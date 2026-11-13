WhatsApp’ta tek seferlik fotoğraf nasıl gönderilir, tekrar açılabilir mi?

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WhatsApp’ta tek seferlik fotoğraf göndermek için fotoğrafı seçtikten sonra yazı alanının yanındaki “1” simgesine dokunmanız yeterli. Simge yeşile döndüğünde fotoğraf “bir kez görüntüle” modunda gönderiliyor ve alıcı onu yalnızca bir kez açabiliyor. Aynı özellik videolarda ve sesli mesajlarda da kullanılabiliyor.

Tek seferlik gönderilen medya alıcının galerisine kaydedilmiyor, iletilemiyor ve ekran görüntüsü alınamıyor. Ancak açıldıktan sonra gönderen de alıcı da onu tekrar göremiyor. Aşağıda Android ve iPhone adımlarını, tek seferlik fotoğrafın tekrar açılıp açılamayacağını ve özelliğin sınırlarını bulabilirsiniz.

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WhatsApp’ta tek seferlik fotoğraf nedir?

WhatsApp’ın arayüzünde “Bir kez görüntüle” adıyla geçen özellik, alıcı tarafından bir kez açıldıktan sonra sohbetten kaybolan fotoğraf, video ve sesli mesajlar göndermeye yarıyor. WhatsApp’ın yardım sayfasına göre bu şekilde gönderilen fotoğraf ve videolar alıcının Fotoğraflar ya da Galeri uygulamasına kaydedilmiyor. Alıcı bu içerikleri başka sohbetlere iletemiyor, kopyalayamıyor, kaydedemiyor ve yıldız ekleyemiyor.

Özellik her gönderim için ayrı ayrı seçiliyor, yani bir kez açtığınızda sonraki fotoğraflar da otomatik olarak tek seferlik gitmiyor. Tek seferlik mesajın da bir süresi var. Alıcı fotoğrafı, videoyu ya da sesli mesajı gönderildikten sonraki 14 gün içinde açmazsa içeriğin süresi doluyor ve sohbetten siliniyor.

Alıcı mesajı açtığında sohbette “Açıldı” bilgisi beliriyor. Bu bilgiyi görebilmeniz için alıcının okundu bilgisini (mavi tik) açık tutması gerekiyor. Okundu bilgisini kapatan bir kişinin tek seferlik mesajınızı açıp açmadığını göremiyorsunuz.

WhatsApp’ta tek seferlik fotoğraf nasıl gönderilir?

Tek seferlik fotoğraf ve video, hem bireysel sohbetlerde hem de grup sohbetlerinde gönderilebiliyor. Android telefonlarda şu adımları izleyebilirsiniz:

Fotoğrafı göndermek istediğiniz sohbeti açın. Ataç simgesine dokunun. Yeni fotoğraf ya da video çekmek için Kamera’yı, telefondaki bir fotoğrafı seçmek için Galeri’yi seçin. Fotoğrafı seçtikten sonra yazı alanının yanındaki “1” simgesine dokunun. Simge yeşile döndüğünde bir kez görüntüleme modu açılmış olur. Gönder simgesine dokunun.

iPhone’da adımlar küçük farklarla aynı şekilde ilerliyor:

Sohbeti açın ve yazı alanının yanındaki kamera simgesine dokunun ya da Albümler’den bir fotoğraf seçin. Alternatif olarak artı simgesine dokunup Kamera ya da Fotoğraflar seçeneğini kullanabilirsiniz. Yazı alanının yanındaki “1” simgesine dokunun ve simgenin yeşile döndüğünü kontrol edin. Gönder simgesine dokunun.

iPhone’da fotoğraf gönderebilmek için WhatsApp’ın Fotoğraflar ve Kamera’ya erişim izni olması gerekiyor. Bu izni iPhone’un Ayarlar uygulamasındaki Gizlilik ve Güvenlik bölümünden verebilirsiniz.

Tek seferlik fotoğraf gönderme özelliği WhatsApp Web ve masaüstü uygulamasında bulunmuyor. Yardım sayfasında özelliğin yalnızca Android ve iOS cihazlarda kullanılabildiği belirtiliyor. Telefonda “1” simgesini göremiyorsanız uygulamayı Google Play ya da App Store’dan güncel sürüme yükseltebilirsiniz.

Tek seferlik sesli mesaj nasıl gönderilir?

WhatsApp, bir kez görüntüle özelliğini sesli mesajlara da taşıdı. Tek seferlik sesli mesaj, alıcı tarafından bir kez dinlendikten sonra sohbetten kayboluyor. Göndermek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Sohbeti açın ve mikrofon simgesine basılı tutup yukarı kaydırarak kaydı kilitleyin. Kaydı kilitledikten sonra “1” simgesine dokunun. Simge yeşile döndüğünde mesaj tek seferlik olarak işaretlenir. Gönder simgesine dokunun.

Alıcı sesli mesajı dinleyip görüntüleyiciden çıktığında sohbette “Açıldı” bilgisi beliriyor ve mesaj bir daha dinlenemiyor. Tek seferlik sesli mesajlar da fotoğraflar gibi iletilemiyor, kaydedilemiyor ve yıldız eklenemiyor.

