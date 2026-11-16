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Sony, Black Friday kampanyası kapsamında PlayStation Plus üyeliklerinde 16 Kasım'da indirime başladı.

Türkiye'de 12 aylık Deluxe üyeliği 3.725,20 TL, Extra 3.607,50 TL, Essential ise 2.312 TL'ye satılıyor.

İndirim 30 Kasım'a kadar yeni üyelere açık, mevcut üyeler yalnızca Deluxe'a indirimli geçiş yapabiliyor.

Sony’nin Black Friday kampanyası kapsamında PlayStation Plus üyelikleri 16 Kasım Pazartesi itibarıyla indirime girdi. Türkiye’de en büyük indirim 12 aylık PlayStation Plus Deluxe üyeliğinde uygulanıyor ve paket yüzde 33 indirimle 5.560 TL yerine 3.725,20 TL’ye satılıyor.

Kampanya 30 Kasım’a kadar sürecek. Ancak indirimli fiyatlar yalnızca bu dönemde PlayStation Plus’a katılan oyunculara açık, mevcut üyeler ise yalnızca Deluxe’a geçişte indirimden yararlanabiliyor.

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PS Plus Black Friday indirimiyle Türkiye fiyatları

PlayStation’ın Türkiye sayfasında görünen fiyatlara göre indirim üç paketin de yalnızca 12 aylık üyeliğinde geçerli. Essential yüzde 20, Extra yüzde 25, Deluxe ise yüzde 33 ucuzladı. 1 ve 3 aylık üyeliklerin fiyatı değişmedi.

Paket (12 aylık) Normal fiyat İndirimli fiyat İndirim PlayStation Plus Essential 2.890 TL 2.312 TL Yüzde 20 PlayStation Plus Extra 4.810 TL 3.607,50 TL Yüzde 25 PlayStation Plus Deluxe 5.560 TL 3.725,20 TL Yüzde 33

Normal fiyatlarda 12 aylık Deluxe ile Extra arasında 750 TL fark bulunuyordu. İndirimle bu fark 117,70 TL’ye indi, yani kampanya süresince Extra’ya küçük bir ek ödemeyle Deluxe alınabiliyor. İndirimli 12 aylık Deluxe üyeliği aylık yaklaşık 310 TL’ye denk gelirken tek aylık Deluxe paketi 710 TL’den satılmaya devam ediyor.

Türkiye’de PlayStation Plus fiyatları en son Mayıs ayında artmış ve en ucuz paket 400 TL’ye çıkmıştı. Aylık Essential üyeliği bugün de bu fiyattan satılıyor.

Mevcut PS Plus üyeleri indirimden yararlanabilir mi?

Sony, Black Friday duyurusunda indirimin kampanya süresince PlayStation Plus’a katılan oyuncular için geçerli olduğunu belirtiyor. Mevcut üyelere sunulan tek teklif, Premium ya da Deluxe pakete indirimli yükseltme. Yani Essential ya da Extra üyeleri bir üst pakete indirimli geçebiliyor, ancak aboneliğini aynı paketle uzatmak isteyenler için bir indirim bulunmuyor.

Sony bu uygulamayı birkaç yıldır sürdürüyor. Push Square’in haberine göre şirket bu yıl indirim oranlarını kampanya başlamadan paylaşmadı. Kampanya görselinde de oran yer almıyordu, indirimli fiyatlar kampanyanın başladığı 16 Kasım’da belli oldu.

Essential, Extra ve Deluxe arasındaki fark ne?

Essential, çevrim içi çok oyunculu oyunlar için gereken temel paket. Aylık oyunlar, üyelere özel indirimler ve bulut kayıt alanı da bu pakete dahil. Extra, bunlara ek olarak yüzlerce oyunun yer aldığı Oyun Kataloğu’nu ve Ubisoft+ Klasikleri’ni sunuyor. Kasım ayında kataloğa Death Stranding 2 ve Atomfall gibi oyunlar eklendi.

Deluxe ise Extra’nın tüm içeriğine Klasikler Kataloğu’nu ve oyun deneme sürümlerini ekliyor. PS1, PS2 ve PSP döneminin oyunlarını oynamak isteyenler için Deluxe tek seçenek. Kampanyadaki indirim oranı da en yüksek bu pakette.

PlayStation Store’daki Black Friday indirimleri de yenilendi

Sony’nin Black Friday kampanyası PlayStation Store’da Kasım başında başlamıştı. Mağazadaki Black Friday indirimleri 16 Kasım’da yeni oyunlarla genişledi ve PS5 ile PS4 oyunlarındaki yüzde 75’e varan indirimler 30 Kasım’a kadar sürecek. Sony, bazı oyunların kampanyadan bu tarihten önce çıkabileceğini belirtiyor.

Kampanya kapsamında DualSense kontrolcüleri ve ses aksesuarlarında da indirim bulunuyor, ancak bu fırsatlar ülkeye ve satıcıya göre değişiyor. Sony Pictures Core uygulamasında ise 20-30 Kasım arasında seçili filmlerde yüzde 40’a varan indirimler uygulanacak, PlayStation Plus üyeleri bazı filmlerde daha yüksek indirim alacak.