Samsung Galaxy S23 FE için One UI 7 (Android 15) sürprizi

Samsung, Android 15 tabanlı One UI güncellemesini dağıtmaya hız kesmeden devam ediyor.

Şirket son olarak Güney Kore'de orta seviye Galaxy S23 FE için yeni güncellemeyi yayınladı.

İlerleyen günlerde bu güncellemenin Türkiye ve diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.

Samsung, Güney Kore pazarında Galaxy S23 serisi akıllı telefon modelleri için One UI 7.0 ve Android 15 dağıtımını başlattıktan kısa bir süre sonra, fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime odaklanan Galaxy S23 FE için de beklenen güncellemeyi nihayet yayınladı.

Güney Koreli şirketin normal şartlarda bu güncellemeyi Mayıs ayında Galaxy S23 FE’ye getirmesi bekleniyordu. Fakat şirket bu noktada elini çabuk tutarak kullanıcıları yeni güncellemeyle erkenden tanıştırdı. Kademeli olarak dağıtılan yazılımın ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de yayınlanacağı tahmin ediliyor.

5 GB’lık güncelleme kullanıcılara sunuldu

Orta seviye akıllı telefon modeli Samsung Galaxy S23 FE için Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesinin kararlı sürümü şu anda Güney Kore’de mevcut.

SamMobile’ın haberine göre uzun süredir beklenen güncellemenin S711NKSU5CYDA yazılım sürümüne sahip olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda yazılımın yaklaşık 5 GB büyüklüğünde olduğu da ekleniyor.

Eğer siz de bir Galaxy S23 FE kullanıcısıysanız, yeni One UI 7.0 güncellemesinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Bunun için “Ayarlar > Yazılım Güncelleme” bölümüne gidin ve “İndir ve Yükle” seçeneğine tıklayın.

Eğer bu sayfada henüz yeni güncellemeyi göremediyseniz kısa bir süre daha beklemenizde fayda olacak. İlk olarak Güney Kore’de dağıtılan güncellemenin yakın zamanda Türkiye’ye de ulaşması bekleniyor.

One UI 7.0 yazılımı Android 15 temel alınarak geliştirildi. Yeni güncelleme Galaxy AI’dan Ses Silgisi işlevi ve yazma ve çizim için yeniden tasarlanmış araçlar gibi çeşitli yeni özellikler içeriyor. Yazılımın bir diğer öne çıkan özelliği ise gerçek zamanlı aktiviteleri kilit ekranına ve durum çubuğuna taşıyan Now Bar oluyor.

One UI 7 alacak Samsung telefonlar

One UI 7 güncellemesinin dağıtım takvimi internete sızdırıldı. Yakın zamanda güncelleme alması beklenen modeller şu şekilde sıralanıyor:

Mayıs 2025:

Galaxy Tab S10 Plus 5G

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus 5G

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Plus 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Haziran 2025:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE Plus 5G

Galaxy A16

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy F16

Galaxy M16

Galaxy M35

Galaxy M55

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy F15

Galaxy M15

Galaxy A25

Galaxy F55

Galaxy M55s

Galaxy A05s

Galaxy A15

Galaxy A73

Galaxy F05

Galaxy F34

Galaxy F54

Galaxy M05

Galaxy M34

Galaxy Tab A9 Plus 5G

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33

Galaxy A53

Galaxy F14

Galaxy F14 5G

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy A06

Galaxy Xcover7

Galaxy M33

Galaxy M53

Temmuz 2025:

Galaxy Tab A9

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S24 serisi modelleri kısa süre önce Türkiye’de de One UI 7 güncellemesine ulaştı. Aynı zamanda şirketin katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6, Z Flip 5 ve Z Fold 5 modelleri de yeni güncellemeye kavuşan modeller arasında yerini aldı.