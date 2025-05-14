Samsung Galaxy S24 FE nihayet Türkiye’de de Android 15/One UI 7’ye ulaştı

Samsung'un fiyat-performans odaklı Galaxy S24 FE modeli Türkiye'de de One UI 7 güncellemesi almaya başladı.

Kademeli olarak dağıtılan güncelleme ilk olarak Güney Kore pazarında yayınlanmış, sonrasında diğer ülkelerde kullanıcılarla buluşturulmuştu.

Mayıs ayı sonuna kadar çok sayıda Samsung telefon ve tabletin yeni güncellemeye sahip olacağı söyleniyor.

Samsung orta seviye akıllı telefon modeli için beklenen güncellemeyi nihayet yayınladı. Fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime ev sahipliği yapan Galaxy S24 FE cihazı Türkiye pazarında da artık Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 güncellemesine kavuştu.

İlk olarak Güney Kore pazarındaki kullanıcıların erişimine sunulan güncelleme kademeli bir dağıtım politikasıyla global çapta yayınlandı. Asya pazarından sonra beklenildiği üzere yazılım şimdi Türkiye’deki cihazlarda da kullanıcıların erişimine sunuldu.

Eğer siz de bir Galaxy S24 FE kullanıcısıysanız ve Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını sırasıyla takip edebilirsiniz.

Güncelleme henüz cihazınıza ulaşmadıysa kısa bir süre daha beklemeniz gerekebilir. Bu hafta tüm Galaxy S24 FE kullanıcılarının Android işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 güncellemesine ulaşacağı söyleniyor.

Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı. Son olarak Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A14 4G/5G ve Galaxy S21 FE modelleri yeni güncellemeyi aldı.

Söylentilere göre Mayıs ayında One UI 7 güncellemesi alacak telefon ve tabletler şunlar olacak:

Galaxy Tab S10 Plus 5G

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus 5G

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Plus 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S24 FE teknik özellikleri