PlayStation Plus Extra ve Premium Kasım 2026 oyunları belli oldu, Death Stranding 2 geliyor

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Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium kataloğuna Kasım 2026'da eklenecek on oyunu 10 Kasım 2026 Salı günü açıkladı.

Death Stranding 2: On the Beach, Atomfall ve Dragon Quest III HD-2D Remake 17 Kasım'da, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ise 24 Kasım'da kataloğa giriyor.

Sony ayrıca PlayStation Plus'ın PC uygulamasını 10 Aralık'ta kapatacağını duyurdu.

Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium abonelerinin oyun kataloğuna Kasım ayında eklenecek on oyunu 10 Kasım 2026 Salı günü açıkladı. Listenin başını Hideo Kojima’nın Death Stranding 2: On the Beach’i çekerken, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Atomfall ve Dragon Quest III HD-2D Remake de kataloğa giriyor. Oyunların büyük bölümü 17 Kasım Salı gününden itibaren oynanabilecek.

Duyurulan on oyunun sekizi Extra ve Premium üyelerinin ortak kullandığı Oyun Kataloğu’na giriyor. Soul Reaver 2 ve Freedom Wars Remastered ise yalnızca Premium üyelere sunuluyor. Sony aynı duyuruda PlayStation Plus’ın PC uygulamasını Aralık ayında kapatacağını da açıkladı.

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PlayStation Plus Kasım 2026 Extra oyunları

PlayStation Blog’daki duyuruya göre bu ayın en dikkat çeken oyunu, yalnızca PS5 için sunulan Death Stranding 2: On the Beach olarak öne çıkıyor. Oyunda Sam, Avustralya’yı Kiral Ağ’a bağlamaya çalışıyor ve bu yolculukta deprem, kum fırtınası ve orman yangını gibi doğal afetlerle değişen bir dünyada ilerliyor.

Like a Dragon serisinin yan oyunu Pirate Yakuza in Hawaii ise hafızasını kaybeden Goro Majima’nın korsan kaptana dönüştüğü bir macerayı konu alıyor. Sniper Elite serisinin yapımcısı Rebellion’ın geliştirdiği Atomfall ise Kuzey İngiltere’deki Windscale nükleer kazasından beş yıl sonra geçiyor ve oyuncuları karantina bölgesinde hayatta kalmaya zorluyor. Listede ayrıca Dragon Quest III’ün HD-2D grafiklerle yeniden yapılan sürümü, nişancı oyunu Trepang2, 100 oyunculu çatışmalarıyla bilinen Hell Let Loose, MotoGP 26 ve Cricket 26 da yer alıyor.

Hell Let Loose 11 Kasım’da kataloğa giriyor. Death Stranding 2, Atomfall, Dragon Quest III HD-2D Remake ve iki Premium oyunu 17 Kasım’da, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Trepang2, MotoGP 26 ve Cricket 26 ise 24 Kasım’da geliyor.

Oyun Platform Paket Kataloğa giriş Death Stranding 2: On the Beach PS5 Extra ve Premium 17 Kasım Atomfall PS5, PS4 Extra ve Premium 17 Kasım Dragon Quest III HD-2D Remake PS5 Extra ve Premium 17 Kasım Hell Let Loose PS5 Extra ve Premium 11 Kasım Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii PS5, PS4 Extra ve Premium 24 Kasım Trepang2 PS5 Extra ve Premium 24 Kasım MotoGP 26 PS5 Extra ve Premium 24 Kasım Cricket 26: The Official Game of the Ashes PS5, PS4 Extra ve Premium 24 Kasım Soul Reaver 2 PS5, PS4 Premium 17 Kasım Freedom Wars Remastered PS5, PS4 Premium 17 Kasım

Sony, tablodaki tarihleri ABD, İngiltere ve Japonya için paylaştı. Şirket katalog içeriğinin bölgeden bölgeye değişebileceğini belirterek oyuncuların çıkış gününde PlayStation Store’u kontrol etmesini öneriyor.

Premium üyelere Soul Reaver 2 ve Freedom Wars Remastered

Premium üyeler bu ay iki ek oyuna erişiyor. Legacy of Kain: Soul Reaver’ın devamı olan Soul Reaver 2, PS2 döneminin klasiklerinden biri olarak PS5 ve PS4’e geliyor. Oyunda Raziel, Kain’in peşinde Nosgoth’un geçmişindeki farklı dönemlere yolculuk ediyor.

Freedom Wars Remastered ise kaynakların tükendiği bir gelecekte, doğduğu anda bir milyon yıllık hapis cezasına çarptırılan bir mahkumun hikayesini anlatıyor. Oyuncular tehlikeli görevleri tamamlayarak cezalarını azaltmaya çalışıyor ve bu görevlerde diğer oyuncularla birlikte savaşabiliyor.

PlayStation Plus PC uygulaması kapanıyor

Sony, PlayStation Plus’ın PC uygulamasını 10 Aralık’ta kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre uygulamayı kullanabilecek Premium üyelerin yüzde 0,4’ünden azı bu imkandan yararlanıyordu. Bu nedenle PC’de bulut üzerinden oyun oynatan uygulama artık sunulmayacak.

Değişiklik PS5 ve PS4’teki üyelikleri ve avantajları etkilemiyor. Sony, uygulamayı kullanan üyelere ayrıca bilgi vereceğini belirtiyor.

Türkiye’de Premium yerine Deluxe geçerli

PlayStation Plus Türkiye’de Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç plan halinde sunuluyor. Extra üyeleri Oyun Kataloğu’na giren sekiz oyunu indirebilirken, Premium için duyurulan Klasikler Kataloğu oyunları Türkiye’de Deluxe planı kapsamında yer alıyor. Bütün plan sahiplerinin her ay alabildiği oyunlar ise ayın başında belli olmuştu, PlayStation Plus Kasım 2026 oyunları arasında Dead Island 2 yer alıyor.