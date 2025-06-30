Resmi Gazete’de yayımlandı: Kripto para çekimlerine sınırlama geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte kripto para çekim işlemlerine yönelik yeni sınırlamalar getirildi.

Yeni düzenleme ile beraber artık çekim işlemleri 48 saat bekleme şartıyla gerçekleştirilecek.

MASAK bu sayede kripto varlıklarda kara para aklamayı önlemeyi amaçlıyor.

Türkiye’de kripto para dünyasında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik önemli tedbirler içeren yeni düzenleme ile karşımıza çıktı.

Resmi Gazete’de duyurulan tebliğ ile birlikte kara para aklama riskine karşı ciddi önlemler hayata geçirilmiş oldu. Yeni düzenlemeye uymayan kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ilgili 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezai yaptırımlar uygulanacak.

Kripto para çekimleri için zaman sınırlaması getirildi

Ekonomim.com’un haberine göre Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kullanıcıların kripto platformlar üzerinden gerçekleştireceği çekim işlemleri en erken işlemden 48 saat sonra, yani 2 gün içerisinde gerçekleştirilebilecek.

Yeni kullanıcılar için ise bu süre daha da uzun olacak gibi görünüyor. İlk çekimlerde 72 saatlik bir bekleme zorunluluğunun altı çiziliyor. Bu kararla beraber ani ve şüpheli para hareketlerinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Değeri sabit tutulan kripto varlıklar, yani stablecoinler için de yeni sınırlar getirildiğini ekleyelim. Farklı bir platforma yapılacak transferlerde kullanıcı başına günlük 3 bin, aylık ise 50 bin dolar limit uygulanacak. Fakat belirli güvenlik şartlarının yerine getirilmesi durumunda bu limitlerin iki katına çıkması da mümkün hale gelebilir.

Tüm bunların yanı sıra bütün transfer işlemlerinde kullanıcıların en az 20 karakterlik açıklama yazması zorunlu hale getirildi. Öte yandan kullanıcıların sadece kimlik bilgileri değil, ayrıca işlemin kaynağına ilişkin belgeler de periyodik olarak talep edilebilir hale gelecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde karşımıza çıkıyor: