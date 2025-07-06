WhatsApp’ta görüntü oluşturmak için Perplexity AI nasıl kullanılır?

WhatsApp’ta görüntü oluşturmak için “Perplexity AI yapay zeka nasıl kullanılır?” diye düşünüyorsanız, bunun için yalnızca birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli olacak. Meta’nın sosyal ağına entegre edebileceğiniz araç, metin istemiyle sorularınızı yanıtlama ve ayrıca sesli sohbet desteği de sunuyor.

Hızlı yanıtlar, güncel bilgiler, özetler ve çok daha fazlasına buradan pratik şekilde ulaşmanız mümkün hale geliyor. Bu yeni seçenek, birçok kişi için yüzlerce arama sonucunu manuel olarak taramak zorunda kalmadan bilgileri doğrulamak ve teyit etmek için ideal bir araç olacak.

Perplexity AI’nın WhatsApp’ta kullanılması kendi başına güçlü bir özellik olsa da birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Özellikle de bu işlev pazarlamacılar olmak üzere ileri düzey WhatsApp kullanıcıları için büyük avantajlar sağlıyor. Kullanıcılar için bunun etkileşimi artırmanın pratik bir yolu olacağı vurgulanıyor.

Bu yazımızda sizler için WhatsApp’ta Perplexity AI ile görsel oluşturma konusunda merak ettiğiniz tüm detayları sizlere özetleyeceğiz. İlk kurulum işleminden son aşamaya kadar tüm adımları sırasıyla sizlerle paylaşacağız. İşte ayrıntılar…

Perplexity AI nedir?

2022 yılından bu yana hayatımızda olan Perplexity AI, yapay zeka destekli bir arama motoru işlevi görüyor. Gemini ve ChatGPT alternatifi popüler sohbet robotu, kullanıcıların doğal dilde sorduğu sorulara web üzerinde yer alan güncel ve güvenilir kaynaklardan alıntılarla birlikte kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlıyor.

Perplexity yapay zeka aracı GPT-4 ve Claude 3 gibi büyük dil modellerinden yararlanıyor. Gerçek zamanlı web arama desteğine sahip olan hizmet, akademik araştırmalardan günlük bilgi ihtiyaçlarına kadar geniş bir kullanım olanağı sağlıyor.

Perplexity AI ve ChatGPT arasındaki farklar

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, şu anda piyasadaki en güçlü yapay zeka sohbet robotları arasında yer alan Perplexity AI ve ChatGPT’nin farkları temel olarak şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Perplexity AI ChatGPT Temel amacı Gerçek zamanlı bilgi sağlama Etkileşimli ve yaratıcı içerik üretimi Yanıt stili Doğrudan ve kaynaklı yanıtlar Uzun ve detaylı açıklamalar Ne için kullanılıyor? Hızlı bilgi erişimi ve araştırma Yazılı içerik oluşturma ve sohbet Bağlamsal anlama Konuşma bağlamını hatırlıyor Bağlamı anlamada sınırlı kalıyor

Yukarıdaki faktörlerin yanı sıra her iki AI aracının da şu anda WhatsApp uygulamasında kolaylıkla kullanılabildiğini ekleyelim. WhatsApp’ta ChatGPT kullanmak ile ilgili hazırladığımız rehber içeriğine de göz atabilirsiniz.

Perplexity AI, WhatsApp’ta ne işe yarıyor?

Şu anda kullanıcılar WhatsApp üzerinden doğrudan Perplexity AI aracına erişilebiliyor. Hesap oluşturmadan, reklamsız ve tamamen ücretsiz bir şekilde bunu gerçekleştirmeniz mümkün.

Bu entegrasyon sayesinde WhatsApp’tan çıkmadan yapay zekaya sorular sorabilir, merak ettiğiniz konularda bilgi alabilir, içerik özetleri oluşturmasını talep edebilir ve hatta görsel içerik bile üretebilirsiniz. Perplexity AI, WhatsApp uygulamasında anında ve sesli yanıtlar sunabiliyor. Öte yandan yapay zekayı görsel oluşturma, metin özeti ve resim analizi yapma gibi konularda da kullanabilirsiniz.

WhatsApp’ta Perplexity AI kullanım örnekleri arasında pek çok seçenek mevcut. Örneğin eğitim için ders notlarını özetleme ve sınav konularını açıklama gibi konularda kullanabilirsiniz. İş için AI’dan görsel oluşturma veya metin hazırlama gibi taleplere bulunabilirsiniz.

Öte yandan gezilecek yerler için seyahat planı oluşturma, ürün karşılaştırmaları yaptırarak alışveriş tavsiyeleri alma, pratik yemek tarifleri ve günlük hava durumu bilgilerine ulaşma gibi noktalarda bu araçtan faydalanabilirsiniz.

WhatsApp’ta Perplexity ile görüntü oluşturmak için çok sayıda seçenekten yararlanabilirsiniz. Bunlar arasında bilgi görselleştirme grafikleri, illüstrasyon, sanatsal tasarımlar, infografikler ve şemalar gibi unsurlar yer alıyor.

WhatsApp’ta Perplexity AI ile nasıl kullanılır?

WhatsApp uygulamasında Perplexity AI ile resim oluşturma işlemi son derece basit bir şekilde çalışıyor. Ekstra bir uygulama indirmenize gerek kalmadan ve WhatsApp’tan ayrılmadan dilediğiniz gibi görüntü oluşturabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak.

Adım 1: WhatsApp’ta Perplexity AI’ı kurma

WhatsApp’ta Perplexity AI kullanmak için hesap oluşturmaya, şifreye ya da herhangi bir ek uygulamalara ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız olan aktif bir internet bağlantısı ve WhatsApp olacak. Aşağıdaki adımları uygulayın:

Perplexity’nin resmi numarasını kaydedin (+1 (833) 436-3285) veya Perplexity’yi doğrudan WhatsApp’tan açmak için buraya tıklayın: wa.me/18334363285 WhatsApp’ı açın ve listenizdeki kişiyi bulun. Yeni bir sohbet başlatın ve ilk mesajınızı gönderin.

Adım 2: WhatsApp’ta Perplexity AI ile görsel oluşturma

WhatsApp’ta Perplexity AI nasıl kullanılır?” sorusuna nihayet noktayı koyuyoruz. Perplexity’yi WhatsApp’ınıza kaydettikten sonra artık dilediğiniz gibi yapay zekaya soru sorabilir, sesli yanıtlar alabilir ya da çeşitli görüntüler oluşturabilirsiniz.

Bunun için nasıl bir resim ile karşılaşmak istediğinizi açıklayan bir metin istemi girmeniz yeterli olacak. Perplexity doğal dili son derece başarılı bir şekilde anlıyor. Bu nedenle hiçbir şekilde teknik jargon kullanmanız gerekmiyor.

WhatsApp’ta Perplexity AI ile görüntü oluşturmak için kullanabileceğiniz bazı metin istemi örnekleri şunlar:

Paspasın üzerinde uyuyan sevimli küçük bir kedi karikatürü oluştur.

Fütüristik ve bilim kurgu temalı bir bisiklet tasarla.

Renkli çiçeklerle dolu olan, bahar temalı, suluboya bir resim yap.

Minimalist tarzda bir gece silueti çiz.

Sıcak tonlarda, yağlı boya tablosu efektiyle bir deniz manzarası çiz.

Retro tarzda 80’ler neon ışıklarla dolu bir sokak arası çiz.

Yapay zeka ile daha iyi görüntüler oluşturmak için ipuçları

Öncelikle yapay zeka ile görüntü oluşturmak için detaylı ve açık metin istemi girmeniz gerekiyor. Siz ne kadar fazla ayrıntı paylaşırsanız, AI da sizi o kadar iyi anlayacak ve talebinize daha uygun sonuçlar verecektir. Öte yandan oluşturmak istediğiniz görselin stil ve atmosferi ile ilgili de detay vermeniz gerekiyor.

“Minimalist”, “suluboya”, “retro”, “fütüristik”, “soyut”, “gerçekçi”, “karikatür” gibi istediğiniz tarzı açıkça belirtmeniz son derece önemli. Atmosfer için de “ıcak”, “soğuk”, “romantik”, “kasvetli”, “neon ışıklı” gibi açıklamaları da girmenizde fayda olacak.

Ayrıca renk paletini tanımlayarak “Pastel tonlar”, “canlı renkler”, “siyah-beyaz”, “monokrom” veya “altın sarısı ağırlıklı” gibi tercihlerde bulunabilirsiniz. Öte yandan “Van Gogh tarzında”, “Pixar animasyonları stilinde” veya “The Simpsons tarzı” şeklinde referanslar kullanarak istediğinizi daha da belirginleştirebilirsiniz.

Fakat yapay zekanın sınırlarını bilmeniz gerekiyor. Örneğin çok karmaşık ya da çok spesifik sahneler bazen hatalı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Bu nedenle çok uzun ya da karışık cümleler kurmamaya özen göstermeniz, cümlelerinizi mümkün mertebe sadeleştirmeniz gerekiyor.

Deneme yanılma yöntemiyle farklı istemler deneyebilir, sonucu daha da iyileştirebilirsiniz. Tüm bu faktörlere dikkat ederek yüksek kalitede ve özgün görüntüler oluşturabilirsiniz.

Sonuç

Daha önce sizlere WhatsApp’ta ChatGPT’yi kullanma konusunda rehberlik etmiştik. Şimdi de aynı şeyi Perplexity AI için anlatıyoruz. Her iki yapay zeka sohbet robotunu da WhatsApp’ınıza ekleyerek gün içerisinde ihtiyacınız olduğunda ondan pratik bilgiler alabilir, görüntü oluşturmasını isteyebilirsiniz.

“WhatsApp’ta Perplexity AI ile görüntü oluşturma nasıl kullanılır?” diye düşünenler için yalnızca birkaç saniye içinde bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi sizlere detaylarıyla sunduk. Bunu dilerseniz kurumsal işleriniz için gerçekleştirebilir, isterseniz tamamen eğlence amacıyla da kullanabilirsiniz. Şimdiden keyifli vakitler!

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