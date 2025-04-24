Samsung Galaxy S24, Türkiye’de de One UI 7 almaya başladı

- Galaxy S24 serisi geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de yeni bir güncelleme almıştı.
- Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi için beklenen haber nihayet geldi.
- Güncellemenin artık Türkiye'de de kullanıcılara gelmeye başladığı ortaya çıktı.
Samsung, Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 güncellemesini akıllı telefonlarına dağıtmaya devam ediyor. Geçen hafta birkaç günlüğüne dağıtım programı askıya alınan yazılım, Güney Kore’de Galaxy S24’e güncellemenin gelmesiyle geri dönmüştü. Şimdi ise güncelleme için beklenen müjdeli haber geldi.
Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi nihayet Türkiye’de yer alan Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesine dağıtılmaya başlandı. Çok sayıda ilgi çekici yeni özelliğe ev sahipliği yapan güncelleme, artık ülkemizde de kullanıcılarla buluştu. Siz de cihazınızı hemen en güncel yazılıma yükseltme şansına sahip olabilirsiniz.
Galaxy S24 ailesi için beklenen haber geldi
İlk olarak Güney Kore’deki Samsung kullanıcılarının erişimine sunulan One UI 7 yazılımı artık Türkiye’de de mevcut hale geldi. Yayınlanan güncelleme, söz konusu akıllı telefon serisi için planlanan yedi büyük güncellemenin ilki olarak geliyor.
One UI 7 güncellemesi için henüz bildirim almadıysanız manuel olarak da kontrol edebilirsiniz. Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra kullanıcıları bunun için “Ayarlar” sayfasını açıp, “Yazılım Güncelleme” bölümüne gidip “İndir ve yükle” seçeneğine tıklayarak cihazını güncelleyebilir.
Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi şu anda Galaxy S24 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerine de gelmeye başladı. Güncelleme kademeli bir şekilde dünya çapında kullanıcılara sunuluyor.
One UI 7 alacak Samsung modelleri
One UI 7 güncellemesinin dağıtım takvimi internete sızdırıldı. Bu ay Galaxy S24 serisi ve amiral gemisi katlanabilir telefonların güncellemeye ulaşacağı doğrulandı. Ağustos ayına kadar hangi akıllı telefon ve tabletlerin güncellemeyi elde edeceği şu şekilde sıralanıyor:
Nisan 2025:
- Galaxy S24
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 6
Mayıs 2025:
- Galaxy Tab S10 Plus 5G
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Tab S9 5G
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 Plus 5G
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy S21
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8 5G
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8 Plus 5G
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Ultra 5G
- Galaxy S22
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Haziran 2025:
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE 5G
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE Plus 5G
- Galaxy A16
- Galaxy A35
- Galaxy A55
- Galaxy F16
- Galaxy M16
- Galaxy M35
- Galaxy M55
- Galaxy A34
- Galaxy A54
- Galaxy F15
- Galaxy M15
- Galaxy A25
- Galaxy F55
- Galaxy M55s
- Galaxy A05s
- Galaxy A15
- Galaxy A73
- Galaxy F05
- Galaxy F34
- Galaxy F54
- Galaxy M05
- Galaxy M34
- Galaxy Tab A9 Plus 5G
- Galaxy Tab A9 Plus
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A33
- Galaxy A53
- Galaxy F14
- Galaxy F14 5G
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy A06
- Galaxy Xcover7
- Galaxy M33
- Galaxy M53
Temmuz 2025:
- Galaxy Tab A9