Tek seferlik fotoğraf tekrar açılabilir mi?

Tek seferlik fotoğraf ya da video, görüntüleyiciden çıktıktan sonra tekrar açılamıyor. Bu kural iki taraf için de geçerli, yani fotoğrafı gönderen kişi de onu daha sonra sohbette yeniden göremiyor. WhatsApp’ın kendi uygulamasında tek seferlik medyayı yeniden açmayı sağlayan bir ayar bulunmuyor.

Yedekleme konusunda ise küçük bir istisna var. Yedek alındığı sırada henüz açılmamış tek seferlik medya ve sesli mesajlar, yedek dosyasından geri yüklenebiliyor. Açılmış olanlar ise yedeğe dahil edilmiyor ve geri yüklenemiyor. Dolayısıyla telefon değiştirdikten ya da WhatsApp’ı yeniden kurduktan sonra açılmış bir tek seferlik fotoğrafı geri getirmek mümkün olmuyor.

Tek seferlik fotoğrafın ekran görüntüsü alınabilir mi?

WhatsApp, tek seferlik gönderilen fotoğraf ve videoların ekran görüntüsünün ve ekran kaydının alınmasını engelliyor. Alıcı ekran görüntüsü almaya çalıştığında içerik kaydedilmiyor. Ancak şirket, bu korumanın kesin olmadığını açıkça belirtiyor. Alıcı, fotoğraf kaybolmadan önce başka bir telefonla ya da kamerayla ekranın fotoğrafını çekebiliyor.

Sesli mesajlarda durum biraz farklı. WhatsApp’ın yardım sayfasına göre iOS ve Android kullanıcıları, telefonun kendi ekran kaydedicisiyle tek seferlik sesli mesajın sesini kaydedebiliyor. Ayrıca gönderilen şifreli medya, gönderimden sonraki birkaç hafta boyunca WhatsApp’ın sunucularında saklanabiliyor. Alıcı tek seferlik bir mesajı şikayet ederse ilgili içerik WhatsApp’a iletiliyor. Şirket bu nedenle tek seferlik içeriklerin yalnızca güvenilen kişilere gönderilmesini öneriyor.

Tek seferlik mesajlar yazıya da geliyor

WhatsApp, bir kez görüntüle seçeneğini metin mesajlarına da getirmeye hazırlanıyor. WABetaInfo’nun haberine göre özellik, 12 Kasım 2026 itibarıyla WhatsApp’ın Android beta sürümünü (2.26.45.6) kullanan bazı kullanıcılara açıldı. Mesaj yazıldıktan sonra gönder tuşuna basılı tutulduğunda açılan menüden “bir kez görüntüle” seçilebiliyor.

Tek seferlik metin mesajları da fotoğraflardaki korumalarla geliyor. Mesaj ayrı bir ekranda açılıyor, okunurken ekran görüntüsü ve ekran kaydı engelleniyor, metin kopyalanamıyor ve iletilemiyor. Özellik şimdilik yalnızca beta kullanıcılarının bir kısmında bulunuyor ve WhatsApp herkese ne zaman açılacağını henüz duyurmadı.



Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

WhatsApp’ta tek seferlik fotoğraf nasıl atılır? Sohbette ataç simgesinden fotoğrafı seçin, yazı alanının yanındaki “1” simgesine dokunup yeşile döndürün ve gönderin. Alıcı fotoğrafı yalnızca bir kez açabilir. WhatsApp tek seferlik fotoğraf tekrar açılabilir mi? Tek seferlik fotoğraf bir kez açılıp görüntüleyiciden çıkıldıktan sonra tekrar açılamaz. Gönderen kişi de fotoğrafı daha sonra göremez, açılmış tek seferlik medya yedekten de geri yüklenemez. Tek seferlik fotoğrafın ekran görüntüsü alınırsa karşı taraf görür mü? WhatsApp tek seferlik fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü ve ekran kaydını engelliyor, bu yüzden ekran görüntüsü alınamıyor. Yine de içerik başka bir cihazın kamerasıyla çekilebileceği için yalnızca güvenilen kişilere gönderilmesi öneriliyor. Tek seferlik fotoğraf açılmazsa ne olur? Tek seferlik fotoğraf, video ya da sesli mesaj gönderildikten sonraki 14 gün içinde açılmazsa süresi dolar ve sohbetten silinir. WhatsApp Web’den tek seferlik fotoğraf gönderilebilir mi? Tek seferlik fotoğraf ve video gönderme özelliği WhatsApp Web ve masaüstü uygulamasında bulunmuyor, yalnızca Android ve iPhone uygulamalarında kullanılabiliyor. Tek seferlik fotoğrafın açıldığı nasıl anlaşılır? Alıcı tek seferlik fotoğrafı açtığında sohbette “Açıldı” bilgisi görünür. Bu bilginin görünmesi için alıcının okundu bilgisi ayarının açık olması gerekir.