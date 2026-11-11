PS5 modelleri arasındaki farklar neler, hangi PS5 alınmalı?

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PlayStation 5 bugün Türkiye’de disk sürücülü standart PS5, disk sürücüsü olmayan PS5 Dijital Sürüm ve en güçlü model olan PS5 Pro olmak üzere üç modelle satılıyor. Üç konsol da aynı oyunları çalıştırıyor, PS5 Pro’ya özel bir oyun bulunmuyor. Modeller birbirinden disk sürücüsü, depolama alanı ve Pro’nun sunduğu ek grafik gücüyle ayrılıyor.

GTA 6’nın 19 Kasım’daki çıkışıyla birlikte hangi PS5’in alınması gerektiği sorusu yeniden gündemde. Bu rehberde üç modelin farklarını, PS5 Pro’nun gerçekte ne kazandırdığını ve hangi modelin kime uygun olduğunu bulabilirsiniz.

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Türkiye’de satılan PS5 modelleri

PlayStation Türkiye’nin sitesinde standart PS5 1 TB, PS5 Dijital Sürüm ise 825 GB depolama alanıyla listeleniyor. 2023’ten bu yana satılan bu ince kasalı modeller, ilk PS5’e göre hacim olarak yüzde 30 daha küçük ve yüzde 18 ile 24 arasında daha hafif. Kasası daha büyük olan ilk PS5 modelleri artık yalnızca ikinci el piyasasında bulunuyor.

PS5 Pro ise 2 TB depolama alanıyla geliyor. Fiyatı en uygun olan model Dijital Sürüm, en yüksek olan ise PS5 Pro oluyor. Modellerin temel farkları şöyle:

Özellik PS5 Dijital Sürüm PS5 PS5 Pro Disk sürücüsü Yok, ayrıca takılabilir Var Yok, ayrıca takılabilir Depolama 825 GB 1 TB 2 TB Grafik işlemci Standart Standart Yüzde 67 daha fazla işlem birimi PSSR görüntü ölçekleme Yok Yok Var Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 PS4 oyunlarıyla uyumluluk Var Var Var, Game Boost ile

PS5 ile PS5 Dijital Sürüm arasındaki fark ne?

İki model arasındaki tek önemli fark disk sürücüsünden kaynaklanıyor. Dijital Sürüm’de oyunlar yalnızca PlayStation Store’dan indirilerek oynanabiliyor, kutulu oyun ya da film diski takılamıyor. Standart PS5 ise 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray ve DVD oynatabiliyor. Depolama tarafında da standart model 175 GB daha fazla alan sunuyor.

Dijital Sürüm’ü alıp sonradan fikrinizi değiştirirseniz Sony’nin ayrı sattığı Disk Sürücüsü’nü konsola takabilirsiniz. Sürücü, ince kasalı Dijital Sürüm konsollarla uyumlu çalışıyor ve kurulum sırasında konsolla eşleşmesi için bir kez internet bağlantısı gerektiriyor. Kutulu PS4 oyunlarınızın PS5 sürümüne yükseltme yapmak istiyorsanız da disk sürücüsü olan bir konsola ihtiyacınız var.

PS5 Pro neler sunuyor?

Sony’nin PS5 Pro duyurusuna göre konsoldaki grafik işlemci, standart PS5’e göre yüzde 67 daha fazla işlem birimine ve yüzde 28 daha hızlı belleğe sahip. Bu da oyunlarda yüzde 45’e kadar daha hızlı görüntü işleme anlamına geliyor. Işın izleme hesaplamaları ise standart modele göre iki, bazı durumlarda üç kat hızlı yapılıyor.

Pro’da en çok öne çıkan yenilik PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) teknolojisinden geliyor. Yapay zeka destekli bu teknoloji, oyunu daha düşük çözünürlükte işleyip 4K’ya ölçekleyerek keskin bir görüntü elde ediyor. PS5 Pro sayfasındaki bilgilere göre uyumlu oyunlar bu sayede ışın izleme açıkken 60 FPS’te ya da 120 FPS’ye varan hızlarda oynanabiliyor. 100’den fazla oyun PS5 Pro için ayrıca iyileştirilmiş durumda. Sony ayrıca PSSR’ın daha net görüntü veren iyileştirilmiş bir sürümünü de kullanıma sundu.

