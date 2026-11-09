Instagram’da doğum tarihi nasıl değiştirilir, yaş doğrulama nasıl yapılır?

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Instagram’da doğum tarihi, Ayarlar ve hareketler menüsündeki Meta Hesabı bölümünden, bazı hesaplarda ise Hesaplar Merkezi’nden değiştiriliyor. Ancak Instagram doğum tarihinin yalnızca sınırlı sayıda değiştirilmesine izin veriyor ve özellikle 18 yaşından küçük görünen bir hesabın yaşını büyütmek istendiğinde kimlik ya da selfie videosuyla yaş doğrulaması istiyor.

Yaş bilgisi Türkiye’de artık daha da önemli hale geldi. 1 Kasım 2026 itibarıyla 15 yaşından küçükler Instagram’da hesap açamıyor, Meta da yaşını yanlış giren gençleri yapay zekayla bulup kısıtlı Genç Hesaplara geçiren sistemini dünya geneline yaydı. Aşağıda doğum tarihini değiştirme adımlarını, tarihin neden değişmediğini ve yaş doğrulamanın nasıl yapıldığını bulabilirsiniz.

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Instagram’da doğum tarihi nasıl değiştirilir?

Instagram, hesap ayarlarını aşamalı olarak Hesaplar Merkezi’nden yeni Meta Hesabı ekranına taşıyor. Bu yüzden doğum tarihi ayarının yeri hesabınıza göre iki farklı menüde görünebiliyor. Meta Hesabı ekranına geçmiş hesaplarda doğum tarihi şu adımlarla değiştiriliyor:

Instagram’ı açın ve sağ alttaki profil simgesine ya da profil resminize dokunun. Sağ üstteki menü simgesine dokunarak Ayarlar ve hareketler ekranını açın. Hesabın başlığı altındaki Meta Hesabı’na dokunun. Bilgilerin ve izinlerin’e dokunun. Doğum Tarihi’ne dokunun, yeni tarihi seçip kaydedin.

Henüz Meta Hesabı ekranına geçmemiş hesaplarda ise aynı menüde Hesaplar Merkezi yer alıyor. Instagram’ın yardım sayfasına göre bu hesaplarda Hesaplar Merkezi’ne, ardından Profiller ve kişisel bilgiler’e dokunup Doğum tarihi satırındaki Düzenle seçeneğini kullanmak gerekiyor. Bilgisayarda aynı menüye sol alttaki Daha Fazla seçeneğinden Ayarlar’a tıklayarak ulaşılıyor.

Menülerde doğum tarihi seçeneğini göremiyorsanız profilinizdeki Profili düzenle ekranını deneyebilirsiniz. Instagram hesabınız Facebook hesabınızla aynı Meta Hesabı’na ya da Hesaplar Merkezi’ne bağlıysa doğum tarihini Facebook’ta değiştirdiğinizde Instagram’daki bilgi de otomatik olarak güncelleniyor.

Instagram doğum tarihi neden değişmiyor?

Doğum tarihi değişikliğinin kabul edilmemesinin birkaç nedeni olabilir. Instagram’ın yardım sayfalarında sayılan durumlar şunlar:

Doğum tarihinizi yakın zamanda değiştirdiyseniz yeniden düzenlemeden önce bir süre beklemeniz gerekiyor. Instagram bu sürenin ne kadar olduğunu açıklamıyor.

Instagram doğum tarihinin yalnızca sınırlı sayıda değiştirilmesine izin veriyor.

Hesabınız Facebook’a bağlıysa değişikliği Facebook profilinizden yapmanız gerekebilir.

Aynı Meta hesabındaki bütün profillerde doğum tarihi aynı olmak zorunda. Farklı bir tarih girilen profil eklenirken doğru tarihi seçmeniz isteniyor.

Yeni doğum tarihi hesabın yaşını 18’in üzerine çıkarıyorsa değişiklik yaş doğrulaması tamamlanmadan kabul edilmiyor.

Son madde, son dönemde en çok sorun yaşanan durum. Meta’nın açıklamasına göre bir kullanıcı doğum tarihini 18 yaşından küçük bir tarihten 18 yaşından büyük bir tarihe çekmeye çalıştığında, değişikliği tamamlamak için kimliğiyle ya da Yoti’nin yüzden yaş tahmini aracıyla yaşını doğrulaması gerekiyor. Bu nedenle doğum tarihini yanlışlıkla küçük girmiş biri de doğrulama yapmadan tarihi düzeltemiyor.

Doğum tarihi profile bir kez eklendikten sonra tamamen kaldırılamıyor, yalnızca değiştirilebiliyor. Bu bilgi Instagram’daki diğer kişilerle de paylaşılmıyor, yani profilinizi ziyaret eden biri doğum tarihinizi göremiyor.

Instagram’da yaş doğrulama nasıl yapılır?

Instagram, yaş doğrulama için üçüncü taraf bir hizmet olan Yoti ile çalışıyor. Yaşınızı onaylamanız gerektiğinde uygulama size iki seçenek sunuyor. Bunlardan ilki selfie videosu çekmek, ikincisi ise fotoğraflı bir kimlik yüklemek.

Selfie videosu seçeneğinde ekrandaki talimatları izlemeniz yeterli. Yüzünüzün tamamının görünmesine ve ortamda yeterli ışık olmasına dikkat edin, maske ya da şapka gibi yüzünüzü kapatan bir şey takmayın. Çekim sırasında başınızı sağa, sola, yukarı ve aşağı çevirmeniz isteniyor. Instagram, videodan alınan bir görseli yaş tahmini yapan tedarikçiyle paylaşıyor ve bu görseli yaşınız tahmin edildikten sonra 30 gün içinde siliyor. Doğrulama 20 dakikaya kadar sürebiliyor, sonuç ise bildirimle iletiliyor.

