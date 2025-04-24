Samsung Galaxy S24, Türkiye’de de One UI 7 almaya başladı

Galaxy S24 serisi geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de yeni bir güncelleme almıştı.

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi için beklenen haber nihayet geldi.

Güncellemenin artık Türkiye'de de kullanıcılara gelmeye başladığı ortaya çıktı.

Samsung, Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 güncellemesini akıllı telefonlarına dağıtmaya devam ediyor. Geçen hafta birkaç günlüğüne dağıtım programı askıya alınan yazılım, Güney Kore’de Galaxy S24’e güncellemenin gelmesiyle geri dönmüştü. Şimdi ise güncelleme için beklenen müjdeli haber geldi.

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi nihayet Türkiye’de yer alan Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesine dağıtılmaya başlandı. Çok sayıda ilgi çekici yeni özelliğe ev sahipliği yapan güncelleme, artık ülkemizde de kullanıcılarla buluştu. Siz de cihazınızı hemen en güncel yazılıma yükseltme şansına sahip olabilirsiniz.

Galaxy S24 ailesi için beklenen haber geldi

İlk olarak Güney Kore’deki Samsung kullanıcılarının erişimine sunulan One UI 7 yazılımı artık Türkiye’de de mevcut hale geldi. Yayınlanan güncelleme, söz konusu akıllı telefon serisi için planlanan yedi büyük güncellemenin ilki olarak geliyor.

One UI 7 güncellemesi için henüz bildirim almadıysanız manuel olarak da kontrol edebilirsiniz. Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra kullanıcıları bunun için “Ayarlar” sayfasını açıp, “Yazılım Güncelleme” bölümüne gidip “İndir ve yükle” seçeneğine tıklayarak cihazını güncelleyebilir.

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi şu anda Galaxy S24 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerine de gelmeye başladı. Güncelleme kademeli bir şekilde dünya çapında kullanıcılara sunuluyor.

One UI 7 alacak Samsung modelleri

One UI 7 güncellemesinin dağıtım takvimi internete sızdırıldı. Bu ay Galaxy S24 serisi ve amiral gemisi katlanabilir telefonların güncellemeye ulaşacağı doğrulandı. Ağustos ayına kadar hangi akıllı telefon ve tabletlerin güncellemeyi elde edeceği şu şekilde sıralanıyor:

Nisan 2025:

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Mayıs 2025:

Galaxy Tab S10 Plus 5G

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus 5G

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Plus 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Haziran 2025:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE Plus 5G

Galaxy A16

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy F16

Galaxy M16

Galaxy M35

Galaxy M55

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy F15

Galaxy M15

Galaxy A25

Galaxy F55

Galaxy M55s

Galaxy A05s

Galaxy A15

Galaxy A73

Galaxy F05

Galaxy F34

Galaxy F54

Galaxy M05

Galaxy M34

Galaxy Tab A9 Plus 5G

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33

Galaxy A53

Galaxy F14

Galaxy F14 5G

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy A06

Galaxy Xcover7

Galaxy M33

Galaxy M53

Temmuz 2025: