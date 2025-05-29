Bütçe dostu Samsung Galaxy A05s için One UI 7 (Android 15) müjdesi

Samsung uygun fiyatlı telefonlarına da One UI 7 güncellemesini getiriyor.

Android 15 tabanlı güncelleme şimdi Galaxy A05s modeline ulaştı.

İlk olarak Asya pazarındaki cihazlara gelen yazılımın ilerleyen günlerde Türkiye'ye de ulaşacağı tahmin ediliyor.

Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesi nihayet orta ve giriş seviyesi modellere de ulaştı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son olarak uygun fiyat etiketiyle öne çıkan Galaxy A05s modeli için güncellemeyi kullanıma sundu.

Uzun süredir beklenen güncelleme şimdilik sadece bazı Asya ülkelerinde Galaxy A05s için yayınlanmış durumda. Fakat güncellemenin ilerleyen günlerde Türkiye de dahil olmak üzere daha fazla bölgeye ulaşması bekleniyor. İşte güncellemeye ilişkin tüm merak edilen ayrıntılar…

Uygun fiyatlı Samsung telefonu için beklenen güncelleme çıktı

SamMobile’ın haberine göre Galaxy A05s için Android 15 ile One UI 7 güncellemesinin kararlı sürümü Tayland ve Vietnam’da A057FXXU9DYE5 yazılım sürümüyle kullanıma sunuldu. Güncelleme yaklaşık 2.66 GB büyüklüğünde bir indirme gerektiriyor ve Mayıs 2025 güvenlik yamasını da içeriyor.

Samsung güvenlik blogunda Mayıs 2025 yamasının Galaxy telefon ve tabletlerini etkileyen 45 güvenlik açığını giderdiğini açıkladı. Bunlardan birçoğu yüksek riskli arızalar olarak değerlendiriliyor ancak hiçbiri kritik olarak sınıflandırılmıyor.

Eğer siz de bir Galaxy A05s kullanıcısıysanız ve Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını manuel olarak kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını takip etmeniz gerekiyor.

Android 15 temel alınarak geliştirilen One UI 7.0, görsel anlamda yeniliğin yanı sıra yeni özellikler de getiriyor. Yeni simgeler, widget’lar ve artık kilit ekranına ve durum çubuğuna gerçek zamanlı aktivite getiren Now Bar yer alıyor.

Samsung, Galaxy A05s’i 2023’ün ikinci yarısında Android 13 ile piyasaya sürdü. Sonraki yılın Şubat ayında Android 14 ile One UI 6.0 sürümüne kavuşan model, aynı yılın Haziran ayında ise One UI 6.1 sürümüne güncellendi. Cihaz gelecekte iki Android versiyonu daha alacak.

Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.

Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A14 4G/5G, Galaxy S24 FE, Galaxy S21 FE,, Galaxy M35, Galaxy A25, Galaxy Tab Active 5, Galaxy A73, Galaxy A53 ve Galaxy A55 modelleri yeni güncellemeyi aldı.

Mayıs ayında güncelleme alacak Samsung Galaxy cihazlar

Söylentilere göre Mayıs ayı sonuna kadar One UI 7 güncellemesi alacak telefon ve tabletler şu modeller olarak karşımıza çıkacak: