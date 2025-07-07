Webmasto Hafta Özeti (30 Haziran-6 Temmuz 2025)

Bu hafta teknoloji dünyasında dikkat çeken pek çok gelişme yaşandı. Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenlemelerden Apple’ın yapay zeka ortaklık görüşmelerine, Microsoft’un büyük çaplı işten çıkarmasından Honor’un yeni katlanabilir akıllı telefonuna kadar geniş bir yelpazede haberlerle karşılaştık.

İşte 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (30 Haziran-6 Temmuz 2025)

30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kripto para çekimlerine sınırlama getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte kripto para çekim işlemlerine yönelik yeni sınırlamalar getirildi. Yeni düzenleme ile beraber artık çekim işlemleri 48 saat bekleme şartıyla gerçekleştirilecek.

Yeni kullanıcılar için ise bu süre daha da uzun olacak gibi görünüyor. İlk çekimlerde 72 saatlik bir bekleme zorunluluğunun altı çiziliyor. Bu kararla beraber ani ve şüpheli para hareketlerinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Microsoft 9 bin kişiyi işten çıkarıyor

Microsoft, yalnızca 2025’te gerçekleşecek ikinci büyük toplu işten çıkarma turunda yaklaşık 9 bin çalışanı işten çıkarıyor. Bu sayı, şirketin küresel iş gücünün yüzde 4’üne denk geliyor. Xbox bölümü ise bu karardan en çok etkilenen bölüm olarak karşımıza çıkıyor.

Xbox Game Studios yöneticisi Matt Turnbull ise işten çıkarılan çalışanlara toparlanmaları konusunda yardımcı olmaları için ChatGPT gibi AI araçlarını tavsiye etti. Yöneticinin bu açıklaması kısa sürede büyük bir tepki topladı. Bunun üzerine Turnbull’dan özür açıklaması geldi.

Dubai’de “hava taksiciliği” dönemi başlıyor

Uzun yıllardır insanların hayalini kurduğu “uçan arabalar” nihayet önümüzdeki yıl gerçeğe dönüşüyor. Joby Aviation’ın uçan arabaları 2026’da Dubai’de gökyüzüne çıkacak.

Joby’nin eVTOL aracı 320 km/saat hıza kadar 160 kilometreye kadar mesafeler uçmak üzere tasarlandı. Model, tamamen elektrikli olması ve sıfır emisyonla çalışması nedeniyle sürdürülebilir bir ulaşım alternatifi olma özelliği taşıyor.

Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi İcra Direktörleri Kurulu Başkanı, Genel Müdür Ekselansları Mattar Al Tayer şunları söyledi:

“Hava taksisinin deneme operasyonunun başlatılması, BAE liderliğinin tüm kamu ve paylaşımlı ulaşım modlarında sürdürülebilir ve yenilikçi mobiliteyi ilerletme vizyonunu yansıtıyor. Dubai’nin hızlı küresel dönüşümlere ayak uydurma ve ortaya çıkan mobilite zorluklarına geleceğe hazır çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını vurguluyor. Hava taksisi, şehrin dört bir yanındaki önemli noktalara sorunsuz, hızlı ve güvenli seyahat arayan sakinler ve ziyaretçiler için yeni bir premium hizmet sunacak. Hizmet ayrıca toplu taşıma sistemleri ve e-scooter ve bisiklet gibi bireysel mobilite seçenekleriyle entegrasyonu güçlendirecek, Dubai genelinde sorunsuz çok modlu seyahat ve gelişmiş bağlantı sağlayarak tüm yolcular için sorunsuz ve rahat bir deneyim sağlayacak.”

Apple, Siri için OpenAI ve Anthropic ile görüşüyor

Apple, AI destekli Siri aracına güç veren şirket içi modelleri OpenAI veya Anthropic gibi firmalar tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileriyle değiştirmeyi düşünüyor.

Bloomberg’e göre marka, sesli asistanı geliştirme planının bir parçası olarak ChatGPT ve Claude gibi modellerin özel sürümlerini kendi sunucularında test etmek için görüşmelere başladı.

En ince katlanabilir telefon Honor Magic V5 duyuruldu

Honor Magic V5 dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak piyasaya çıktı. Şimdilik yalnızca Çin’de satılan telefon, çok yakında küresel pazarda da boy göstermeye başlayacak.

8.999 CNY (yaklaşık 50 bin TL) başlangıç fiyatıyla satılan Honor Magic V5’in teknik özellikleri şu şekilde:

Dahili ekran: 2352 x 2172 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 7,95 inç OLED

2352 x 2172 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 7,95 inç OLED Harici ekran: 2376 x 1060 piksel çözünürlüğe ve 120Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,43 inç OLED, 5.000 nit tepe parlaklık (HDR’de küçük pencere), 4.320 Hz PWM karartma, Dolby Vision ve HDR Vivid özellikli HDR

2376 x 1060 piksel çözünürlüğe ve 120Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,43 inç OLED, 5.000 nit tepe parlaklık (HDR’de küçük pencere), 4.320 Hz PWM karartma, Dolby Vision ve HDR Vivid özellikli HDR İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı Selfie kamerası: 20 MP + 20 MP ön kamera

20 MP + 20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör (f/1.6, OIS), 50 MP ultra geniş sensör (f/2,0) ve 64 MP periskop sensörü (f/2.5, 3x optik zoom)

50 MP ana sensör (f/1.6, OIS), 50 MP ultra geniş sensör (f/2,0) ve 64 MP periskop sensörü (f/2.5, 3x optik zoom) Batarya kapasitesi: 66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 6.100 mAh (Çin) veya 5.820 mAh (küresel) pil

66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 6.100 mAh (Çin) veya 5.820 mAh (küresel) pil Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, uydu iletişimi (Çin) ve USB-C 3.1 Gen 1 portu (5 Gbps)

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, uydu iletişimi (Çin) ve USB-C 3.1 Gen 1 portu (5 Gbps) Dayanıklılık: IP59 sertifikası, yan tarafta parmak izi okuyucu

IP59 sertifikası, yan tarafta parmak izi okuyucu Boyutlar: Açık hali 156,8 x 145,9 x 4,1 mm / Kapalı hali 156,8 x 74,3 x 8,8 mm

Açık hali 156,8 x 145,9 x 4,1 mm / Kapalı hali 156,8 x 74,3 x 8,8 mm Ağırlık: 217 gr (beyaz), 222 gr (diğer renkler)

217 gr (beyaz), 222 gr (diğer renkler) İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 kullanıcı arayüzü

PancakeSwap ve CryptoRadar’a Türkiye’de erişim engeli

SPK ülkemizdeki kullanıcılar için izinsiz kripto varlık hizmeti sunduğu ifade edilen 46 internet sitesi için erişim engeli kararı aldı.

Engellenen web siteleri arasında merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasının en popüler seçeneklerinden biri olan PancakeSwap da yer alıyor. Aynı zamanda yatırım içeriklerine ev sahipliği yapan bir diğer popüler platform olan CryptoRadar da engellenmiş durumda.

NASA+ canlı yayınları Netflix’e geliyor

Netflix, NASA görevlerini yirmi dört saat boyunca canlı yayınlamayı planlıyor. NASA+ canlı yayınları bu yaz Netflix’e taşınacak. Kullanıcılar tamamen ücretsiz bir şekilde bu yayınlara ulaşabilecek.

Netflix henüz ne yazık ki NASA+ entegrasyonu için bir lansman tarihi paylaşmadı. İki büyük NASA+ etkinliği, Progress 92 kargo uzay aracının fırlatılması ve ardından kenetlenmesi Temmuz başında planlanıyor. İlk canlı içerikler de Netflix’te o zaman yayınlanabilir.

Honor Magic 7 Pro, 2025 Espor Dünya Kupası’nın resmi telefonu oldu

Honor Magic 7 Pro, 2025 Espor Dünya Kupası’nın resmi cihazı seçildi. Capcom ve organizasyon ekibi, cihazın profesyonel rekabet dünyasına uygun bir şekilde performans ve dayanıklılık sağladığını ön plana çıkarıyor. Merakla beklenen etkinlik 8 Temmuz – 24 Ağustos tarihleri ​​arasında Qiddiya Esports Arena’da düzenlenecek.

Cihaz, önümüzdeki hafta Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek etkinlikteki yarışmalarda kullanılacak. Organizasyon ünlü sporcular ile Esports Dünya Kupası’nın resmi elçisi Cristiano Ronaldo’nun katılımıyla gerçekleşecek. Oyunlar tıpkı Olimpiyat Oyunları gibi dünya çapında canlı olarak yayınlanacak.

Windows 11 ilk defa Windows 10’u geçti

Yaklaşık dört yıl önce duyurulan Windows 11 işletim sistemi ilk defa kullanıcı sayısı konusunda Windows 10’u geçti. Temmuz 2025 raporuna göre Windows 11, selefinden daha fazla kullanıcıya hitap etmeyi başardı.

Statcounter’ın raporuna göre Temmuz 2025’te en popüler Windows işletim sistemi sürümleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Windows 11 – Yüzde 50.88 Windows 10 – Yüzde 46.2 Windows 7 – Yüzde 2,17 Windows 8.1 – Yüzde 0,25 Windows 8 – Yüzde 0,15

Ortaya çıkan bu dikkat çekici tablo, Windows 10 için resmi desteğin yakında sona erecek olmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Forza Motorsport serisi için yolun sonu

Eski bir Turn 10 stüdyosu çalışanı olan Fred Russell, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Forza Motorsport ekibinin kapatıldığını söyledi. Aynı zamanda stüdyoda artık yalnızca Horizon serisine destek verildiğini öne sürdü.

Sosyal medyada yapılan yorumlara yanıt veren Russell, Xbox’ın yarış oyunlarından tamamen vazgeçmediğini açıkladı. Şirket, Playground Games destek stüdyosunun bir yan ürünü olarak başlayan Forza Horizon’un yeni bölümlerine yatırım yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

Tinder sahte profillere karşı “Face Check” özelliğini getiriyor

Tinder, Kaliforniya’daki yeni kullanıcılara “Face Check” adlı yeni bir yüz tanıma özelliği getirdi. Bu sistem, sahte profilleri otomatik olarak tespit etmeye yardımcı olacak.

Yeni kullanıcılar kısa bir video çekerek yüz geometrilerinin profil fotoğraflarıyla eşleşmesini sağlayacak. Şimdilik yalnızca Kaliforniya’da test edilen bu özelliğin yakında Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında kullanıma sunulabileceği tahmin ediliyor.

iOS 26’nın gizli özellikleri ortaya çıktı

Apple, WWDC25’te yaptığı sunumda iOS 26 ile ilgili bazı sırları kamuoyundan sakladı. Duyurulmamış ilk özellik, AirPods aracılığıyla konuşmaların anında çevirisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu teknoloji, kullanıcıların yabancı bir dildeki konuşmaların canlı çevirilerini doğrudan kulaklıkları aracılığıyla dinlemelerine olanak tanıyor.

İkinci özellik ise tutsak Wi-Fi ağlarının iyileştirilmiş yönetimiyle ilgili oluyor. iOS aynı iCloud hesabını kullanan yakındaki Apple cihazları arasında Wi-Fi parolalarının paylaşılmasına izin veriyor. Bu yeni seçenek tüm Apple ekosistemindeki otellerdeki veya spor salonlarındaki genel Wi-Fi portallarından gelen oturum açma bilgilerini otomatik olarak senkronize ederek daha da ileri gidecek.

Apple ayrıca iOS 26 işletim sistemindeki iPhone-Mac ekran yansıtma ve konum geçmişi gibi çeşitli özellikleri Avrupa’da kullanıcılara sunamayacak. Şirket, AB’nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) nedeniyle bazı yasal zorluklarla karşı karşıya kalmış durumda.

2025 ilk çeyrek akıllı saat pazarı sonuçları yayınlandı

Counterpoint raporuna göre küresel akıllı saat satışları 2025’in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 oranında düştü. Çin’deki akıllı saat satışları yıllık bazda yüzde 37 arttı. Bu da 2020 sonundan bu yana en yüksek büyüme olarak kayıtlara geçti.

Huawei ve Xiaomi gibi markalar gelişmiş sağlık özellikleri ve mükemmel fiyat-performans oranına sahip kaliteli saatler sunarak başarılı oldu. Tüm bunlara rağmen Apple küresel lider olmaya devam ediyor. Fakat şirketin akıllı saat pazarındaki payı yaklaşık yüzde 20’ye kadar düştü.

Son olarak çocuklar için akıllı saatler de önemli bir büyüme kaydetti. Bu tür ürünlere odaklanan Imoo markası, dünyanın en büyük beş üreticisinden biri haline geldi.