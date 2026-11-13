Outlook çöktü mü? Microsoft 365’teki kesinti ikinci gününe girdi

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Microsoft 365 hizmetlerinde Perşembe akşamı başlayan kesinti, Cuma öğle saatlerinde de tamamen giderilemedi.

Microsoft'a göre sorun Outlook.com, OneDrive, OneNote, Microsoft To Do, Teams ve Microsoft 365'in web sürümünü etkiliyor.

Şirket kademeli bir iyileşme gördüğünü ve geciken e-postaları korumak için bekleme süresini 48 saate çıkardığını açıkladı.

Microsoft’un e-posta servisi Outlook ile birlikte Teams, OneDrive ve diğer Microsoft 365 hizmetlerinde Perşembe akşamı başlayan kesinti, Cuma öğle saatlerinde de tamamen giderilemedi. Türkiye saatiyle 20.50 civarında başlayan sorun nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde kullanıcılar e-postalarına ne web üzerinden ne de uygulamalardan erişebiliyor. Microsoft ise hizmetlerde kademeli bir iyileşme görmeye başladığını açıkladı.

Sorundan Türkiye’deki kullanıcılar da etkileniyor. Google Trends verilerine göre “outlook çöktü mü” araması Cuma sabahı Türkiye’de en hızlı yükselen aramalar arasına girdi. Aradan 16 saati aşkın süre geçmesine rağmen Microsoft, hizmetlerin tamamen ne zaman düzeleceğine dair bir saat vermedi.

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Outlook neden çalışmıyor?

Microsoft sorunu ilk olarak Microsoft 365 Status hesabından duyurdu. Şirket ilk açıklamasında altyapısının bir bölümünün birden fazla bölgede yüksek yük altında kaldığını ve bunun bağlantı hatalarına yol açtığını belirtti. Sonraki güncellemelerde ise kesintiyi çok sayıda sunucunun beklenmedik biçimde devre dışı kalmasına bağladı. İlk saatlerde ABD ve Amerika kıtasıyla sınırlı görünen sorun kısa sürede bütün bölgelere yayıldı.

Microsoft’un kurumsal müşterilere yaptığı son açıklama, onarımın neden uzadığını da gösteriyor. Şirkete göre sunucuları yeniden devreye alma çalışmaları, yönlendirme servislerinden arka plandaki sunuculara giden trafikte ani bir artışa yol açtı. Microsoft kapasiteyi artırmak için yeni sanal makineler devreye alıyor, ancak kısa süre önce yaptığı bir ağ değişikliğini sunuculara uygulamaya çalışırken bazı makinelerin hatalı durumda takılı kaldığını da kabul ediyor.

Hangi Microsoft hizmetleri etkileniyor?

Microsoft’un servis durumu sayfasında bireysel kullanıcılar için yayımlanan bilgiye göre kesinti Outlook.com, OneDrive, OneNote, Microsoft To Do, Teams ve Microsoft 365’in web sürümünü etkiliyor. Şirket diğer Microsoft 365 hizmetlerinde de sorun görülebileceğini belirtiyor.

Kurumsal tarafta ise sorun en çok Exchange Online altyapısını vurdu. TechCrunch’ın haberine göre kesintinin ilk saatlerinde Teams ve Outlook’un yanı sıra SharePoint, Copilot ve Defender XDR güvenlik sistemi de etkilenen hizmetler arasındaydı. Microsoft’un yöneticilere sorunları bildirdiği yönetim merkezine de bir süre erişilemedi, bu yüzden şirket güncellemelerini X üzerinden paylaşmak zorunda kaldı.

Outlook ne zaman düzelecek?

Microsoft’un Cuma günü yaptığı açıklamalar, onarımın ilerlediğini ancak sorunun henüz tamamen çözülmediğini gösteriyor. NBC News’ün haberine göre şirket, Türkiye saatiyle 12.15’teki güncellemesinde ilk istikrar belirtilerini gördüğünü, ancak kapasitenin henüz normal seviyeye dönmediğini ve trafiğin sunuculara dikkatle yeniden verildiğini belirtti. Saat 13.22’deki son güncellemeye göre de birçok hizmette kademeli bir iyileşme görülüyor, ancak hizmetlerin durumu bölgeden bölgeye değişmeye devam ediyor.

Gönderilen ama karşı tarafa ulaşmayan e-postalar için de bir adım atıldı. Microsoft, geciken postaların kaybolmaması için e-postaların sunucularda bekleme süresini 48 saate çıkardığını açıkladı. Bu nedenle kesinti sırasında gönderilen e-postaların, hizmet düzeldikçe gecikmeli olarak teslim edilmesi bekleniyor.

Kesintinin etkisi bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmadı. Japonya hükümeti bakanlıklar arası yazışmalarda aksama yaşadığını duyurdu, Danimarkalı nakliye şirketi Maersk müşterilerini e-postalardaki gecikmeler konusunda uyardı. Hindistan’da IndiGo, Akasa Air ve Air India’nın e-posta destek hizmetleri etkilenirken OpenAI ve Anthropic de Microsoft bağlantılı araçlarında sorun yaşandığını bildirdi.

Kesinti siber saldırıdan mı kaynaklanıyor?

Microsoft yöneticilerinden Charles Lamanna, Cuma sabahı yaptığı paylaşımda yaşanan kesintiden dolayı üzgün olduklarını söyledi. Lamanna, sorunun kötü niyetli bir girişimden ya da siber saldırıdan kaynaklandığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını da vurguladı.

We regret that today’s outages caused disruptions for our customers, and we are working to address the issue. We will continue to share more information as soon as we have it, and for now I can confirm that there is no indication this is the result of malicious or cyber activity. — Charles Lamanna (@clamanna) November 13, 2026

Microsoft 365 bu sonbaharda ikinci kez büyük bir kesintiyle karşı karşıya. Şirketin bir önceki büyük kesintisi Eylül ayında yaşanmış, günlerce süren o sorun da temel kimlik doğrulama yapılandırmasındaki bir hataya bağlanmıştı. Microsoft bu kez de sunucuları kademeli olarak geri getirdiğini, kapasite arttıkça uygulamaların bağlantıyı yeniden kuracağını ve bu yüzden düzelmenin herkes için aynı anda görülmeyebileceğini belirtiyor.