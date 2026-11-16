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Sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro'nun kamera tasarımını gösteren bir çizim paylaştı.

Çizime göre iki modelde de üç arka kamera bulunacak ve Galaxy S26 Ultra'daki 3 kat yakınlaştırmalı telefoto kamera kaldırılacak.

İddialara göre Ultra 5x, Pro ise 3x telefoto kamerayla gelecek, Samsung tasarımı henüz doğrulamadı.

Samsung’un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro’nun arka kamera tasarımına dair yeni bir sızıntı geldi. Samsung sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, iki modelin kamera adasını gösteren bir çizimi 15 Kasım Pazar günü X’te paylaştı ve bunun gerçek tasarım olduğundan “yüzde 100 emin” olduğunu yazdı. Çizime göre iki telefonda da üç arka kamera bulunacak.

Ice Universe, 16 Kasım Pazartesi sabahı aynı paylaşımı yeniden gündeme getirerek tasarımın kesinleştiğini söyledi. Samsung ise Galaxy S27 serisiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı, bu nedenle tasarım şimdilik doğrulanmış değil.

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Galaxy S27 Ultra’nın kamera tasarımı nasıl olacak?

Paylaşılan çizimde kamera adası iki sütundan oluşuyor. İlk sütunda ana kamera ile ultra geniş açılı kamera büyük halkaların içinde yer alırken ikinci sütunda daha küçük iki halka bulunuyor. Sammy Fans’in haberine göre bu halkalardan biri telefoto kameraya, diğeri LED flaşa ait. Daha önce sızan CAD görsellerinde ikinci sütunu çevreleyen ayrı bir hap şeklinde çerçeve görünüyordu, yeni çizimde ise bu çerçeve yer almıyor.

100% sure this is the real design for the Galaxy S27 Pro and S27 Ultra pic.twitter.com/hXF0g1QViN — Ice Universe (@UniverseIce) November 15, 2026

Bu sızıntıya göre Pro ve Ultra’nın arka yüzü neredeyse aynı görünecek. İki model arasındaki fark boyutta ve telefoto kamerada olacak, kamera adasında flaşın yanında ikinci bir mikrofon da yer alıyor.

Galaxy S26 Ultra’daki dördüncü kamera kalkıyor mu?

Yeni çizim, geçen hafta sızan maket cihazlarla çelişiyor. Sızıntı kaynağı Sonny Dickson’ın 10 Kasım’da paylaştığı görselde Galaxy S27 Ultra, S27 Pro ve S27+ maketleri yer alıyordu ve Ultra ile Pro’nun kamera adasının sağ üst köşesinde dördüncü bir kamera görünüyordu. Ice Universe aynı gün bu kameranın “var olmadığını” yazmıştı. Sızıntı kaynağı Ağustos ayında da Galaxy S27 Ultra’nın üç arka kamerayla geleceğini öne sürmüştü.

Galaxy S26 Ultra’da 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 3 kat ve 5 kat optik yakınlaştırma sunan iki ayrı telefoto kamera bulunuyor. Sızıntılar doğruysa Galaxy S27 Ultra’da 3 kat yakınlaştırmalı telefoto kamera kaldırılacak ve arka kamera sayısı üçe düşecek.

Galaxy S27 Pro ve Ultra’nın kamera özellikleri

Android Authority’nin derlediği iddialara göre iki modelde de 200 megapiksel Samsung ISOCELL HP6 ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera kullanılacak. Ultra geniş açılı kamerada Samsung ISOCELL JN3 ya da Sony IMX855 sensörünün yer alması bekleniyor.

İki model arasındaki asıl fark telefoto kamerada ortaya çıkıyor. Galaxy S27 Pro’da 3 kat optik yakınlaştırma sunan 10 megapiksel telefoto kamera bulunacak. Galaxy S27 Ultra ise 5 kat optik yakınlaştırmalı 50 megapiksel telefoto kamerayı koruyacak.

Kamera Galaxy S27 Pro (iddia) Galaxy S27 Ultra (iddia) Ana kamera 200 MP (ISOCELL HP6) 200 MP (ISOCELL HP6) Ultra geniş açı 50 MP 50 MP Telefoto 10 MP, 3x optik 50 MP, 5x optik

Galaxy S27 serisi ne zaman tanıtılacak?

Galaxy S27 serisinin standart model, Plus, Pro ve Ultra olmak üzere dört modelden oluşması bekleniyor. Serinin yeni üyesi olacak Galaxy S27 Pro’da Ultra’nın gizlilik ekranının da kullanılacağı geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti.

Samsung tanıtım tarihini henüz açıklamadı. Sızıntılar, Galaxy S26’da yaşanan gecikmenin ardından serinin Ocak 2027’de, en geç Şubat’ta piyasaya çıkabileceğini gösteriyor. Galaxy S26 serisi ise 25 Şubat 2026’da tanıtılmış, Türkiye’de ön siparişleri Şubat sonunda başlamıştı.