Konsolda 8.500’den fazla PS4 oyunu oynanabiliyor ve Game Boost özelliği bazı PS4 ve PS5 oyunlarının kare hızını artırıyor. Wi-Fi 7 desteği de yalnızca Pro’da bulunuyor. Buna karşın PS5 Pro disk sürücüsüz satılıyor, kutulu oyun oynamak için ayrı satılan Disk Sürücüsü’nün alınması gerekiyor.

GTA 6 için hangi PS5 alınmalı?

GTA 6 bütün PS5 modellerinde çalışıyor, ancak oyun Pro’da biraz daha iyi görünecek. Rockstar’ın açıklamasına göre oyun standart PS5’te de PS5 Pro’da da saniyede 30 kareyi hedefliyor, yani Pro daha akıcı bir oyun sunmuyor. Pro’nun farkı, PSSR sayesinde daha net bir görüntü sunmasından ve ışın izlemeli gölgelerin yalnızca bu konsolda yer almasından kaynaklanıyor.

Depolama da hesaba katılması gereken bir konu. GTA 6, PS5’te 212 GB’a kadar yer kaplıyor. Bu, Dijital Sürüm’ün depolamasının dörtte birinden fazlası anlamına geliyor. 2 TB’lık PS5 Pro’da ise birkaç büyük oyunu aynı anda yüklü tutmak çok daha kolay.

Hangi PS5 kime uygun?

Oyunlarınızı dijital olarak alıyor ve bütçenizi düşük tutmak istiyorsanız PS5 Dijital Sürüm yeterli olacaktır. Depolama dolduğunda konsola sonradan M.2 SSD takarak alanı genişletebilirsiniz. Kutulu oyun almayı, ikinci el oyun alıp satmayı ya da Blu-ray film izlemeyi sürdürmek istiyorsanız disk sürücülü standart PS5 daha mantıklı bir seçim.

PS5 Pro ise 4K ve 120 Hz destekli bir televizyonu olan, görüntü kalitesine önem veren oyunculara hitap ediyor. Sony de Pro’nun PSSR ile sağladığı netliği 4K televizyonlar için öne çıkarıyor. Halihazırda bir PS5’iniz varsa, oyunların iki konsolda aynı içerikle çalıştığını ve Pro’nun yalnızca görüntüyü iyileştirdiğini göz önünde bulundurabilirsiniz.



Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

PS5 Pro ile normal PS5 arasındaki fark nedir? PS5 Pro, standart PS5’e göre yüzde 67 daha fazla grafik işlem birimine, 2 TB depolama alanına, PSSR görüntü ölçeklemeye ve Wi-Fi 7 desteğine sahip. Oyun kütüphanesi ise iki konsolda aynı, Pro’ya özel bir oyun bulunmuyor. PS5 Dijital Sürüm’e sonradan disk sürücü takılır mı? İnce kasalı PS5 Dijital Sürüm konsollara Sony’nin ayrı sattığı Disk Sürücüsü takılabiliyor. Sürücünün konsolla eşleşmesi için kurulum sırasında bir kez internet bağlantısı gerekiyor. PS5 Pro’da disk sürücü var mı? PS5 Pro disk sürücüsüz satılıyor. Kutulu oyun ya da Blu-ray film oynatmak için Dijital Sürüm’le aynı Disk Sürücüsü’nün ayrıca alınması gerekiyor. GTA 6 PS5 Pro’da 60 FPS mi? Rockstar’ın açıklamasına göre GTA 6 PS5 Pro’da da saniyede 30 kareyi hedefliyor. Pro’da görüntü daha net oluyor ve ışın izlemeli gölgeler yalnızca bu konsolda sunuluyor. PS5 Dijital Sürüm’de kaç GB yer var? Türkiye’de satılan PS5 Dijital Sürüm 825 GB depolama alanıyla geliyor. Bu alanın bir bölümü sistem yazılımına ayrıldığı için oyunlara kalan kullanılabilir alan daha düşük oluyor.