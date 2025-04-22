Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 için One UI 7 (Android 15) geldi

Samsung eski katlanabilir telefonları için yeni güncellemesini kullanıcılarla buluşturdu.

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi ilk etapta Güney Kore'deki cihazlara sunuldu.

İlerleyen günlerde beklenen yazılımın Türkiye ve diğer ülkelerdeki cihazlara da dağıtılacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 kullanıcıları için “One UI 7 bilmecesi” çok yakında sona erecek gibi görünüyor. SamMobile’ın haberine göre şirket tarafından bugün Güney Kore’deki katlanabilir cihazlar için arayüzde çeşitli iyileştirmeler ve yeni özellikler içeren yeni güncelleme nihayet yayınlandı.

Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesi geçen hafta teknik bir hatadan dolayı askıya alınmış, birkaç gün içinde bu sorunlar düzeltilmiş ve güncelleme tekrardan dağıtıma sunulmuştu. Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’dan sonra bir önceki amiral gemisi katlanabilir telefon modelleri de bu güncellemeye kavuştu.

Türkiye’deki Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 kullanıcıları ne zaman One UI 7 alacak?

Samsung yeni güncellemesini ilk olarak anavatanı olan Güney Kore’de kullanıcılarla buluşturdu. Fakat ne yazık ki şu anda güncellemenin diğer pazarlarda ne zaman yayınlanacağına dair bir tahmin bulunmuyor.

Ancak Samsung’un Android’in önceki sürümleriyle aynı güncelleme politikasını sürdürmesi durumunda önümüzdeki günlerde daha fazla bölgede yayınlanması bekleniyor. Muhtemelen ay sonuna kadar dünya çapındaki tüm Galaxy Z Flip & Fold 5 modelleri Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesine ulaşabilecek.

Öte yandan Güney Koreli şirketin akıllı telefon ve tabletlerini kullanan diğer bölgelerdeki kullanıcılar, güncellemenin yayınlanmasındaki gecikmeden rahatsız olmaya devam ediyor. Zira birçok marka, 2024 yılından bu yana cihazlarını Android 15 ile güncellemişti. Samsung bu konuda rakiplerinin bir miktar gerisinde kalmış görünüyor.

One UI 7 alacak Samsung modelleri

Geçtiğimiz günlerde Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar internete sızdırılmıştı. Güncellemenin dağıtım takvimi şu şekilde paylaşılmıştı:

Nisan 2025:

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Mayıs 2025:

Galaxy Tab S10 Plus 5G

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus 5G

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Plus 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Haziran 2025:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE Plus 5G

Galaxy A16

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy F16

Galaxy M16

Galaxy M35

Galaxy M55

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy F15

Galaxy M15

Galaxy A25

Galaxy F55

Galaxy M55s

Galaxy A05s

Galaxy A15

Galaxy A73

Galaxy F05

Galaxy F34

Galaxy F54

Galaxy M05

Galaxy M34

Galaxy Tab A9 Plus 5G

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33

Galaxy A53

Galaxy F14

Galaxy F14 5G

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy A06

Galaxy Xcover7

Galaxy M33

Galaxy M53

Temmuz 2025: