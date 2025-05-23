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    Samsung Galaxy Tab Active 5 kullanıcılarına müjde: One UI 7 (Android 15) geldi

    Samsung'un yüksek performanslı ve dayanıklı tablet cihazı Galaxy Tab Active 5 nihayet Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesine ulaştı.
    Galaxy Tab Active 5
    • Samsung, Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesini her geçen gün daha fazla modele ulaştırıyor.
    • Son olarak güncelleme Galaxy Tab Active 5 modeline geldi.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son birkaç haftadır kataloğundaki birçok akıllı telefon ve tablet modeli için Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7.0 arayüzünün kararlı sürümünü yayınladı. Galaxy Tab A9 serisinin güncellenmesinin ardından güncelleme sırası Galaxy Tab Active 5 modeline de geldi.

    Samsung’un dayanıklı tableti geçen yıl piyasaya sürüldü. Cihaz nihayet Güney Kore’de arayüzün yeni versiyonuna kavuştu. Bu güncellemenin Galaxy Tab Active 5 için ilk büyük güncelleme olduğunu ve önümüzdeki günlerde daha fazla bölgeye ulaşmasının beklendiğini hatırlatmakta fayda var.

    Galaxy Tab Active 5 için beklenen güncelleme çıktı

    Galaxy Tab Active 5 için Android 15 ile One UI 7’nin kararlı sürümü Güney Kore’de X306NKOU5BYEB yazılım sürümüyle kullanıma sunuldu. Güncelleme yaklaşık 3 GB büyüklüğünde bir indirme gerektiriyor. Aynı zamanda Nisan 2025 güvenlik yamasını da içeriyor.

    SamMobile’ın haberine göre Samsung, güvenlik yaması ile birlikte 56 güvenlik ve gizlilik açığını giderdiğini açıklıyor. Bunlardan 5 tanesi son derece kritik, 37 tanesi ise yüksek öncelikli olarak değerlendiriliyor.

    Samsung Galaxy Tab Active 5
    Görsel: Samsung

    Eğer siz de bir Galaxy Tab Active 5 kullanıcısıysanız ve Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını manuel olarak kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını takip etmeniz gerekiyor.

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    Fakat henüz güncellemeye ulaşamadıysanız endişelenmeyin. Kademeli olarak yayınlanan güncelleme ilerleyen günlerde Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada kullanıcılarla buluşacak.

    One UI 7.0, uygulamalar için yeni simgeler ve bildirimler için ayrı sayfaların yanı sıra daha akıcı animasyonlar ve geçişlerle büyük bir görsel revizyona sahip. Güney Koreli şirket ayrıca widget’ların stilini de geliştirdi ve ana ekrana ve kilit ekranına bazı yeni özellikler sunuyor.

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    Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FEGalaxy S22Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.

    Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4Galaxy A14 4G/5GGalaxy S24 FE, Galaxy S21 FE,Galaxy M35, Galaxy A25 ve Galaxy A55 modelleri yeni güncellemeyi aldı.

    Mayıs ayında güncelleme alacak Samsung Galaxy cihazlar

    İddialara göre Mayıs ayı sonuna kadar One UI 7 güncellemesi alacak telefon ve tabletler şunlar olacak:

    • Galaxy Tab S10 Plus 5G
    • Galaxy Tab S10 Plus
    • Galaxy Tab S10 Ultra 5G
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 Plus
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Tab S9 5G
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S9 Plus 5G
    • Galaxy Tab S9 Plus
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S9 Ultra 5G
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy S21
    • Galaxy S21 Plus
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab S8 5G
    • Galaxy Tab S8 Plus
    • Galaxy Tab S8 Plus 5G
    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S8 Ultra 5G
    • Galaxy S22
    • Galaxy S22 Plus
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S21 FE

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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