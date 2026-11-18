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Xiaomi, 18 Pro ve 18 Pro Max'i 17 Kasım'da Paris'te düzenlediği etkinlikle global pazara sundu.

Avrupa'da Xiaomi 18 Pro 1.399 eurodan, Xiaomi 18 Pro Max 1.599 eurodan başlayan fiyatlarla satılacak.

Global sürümlerde piller Çin modellerine göre küçüldü, Pro 6.000 mAh, Pro Max 7.050 mAh pille geliyor.

Xiaomi, Eylül ayında Çin’de tanıttığı Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max’i 17 Kasım Salı günü Paris’te düzenlediği etkinlikle global pazara sundu. Avrupa’da Xiaomi 18 Pro 1.399 eurodan, Xiaomi 18 Pro Max ise 1.599 eurodan başlayan fiyatlarla satılacak.

Global sürümler Çin modelleriyle aynı işlemcileri, gizlilik ekranını ve Leica imzalı çift 200 megapiksel kamerayı taşıyor. Ancak Ekim sonunda perakendeci listelemelerinde ortaya çıktığı gibi pil kapasiteleri Çin sürümüne göre belirgin biçimde düşük tutulmuş.

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Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max Avrupa fiyatları

9to5Google’ın haberine göre Xiaomi 18 Pro iki, Pro Max ise üç bellek seçeneğiyle sunuluyor. Pro Max’in 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı sürümü ilk etapta satışa çıkmayacak, bu sürümün daha sonra raflara gelmesi planlanıyor.

Model Bellek Avrupa fiyatı Xiaomi 18 Pro 12 GB / 256 GB 1.399 euro Xiaomi 18 Pro 12 GB / 512 GB 1.599 euro Xiaomi 18 Pro Max 12 GB / 256 GB 1.599 euro Xiaomi 18 Pro Max 12 GB / 512 GB 1.799 euro Xiaomi 18 Pro Max 16 GB / 1 TB 2.099 euro (daha sonra)

Resmi fiyatlar, İtalyan perakendeci Epto’nun Ekim’deki listelemeleriyle büyük ölçüde örtüşüyor. Epto, Xiaomi 18 Pro’yu 1.398,90 euro, Pro Max’in 512 GB’lık sürümünü ise 1.783,90 euro olarak listelemişti. Pro Max için listelemelerde yer almayan 256 GB’lık bir giriş sürümünün sunulması ise modelin başlangıç fiyatını 1.600 euronun altına çekti. Telefonlarla birlikte üç aylık Google AI Pro ve YouTube Premium, dört aylık Spotify Premium deneme süresi de veriliyor.

Global sürümde piller küçüldü

Global sürümle Çin sürümü arasındaki tek önemli fark pil ve şarj tarafında bulunuyor. Xiaomi 18 Pro’nun pili 7.000 mAh’den 6.000 mAh’ye, kablolu şarj hızı da 100W’tan 90W’a iniyor. Xiaomi 18 Pro Max ise 8.500 mAh yerine 7.050 mAh pille geliyor, ancak 100W kablolu şarj desteğini koruyor. İki modelde de 50W kablosuz şarj bulunuyor.

Model Çin sürümü Global sürüm Xiaomi 18 Pro 7.000 mAh, 100W 6.000 mAh, 90W Xiaomi 18 Pro Max 8.500 mAh, 100W 7.050 mAh, 100W

Küçülen kapasiteye karşın iki modelde de yüzde 28 silisyum oranına sahip silisyum karbon piller kullanılıyor. Aynı pil farkı Ekim’de Avrupa Birliği’nin enerji etiketi veri tabanı EPREL’deki kayıtlarda da görülmüştü.

Gizlilik ekranı ve arka ekran global sürümde de var

Xiaomi’nin teknik özellikler sayfasına göre Xiaomi 18 Pro Max, 2624×1208 piksel çözünürlüklü 6,9 inç LTPO ekran taşıyor. Xiaomi 18 Pro’da ise 6,4 inç bir panel bulunuyor. İki ekran da yandan bakıldığında içeriği gizleyen Xiaomi Privacy Display özelliğini, 120 Hz yenileme hızını ve 4.000 nit tepe parlaklığı destekliyor. Gizlilik modu, telefonun sol yanındaki yeni yapay zeka tuşuyla açılıp kapatılabiliyor.

Kamera modülündeki arka ekran Pro Max’te 2,9 inç boyutunda. Bu ekran arka kamerayla selfie çekerken önizleme göstermenin yanında bildirimleri ve Google Haritalar, Spotify gibi uygulamaları da çalıştırabiliyor. Arka tarafta 200 megapiksel ana kamera, 3,2 kat optik yakınlaştırmalı 200 megapiksel telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Xiaomi 18 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 6, Pro Max ise Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciyle çalışıyor ve iki model de kutudan Android 17 tabanlı HyperOS 4 ile çıkıyor. Renk seçenekleri ise Siyah, Beyaz, Velvet Red ve Cosmic Blue olarak belirlendi.

Xiaomi 18 Pro Türkiye’ye gelecek mi?

Xiaomi, 18 Pro serisinin Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Şirketin Türkiye sitesinde iki model için ürün sayfası da bulunmuyor. Avrupa’daki ülke bazlı satış tarihleri de etkinlikte tek tek açıklanmadı.

Xiaomi Türkiye’de satılan modeller genellikle global sürümler olduğu için serinin Türkiye’ye gelmesi halinde daha küçük pilli sürümlerin satılması bekleniyor. Şu an şirketin Türkiye’deki amiral gemisi seçenekleri Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi 17T Pro’dan oluşuyor, bu nedenle 18 Pro serisinin fiyatı açıklandığında karşılaştırmanın ilk adresi Avrupa’daki 1.399 euroluk başlangıç fiyatı olacak.