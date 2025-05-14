Samsung Galaxy S24 FE nihayet Türkiye’de de Android 15/One UI 7’ye ulaştı

- Samsung'un fiyat-performans odaklı Galaxy S24 FE modeli Türkiye'de de One UI 7 güncellemesi almaya başladı.
- Kademeli olarak dağıtılan güncelleme ilk olarak Güney Kore pazarında yayınlanmış, sonrasında diğer ülkelerde kullanıcılarla buluşturulmuştu.
- Mayıs ayı sonuna kadar çok sayıda Samsung telefon ve tabletin yeni güncellemeye sahip olacağı söyleniyor.
Samsung orta seviye akıllı telefon modeli için beklenen güncellemeyi nihayet yayınladı. Fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime ev sahipliği yapan Galaxy S24 FE cihazı Türkiye pazarında da artık Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 güncellemesine kavuştu.
İlk olarak Güney Kore pazarındaki kullanıcıların erişimine sunulan güncelleme kademeli bir dağıtım politikasıyla global çapta yayınlandı. Asya pazarından sonra beklenildiği üzere yazılım şimdi Türkiye’deki cihazlarda da kullanıcıların erişimine sunuldu.
Eğer siz de bir Galaxy S24 FE kullanıcısıysanız ve Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını sırasıyla takip edebilirsiniz.
Güncelleme henüz cihazınıza ulaşmadıysa kısa bir süre daha beklemeniz gerekebilir. Bu hafta tüm Galaxy S24 FE kullanıcılarının Android işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 güncellemesine ulaşacağı söyleniyor.
Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı. Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A14 4G/5G ve Galaxy S21 FE modelleri yeni güncellemeyi aldı.
Söylentilere göre Mayıs ayında One UI 7 güncellemesi alacak telefon ve tabletler şunlar olacak:
- Galaxy Tab S10 Plus 5G
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Tab S9 5G
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 Plus 5G
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy S21
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8 5G
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8 Plus 5G
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Ultra 5G
- Galaxy S22
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy S24 FE teknik özellikleri
- Boyutlar: 162 x 77,3 x 8 milimetre
- Ağırlık: 213 gram
- Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran
- İşlemci: Samsung Exynos 2400e
- RAM kapasitesi: 8 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama
- Selfie kamerası: 10 MP ön kamera
- Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lens
- Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C
- Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 arayüzü