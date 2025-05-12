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    Samsung Galaxy A14 4G ve Galaxy A14 5G için One UI 7 müjdesi geldi

    Samsung'un fiyat-performans odaklı Galaxy A14 4G ve Galaxy A14 5G modellerine One UI 7 güncellemesi geleceği doğrulandı.
    Galaxy A14
    • Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini daha fazla cihazda sunmaya kararlı görünüyor.
    • Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, Galaxy A14 4G ve Galaxy A14 5G'ye yeni güncellemeyi getirecek.
    • Söz konusu modeller son büyük güncellemelerini alacak ve ne yazık ki Android 16'ya ulaşamayacak.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2023’ün başlarında Galaxy A14 4G ve Galaxy A14 5G modellerini piyasaya sürdü. Şirket bu cihazlar için iki büyük sistem güncellemesi sunacağına söz vermişti. Marka şimdi bu sözünü yerine getirmenin peşine düştü.

    Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, her iki cihazın da Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 arayüzünü alacağını doğruladı. Her iki akıllı telefonun da Android 13 ile piyasaya sürüldüğünü hatırlatmak isteriz,

    Söz konusu modeller 2023 yılının sonunda One UI 6 ile Android 14 işletim sistemini almaya başladı. Bu yılın ilerleyen zamanlarında en son güncellemelerini alarak Google’ın sisteminin mevcut en yeni sürümünü getirmeleri bekleniyor.

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    Galaxy A14 4G/5G, Android 16 güncellemesini alamayacak

    Samsung yeni One UI 7 ile cihazlara yönelik büyük güncelleme döngüsünü kapatıyor. Modelleri gelecekteki sistem güncelleme listelerinden kaldırıyor. Ancak şirketin radarından tamamen kaybolmaları beklenmiyor.

    Şirketin akıllı telefonları olası hatalardan ve güvenlik açıklarından korumak için her iki model için de iki yıl daha güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam etmesi bekleniyor. Ancak bu süre geçtikten sonra destek tamamen sona erecek.

    Samsung Galaxy A14

    Galaxy A14 ailesine One UI 7 güncellemesinin gelecekteki kullanılabilirliğiyle birlikte hangi özelliklerin gelmesi gerektiğine dair tüm detaylara henüz sahip değiliz.

    Fakat gelen raporlara göre cihazların yeni arayüz tasarımını, şirketin diğer akıllı telefonlarında gördüğümüz bazı yeni işlevleri ve farklı olmaması beklenen bir performans iyileştirmesini alması bekleniyor.

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    Android’in en son sürümünü elinde bulundurmak konusunda ısrarcı olanlar için Galaxy A14 ve Galaxy A14 5G’nin günleri sayılı olabilir. Zira bu model Android 16 güncellemesini desteklemeyecek.

    Cihazların genel deneyiminden memnun olan ve telefonunu değiştirmeyi düşünmeyenler için ise önümüzdeki iki yıllık kullanım güvencesi güvenle sağlanıyor.

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    Cihaz değiştirmek isteyen, ama A serisinden giriş seviyesi bir akıllı telefona bağlı kalmak isteyenler için Samsung, geçen yılın sonunda Galaxy A16 ve Galaxy A16 5G ile portföyünü güncellemişti.

    One UI 7 alacak Samsung modelleri hangileri?

    İddialara göre Mayıs ayında One UI 7 güncellemesi alacak telefon ve tabletler şunlar olacak:

    • Galaxy Tab S10 Plus 5G
    • Galaxy Tab S10 Plus
    • Galaxy Tab S10 Ultra 5G
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 Plus
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Tab S9 5G
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S9 Plus 5G
    • Galaxy Tab S9 Plus
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S9 Ultra 5G
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy S21
    • Galaxy S21 Plus
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab S8 5G
    • Galaxy Tab S8 Plus
    • Galaxy Tab S8 Plus 5G
    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S8 Ultra 5G
    • Galaxy S22
    • Galaxy S22 Plus
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S21 FE

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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