Samsung Galaxy S23 FE için One UI 7 (Android 15) sürprizi

- Samsung, Android 15 tabanlı One UI güncellemesini dağıtmaya hız kesmeden devam ediyor.
- Şirket son olarak Güney Kore'de orta seviye Galaxy S23 FE için yeni güncellemeyi yayınladı.
- İlerleyen günlerde bu güncellemenin Türkiye ve diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.
Samsung, Güney Kore pazarında Galaxy S23 serisi akıllı telefon modelleri için One UI 7.0 ve Android 15 dağıtımını başlattıktan kısa bir süre sonra, fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime odaklanan Galaxy S23 FE için de beklenen güncellemeyi nihayet yayınladı.
Güney Koreli şirketin normal şartlarda bu güncellemeyi Mayıs ayında Galaxy S23 FE’ye getirmesi bekleniyordu. Fakat şirket bu noktada elini çabuk tutarak kullanıcıları yeni güncellemeyle erkenden tanıştırdı. Kademeli olarak dağıtılan yazılımın ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de yayınlanacağı tahmin ediliyor.
5 GB’lık güncelleme kullanıcılara sunuldu
Orta seviye akıllı telefon modeli Samsung Galaxy S23 FE için Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesinin kararlı sürümü şu anda Güney Kore’de mevcut.
SamMobile’ın haberine göre uzun süredir beklenen güncellemenin S711NKSU5CYDA yazılım sürümüne sahip olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda yazılımın yaklaşık 5 GB büyüklüğünde olduğu da ekleniyor.
Eğer siz de bir Galaxy S23 FE kullanıcısıysanız, yeni One UI 7.0 güncellemesinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Bunun için “Ayarlar > Yazılım Güncelleme” bölümüne gidin ve “İndir ve Yükle” seçeneğine tıklayın.
Eğer bu sayfada henüz yeni güncellemeyi göremediyseniz kısa bir süre daha beklemenizde fayda olacak. İlk olarak Güney Kore’de dağıtılan güncellemenin yakın zamanda Türkiye’ye de ulaşması bekleniyor.
One UI 7.0 yazılımı Android 15 temel alınarak geliştirildi. Yeni güncelleme Galaxy AI’dan Ses Silgisi işlevi ve yazma ve çizim için yeniden tasarlanmış araçlar gibi çeşitli yeni özellikler içeriyor. Yazılımın bir diğer öne çıkan özelliği ise gerçek zamanlı aktiviteleri kilit ekranına ve durum çubuğuna taşıyan Now Bar oluyor.
One UI 7 alacak Samsung telefonlar
One UI 7 güncellemesinin dağıtım takvimi internete sızdırıldı. Yakın zamanda güncelleme alması beklenen modeller şu şekilde sıralanıyor:
Mayıs 2025:
- Galaxy Tab S10 Plus 5G
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Tab S9 5G
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 Plus 5G
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy S21
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8 5G
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8 Plus 5G
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Ultra 5G
- Galaxy S22
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Haziran 2025:
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE 5G
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE Plus 5G
- Galaxy A16
- Galaxy A35
- Galaxy A55
- Galaxy F16
- Galaxy M16
- Galaxy M35
- Galaxy M55
- Galaxy A34
- Galaxy A54
- Galaxy F15
- Galaxy M15
- Galaxy A25
- Galaxy F55
- Galaxy M55s
- Galaxy A05s
- Galaxy A15
- Galaxy A73
- Galaxy F05
- Galaxy F34
- Galaxy F54
- Galaxy M05
- Galaxy M34
- Galaxy Tab A9 Plus 5G
- Galaxy Tab A9 Plus
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A33
- Galaxy A53
- Galaxy F14
- Galaxy F14 5G
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy A06
- Galaxy Xcover7
- Galaxy M33
- Galaxy M53
Temmuz 2025:
- Galaxy Tab A9
Samsung’un amiral gemisi Galaxy S24 serisi modelleri kısa süre önce Türkiye’de de One UI 7 güncellemesine ulaştı. Aynı zamanda şirketin katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6, Z Flip 5 ve Z Fold 5 modelleri de yeni güncellemeye kavuşan modeller arasında yerini aldı.