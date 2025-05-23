Samsung Galaxy Tab Active 5 kullanıcılarına müjde: One UI 7 (Android 15) geldi

Samsung, Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesini her geçen gün daha fazla modele ulaştırıyor.

Son olarak güncelleme Galaxy Tab Active 5 modeline geldi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son birkaç haftadır kataloğundaki birçok akıllı telefon ve tablet modeli için Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7.0 arayüzünün kararlı sürümünü yayınladı. Galaxy Tab A9 serisinin güncellenmesinin ardından güncelleme sırası Galaxy Tab Active 5 modeline de geldi.

Samsung’un dayanıklı tableti geçen yıl piyasaya sürüldü. Cihaz nihayet Güney Kore’de arayüzün yeni versiyonuna kavuştu. Bu güncellemenin Galaxy Tab Active 5 için ilk büyük güncelleme olduğunu ve önümüzdeki günlerde daha fazla bölgeye ulaşmasının beklendiğini hatırlatmakta fayda var.

Galaxy Tab Active 5 için beklenen güncelleme çıktı

Galaxy Tab Active 5 için Android 15 ile One UI 7’nin kararlı sürümü Güney Kore’de X306NKOU5BYEB yazılım sürümüyle kullanıma sunuldu. Güncelleme yaklaşık 3 GB büyüklüğünde bir indirme gerektiriyor. Aynı zamanda Nisan 2025 güvenlik yamasını da içeriyor.

SamMobile’ın haberine göre Samsung, güvenlik yaması ile birlikte 56 güvenlik ve gizlilik açığını giderdiğini açıklıyor. Bunlardan 5 tanesi son derece kritik, 37 tanesi ise yüksek öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Eğer siz de bir Galaxy Tab Active 5 kullanıcısıysanız ve Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını manuel olarak kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını takip etmeniz gerekiyor.

Fakat henüz güncellemeye ulaşamadıysanız endişelenmeyin. Kademeli olarak yayınlanan güncelleme ilerleyen günlerde Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada kullanıcılarla buluşacak.

One UI 7.0, uygulamalar için yeni simgeler ve bildirimler için ayrı sayfaların yanı sıra daha akıcı animasyonlar ve geçişlerle büyük bir görsel revizyona sahip. Güney Koreli şirket ayrıca widget’ların stilini de geliştirdi ve ana ekrana ve kilit ekranına bazı yeni özellikler sunuyor.

Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.

Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A14 4G/5G, Galaxy S24 FE, Galaxy S21 FE,, Galaxy M35, Galaxy A25 ve Galaxy A55 modelleri yeni güncellemeyi aldı.

Mayıs ayında güncelleme alacak Samsung Galaxy cihazlar

İddialara göre Mayıs ayı sonuna kadar One UI 7 güncellemesi alacak telefon ve tabletler şunlar olacak: