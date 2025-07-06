Xbox yöneticisinden işten çıkarılanlara duyarsız tavsiye: ChatGPT’den yardım alın

Microsoft yakın zaman önce büyük çoğunluğu Xbox bölümünden olmak üzere yaklaşık 9 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

Bir Xbox yöneticisi LinkedIn üzerinden paylaştığı bir mesajda, işten çıkarılan kişilerin ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanarak toparlanmaları konusunda AI sohbet robotlarından yardım alabileceklerini belirtti.

Paylaşımı kısa süre içinde kaldırıldı ve video oyun sektöründen son derece olumsuz tepkiler topladı.

Microsoft yakın zaman önce çok sayıda çalışanını işten çıkarma kararı aldığını bildirdi. Yaklaşık 9 bin kişinin işten çıkarılacağı bu dalgadan en çok etkilenen bölüm ise Xbox oldu.

Fakat ne yazık ki Xbox yöneticilerinden birinin güçlü yanı “hassasiyet” değilmiş gibi görünüyor. Bu yöneticinin LinkedIn’de paylaştığı bir gönderide, işten çıkarmalardan etkilenen kişilerin ChatGPT gibi yapay zeka araçlarından destek aramasını tavsiye etti. Yönetici bunun iyi bir fikir olacağını ısrarla savundu.

Matt Turnbull hatasını kabul etti

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Xbox Game Studios Publishing yöneticisi Matt Turnbull, işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olan meslektaşlarına bir mesaj gönderdi. Daha sonra sildiği bu mesajda, önerinin olumsuz tepkilere yol açabileceğini kabul etti.

Fakat yine de yapay zeka sohbet robotlarının duygusal aşırı yüklenme ve işten çıkarılma sonrası kariyer planlaması zamanlarında faydalı olabileceğini vurguladı.

Turnbull’un paylaştığı metnin tamamı şu şekilde: