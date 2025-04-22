Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 için One UI 7 (Android 15) geldi

- Samsung eski katlanabilir telefonları için yeni güncellemesini kullanıcılarla buluşturdu.
- Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi ilk etapta Güney Kore'deki cihazlara sunuldu.
- İlerleyen günlerde beklenen yazılımın Türkiye ve diğer ülkelerdeki cihazlara da dağıtılacağı tahmin ediliyor.
Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 kullanıcıları için “One UI 7 bilmecesi” çok yakında sona erecek gibi görünüyor. SamMobile’ın haberine göre şirket tarafından bugün Güney Kore’deki katlanabilir cihazlar için arayüzde çeşitli iyileştirmeler ve yeni özellikler içeren yeni güncelleme nihayet yayınlandı.
Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesi geçen hafta teknik bir hatadan dolayı askıya alınmış, birkaç gün içinde bu sorunlar düzeltilmiş ve güncelleme tekrardan dağıtıma sunulmuştu. Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’dan sonra bir önceki amiral gemisi katlanabilir telefon modelleri de bu güncellemeye kavuştu.
Türkiye’deki Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 kullanıcıları ne zaman One UI 7 alacak?
Samsung yeni güncellemesini ilk olarak anavatanı olan Güney Kore’de kullanıcılarla buluşturdu. Fakat ne yazık ki şu anda güncellemenin diğer pazarlarda ne zaman yayınlanacağına dair bir tahmin bulunmuyor.
Ancak Samsung’un Android’in önceki sürümleriyle aynı güncelleme politikasını sürdürmesi durumunda önümüzdeki günlerde daha fazla bölgede yayınlanması bekleniyor. Muhtemelen ay sonuna kadar dünya çapındaki tüm Galaxy Z Flip & Fold 5 modelleri Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesine ulaşabilecek.
Öte yandan Güney Koreli şirketin akıllı telefon ve tabletlerini kullanan diğer bölgelerdeki kullanıcılar, güncellemenin yayınlanmasındaki gecikmeden rahatsız olmaya devam ediyor. Zira birçok marka, 2024 yılından bu yana cihazlarını Android 15 ile güncellemişti. Samsung bu konuda rakiplerinin bir miktar gerisinde kalmış görünüyor.
One UI 7 alacak Samsung modelleri
Geçtiğimiz günlerde Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar internete sızdırılmıştı. Güncellemenin dağıtım takvimi şu şekilde paylaşılmıştı:
Nisan 2025:
- Galaxy S24
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 6
Mayıs 2025:
- Galaxy Tab S10 Plus 5G
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Tab S9 5G
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 Plus 5G
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy S21
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8 5G
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8 Plus 5G
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Ultra 5G
- Galaxy S22
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Haziran 2025:
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE 5G
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE Plus 5G
- Galaxy A16
- Galaxy A35
- Galaxy A55
- Galaxy F16
- Galaxy M16
- Galaxy M35
- Galaxy M55
- Galaxy A34
- Galaxy A54
- Galaxy F15
- Galaxy M15
- Galaxy A25
- Galaxy F55
- Galaxy M55s
- Galaxy A05s
- Galaxy A15
- Galaxy A73
- Galaxy F05
- Galaxy F34
- Galaxy F54
- Galaxy M05
- Galaxy M34
- Galaxy Tab A9 Plus 5G
- Galaxy Tab A9 Plus
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A33
- Galaxy A53
- Galaxy F14
- Galaxy F14 5G
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy A06
- Galaxy Xcover7
- Galaxy M33
- Galaxy M53
Temmuz 2025:
- Galaxy Tab A9