Kimlik seçeneğinde kullanılan belgede yüzünüzün fotoğrafı ve doğum tarihiniz bulunmalı. Instagram’ın yardım sayfasında örnek olarak pasaport ve sürücü belgesi sayılıyor. Kimliğinizi düz bir yüzeye koyun, parlama ve gölgeden kaçınarak kadrajın ortasına alın. Kimlik tarandıktan sonra fotoğrafı incelemeye gönderebilir ya da yeniden çekebilirsiniz. Bölgenizdeki yasalara göre belirli bir yaşın altında olduğunuz anlaşılırsa ebeveyn onayı da istenebiliyor.

Yapay zeka hesabınızı Genç Hesaba geçirdiyse ne yapılmalı?

Meta, Kasım 2026’da Instagram’daki yaş tahmini sistemini dünya geneline yaydığını duyurdu. Sistem, etkileşime girilen profiller, alınan doğum günü mesajları ve paylaşılan fotoğraflardaki görsel ipuçları gibi sinyallere bakarak 18 yaşından küçük olduğunu düşündüğü kullanıcıları yetişkin doğum tarihi girmiş olsalar bile Genç Hesaplara geçiriyor. Genç Hesaplar varsayılan olarak gizli açılıyor, yabancılardan gelen mesajları engelliyor ve görülebilecek içerikleri sınırlıyor.

Instagram, yanlışlıkla Genç Hesaba geçirilen yetişkinler için ayrı bir itiraz formu tanımlamıyor. Yardım sayfalarına göre belirli özelliklere erişmek ya da doğum tarihini değiştirmek için istenen yöntem, yukarıda anlatılan kimlik ya da selfie videosuyla yaş doğrulaması. Sistem 13 yaşından küçük olduğunu düşündüğü hesapları ise devre dışı bırakıyor ve bu hesapların geri açılması için de yaşın aynı doğrulama süreciyle kanıtlanması gerekiyor.

Türkiye’de Instagram yaş sınırı kaç?

Instagram’da hesap açmak için çoğu ülkede en az 13 yaşında olmak gerekiyor. Türkiye’de ise bu sınır 15 yaş. Instagram’ın Türkiye’ye özel yardım sayfasına göre 5651 sayılı Kanun nedeniyle 15 yaşından küçükler 1 Kasım 2026’dan itibaren Instagram ve Threads’te hesap açamıyor. Sayfada Türkiye’deki kullanıcıların özel mesajlaşma hizmetlerini kullanmaya devam edebileceği de belirtiliyor.

Düzenlemenin ayrıntılarını belirleyen yönetmelik, yaşın e-Devlet üzerinden üretilen bir yaş doğrulama belirteciyle kanıtlanmasını öngörüyor. Belirteç yalnızca kullanıcının 15 ve 18 yaşını doldurup doldurmadığını gösteriyor, ad ya da doğum tarihi gibi bilgileri platformla paylaşmıyor. Yönetmelik 1 Kasım’dan önce açılmış hesapların da 31 Mart 2027’ye kadar en az bir kez doğrulanmasını şart koşuyor, 15 ile 18 yaş arasındaki kullanıcılar için ise gizli hesap, kısıtlı mesajlaşma ve canlı yayın yasağı gibi kurallar getiriyor.

Instagram’ın Türkiye sayfası şimdilik e-Devlet doğrulamasının uygulamada nasıl yapılacağını anlatmıyor. Bu nedenle mevcut hesaplar için e-Devlet doğrulama ekranının ne zaman ve hangi adımlarla geleceği henüz netleşmiş değil.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Instagram’da doğum tarihi kaç kez değiştirilebilir? Instagram doğum tarihinin yalnızca sınırlı sayıda değiştirilmesine izin veriyor, ancak kesin bir sayı açıklamıyor. Tarihi yakın zamanda değiştirdiyseniz yeniden düzenleyebilmek için bir süre beklemeniz gerekiyor. Instagram’da doğum tarihimi kimler görebilir? Doğum tarihiniz Instagram’daki diğer kullanıcılarla paylaşılmıyor. Bilgiyi yalnızca siz Meta Hesabı altındaki Bilgilerin ve izinlerin ekranından görebiliyorsunuz. Instagram’da doğum tarihi silinebilir mi? Doğum tarihi profile bir kez eklendikten sonra kaldırılamıyor. Yanlış girilen tarih yalnızca değiştirilebiliyor, bazı durumlarda da bunun için yaş doğrulaması isteniyor. Instagram yaş doğrulaması ne kadar sürer? Selfie videosuyla yapılan yaş doğrulaması 20 dakikaya kadar sürebiliyor. Sonuç tamamlandığında Instagram bildirimle haber veriyor. Instagram yaş doğrulaması için e-Devlet gerekiyor mu? Türkiye’deki yönetmelik sosyal medya hesaplarında e-Devlet üzerinden üretilen yaş doğrulama belirtecinin kullanılmasını öngörüyor. Instagram ise bu doğrulamanın uygulamada nasıl yapılacağını yardım sayfalarında henüz açıklamadı. Türkiye’de Instagram kullanmak için kaç yaşında olmak gerekiyor? Türkiye’de 1 Kasım 2026’dan itibaren Instagram hesabı açmak için en az 15 yaşında olmak gerekiyor. Diğer ülkelerin çoğunda bu sınır 13 yaş.