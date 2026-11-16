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Oppo, Reno 17 ve Reno 17 Pro modellerini 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Çin'de tanıttı.

Reno 17 6,56 inç ekran ve 8.000 mAh pil sunarken 6,32 inç ekranlı Reno 17 Pro 200 megapiksel ana kamerayla geliyor.

Fiyatlar Reno 17 için 3.599 yuan, Reno 17 Pro için 4.199 yuandan başlıyor ve telefonlar 20 Kasım'da Çin'de satışa çıkacak.

Oppo, Reno serisinin yeni modelleri Reno 17 ve Reno 17 Pro’yu 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Çin’de tanıttı. Seri, Reno 16 ailesinin Mayıs ayında Çin’de sahneye çıkmasından yaklaşık altı ay sonra geldi ve iki telefon da kutudan Android 17 tabanlı ColorOS 17 ile çıkıyor.

Bu nesilde alışılmışın aksine serinin küçük telefonu Pro model oluyor, öyle ki Reno 17 Pro 6,32 inç, standart Reno 17 ise 6,56 inç ekrana sahip. İki model işlemci, ana kamera ve pil tarafında da birbirinden ayrışıyor.

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Reno 17 Pro küçük gövdede 200 MP kamera sunuyor

Oppo’nun resmi teknik özellik sayfasına göre Reno 17 Pro, MediaTek’in Dimensity 8550 Super işlemcisiyle çalışıyor. Telefonun arka yüzünde 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 3,5 kat optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel telefoto kamera yer alıyor. Ana kamera ile telefoto kamerada optik görüntü sabitleme bulunuyor, ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlükte.

Kompakt gövdeye karşın Reno 17 Pro’nun pil kapasitesi 7.250 mAh seviyesinde. Telefon 151,21 milimetre boyunda, 8,32 milimetre kalınlığında ve yaklaşık 192 gram ağırlığında. Bellek seçenekleri 8 GB RAM ve 256 GB depolamadan başlayıp 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya kadar çıkıyor.

Reno 17’de 8.000 mAh pil var

Standart Reno 17, Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisini kullanıyor ve serinin en büyük pilini taşıyor. 8.000 mAh kapasiteli pile karşın telefonun kalınlığı 8,28 milimetrede, ağırlığı ise yaklaşık 206 gramda kalıyor. Şarj tarafında iki model de 80W kablolu hızlı şarjı destekliyor. Reno 17’nin bellek seçenekleri arasında, Pro modelde bulunmayan 12 GB RAM ve 1 TB depolamalı bir sürüm de yer alıyor.

Kamera tarafında Reno 17, Pro modeldeki 200 megapiksel sensör yerine 50 megapiksel ana kamera kullanıyor. Ultra geniş açılı kamera, 3,5 kat telefoto kamera ve 50 megapiksel ön kamera ise iki modelde aynı.

Ekran ve kedili tasarım

İki telefonda da 120 Hz yenileme hızı sunan ve 1.800 nite kadar parlaklığa ulaşan FHD+ çözünürlüklü düz ekran bulunuyor. Metal çerçeve, ekran içi optik parmak izi okuyucu ve suya karşı IP69K sertifikası da iki modelin ortak özellikleri arasında.

Tasarımda Oppo, Encounter Cat adını verdiği renk seçeneğini öne çıkarıyor. Bu sürümde arka camın içine üç boyutlu bir kedi figürü yerleştirilmiş, figürün dış hatları ve gölgesi telefon hareket ettikçe değişiyor. Kamera modülü de bu renkte tek parça camdan kesiliyor. İki model, bu seçeneğin yanında birer beyaz ve kahverengi renkle satılacak.

Oppo Reno 17 fiyatları ve Türkiye durumu

Gizmochina’nın haberine göre telefonlar 20 Kasım’da Çin’de satışa çıkacak. Modellerin Çin fiyatları şöyle belirlendi.

Model Bellek Fiyat Reno 17 8 GB / 256 GB 3.599 yuan Reno 17 12 GB / 256 GB 3.799 yuan Reno 17 12 GB / 512 GB 3.999 yuan Reno 17 12 GB / 1 TB 4.899 yuan Reno 17 Pro 8 GB / 256 GB 4.199 yuan Reno 17 Pro 12 GB / 256 GB 4.599 yuan Reno 17 Pro 12 GB / 512 GB 4.999 yuan

Oppo, Reno 17 serisinin Çin dışında hangi pazarlara ne zaman geleceğini henüz açıklamadı. Ancak Reno serisi Türkiye’de düzenli olarak satışa sunuluyor ve Oppo’nun Türkiye sitesinde bir önceki neslin Reno 16, Reno 16 Pro ve Reno 16 F modelleri yer alıyor.

Türkiye’de satılan Reno 16 ve Reno 16 Pro, yeni modellerle aynı işlemcileri kullanıyor. Buna karşın iki telefonun pil kapasitesi 6.700 mAh’te kalıyor. Bu da yeni neslin Türkiye’deki mevcut modellere göre en belirgin farkının pil tarafında olduğunu gösteriyor.