy A55 modelleri yeni güncellemeyi aldı.

Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor

SamMobile’ın haberine göre Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 güncellemesi Mayıs 2025 güvenlik paketini içeren A256NKSU5CYE2 yazılım koduyla birlikte geliyor.

Kullanıcılara sunulan yeni güncellemenin güvenlik açıklarına yönelik en son düzeltmeleri, yenilenen görsellere sahip yeni bir arayüzü ve Android 16’nın tüm iyileştirmelerini bizlerle buluşturduğu ifade ediliyor.

Güncelleme dosyasının boyutu yaklaşık 3,5 GB olarak belirtiliyor. Güncellemenin kurulumu yaklaşık 5 ila 15 dakika sürebilir, bu nedenle güncellemeyi indirmek için Wi-Fi kullanmanızı, pilinizin en az yüzde 50 dolu olmasını ve kurulum için biraz zaman ayırmanızı tavsiye ederiz.

Güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye’de de kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor. Galaxy A25 cihazınız için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin sizin için mevcut olup olmadığını “Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle” adımlarını takip ederek kontrol edebilirsiniz.

Mayıs 2025’te güncelleme alacak Samsung Galaxy modelleri

Söylentilere göre bu ay One UI 7 güncellemesi alacak telefon ve tabletler şunlar olacak: