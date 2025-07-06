Xbox yöneticisinden işten çıkarılanlara duyarsız tavsiye: ChatGPT’den yardım alın

- Microsoft yakın zaman önce büyük çoğunluğu Xbox bölümünden olmak üzere yaklaşık 9 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
- Bir Xbox yöneticisi LinkedIn üzerinden paylaştığı bir mesajda, işten çıkarılan kişilerin ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanarak toparlanmaları konusunda AI sohbet robotlarından yardım alabileceklerini belirtti.
- Paylaşımı kısa süre içinde kaldırıldı ve video oyun sektöründen son derece olumsuz tepkiler topladı.
Microsoft yakın zaman önce çok sayıda çalışanını işten çıkarma kararı aldığını bildirdi. Yaklaşık 9 bin kişinin işten çıkarılacağı bu dalgadan en çok etkilenen bölüm ise Xbox oldu.
Fakat ne yazık ki Xbox yöneticilerinden birinin güçlü yanı “hassasiyet” değilmiş gibi görünüyor. Bu yöneticinin LinkedIn’de paylaştığı bir gönderide, işten çıkarmalardan etkilenen kişilerin ChatGPT gibi yapay zeka araçlarından destek aramasını tavsiye etti. Yönetici bunun iyi bir fikir olacağını ısrarla savundu.
Matt Turnbull hatasını kabul etti
The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Xbox Game Studios Publishing yöneticisi Matt Turnbull, işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olan meslektaşlarına bir mesaj gönderdi. Daha sonra sildiği bu mesajda, önerinin olumsuz tepkilere yol açabileceğini kabul etti.
Fakat yine de yapay zeka sohbet robotlarının duygusal aşırı yüklenme ve işten çıkarılma sonrası kariyer planlaması zamanlarında faydalı olabileceğini vurguladı.
Turnbull’un paylaştığı metnin tamamı şu şekilde:
“Bunlar gerçekten zorlu zamanlar ve eğer işten çıkarılmayla karşı karşıyaysanız ya da sessizce buna hazırlanıyorsanız, yalnız değilsiniz ve bunu tek başınıza yaşamak zorunda değilsiniz.
Bu tür araçların insanlarda güçlü hisler uyandırabileceğini biliyorum, ancak bu koşullar altında elimden gelen en iyi tavsiyeyi sunmaya çalışmazsam kusur etmiş olurum. İş kaybıyla birlikte gelen duygusal ve bilişsel yükü azaltmaya yardımcı olmak için dil modelleriyle (ChatGPT veya Copilot gibi) AI araçlarını kullanmanın yollarını deniyorum.
Kendinizi bunalmış hissediyorsanız, yardımcı olabilecek bazı komut fikirleri ve kullanım örnekleri şunlardır:
|Kariyer planlaması için komutlar:
“Kariyer koçu gibi davranın. Oyun sektöründeki bir [işten] çıkarıldım. Yeniden toparlanmak, yeni roller araştırmak ve tükenmeden başvuruda bulunmaya başlamak için 30 günlük bir plan hazırlamama yardım edin.”
“Oyun endüstrisinde [Prodüksiyon/Anlatı/Canlı Operasyonlar/vb.] alanında deneyim kazanarak hangi tür rollere geçebilirim?”
CV ve LinkedIn konusunda yardım:
“İşte güncel özgeçmişim. Lütfen üç adet özel versiyon oluşturun: biri AAA için, biri platform/yayıncı rolleri için ve biri de startup/küçük stüdyo liderliği için.”
“Etkiyi ve ölçümleri vurgulamak için bu özgeçmiş öğesini yeniden yazın.”
“LinkedIn için liderlik tarzımı, yayınladığım oyunları ve oyun geliştirme vizyonumu vurgulayan yeni bir ‘Hakkımda’ bölümü yazın.”
Ağ oluşturma ve pazarla iletişim:
“Eski meslektaşlarıma yeni fırsatlar aradığımı bildirebileceğim dostça bir mesaj yaz.”
“Lütfen [stüdyo adı] şirketindeki biriyle açıklık hakkında iletişime geçebilmem için samimi bir mesaj oluşturun.”
Duygusal berraklık ve güven:
“İşten çıkarıldıktan sonra sahtekârlık sendromuyla başa çıkmaya çalışıyorum. Bu deneyimi yeniden çerçevelememe yardımcı olabilir misiniz, böylece neyi iyi yaptığımı hatırlayabilirim?”
Hiçbir AI aracı sesinizin veya deneyiminizin yerini alamaz. Ancak zihinsel enerjinin kıt olduğu bir zamanda, bu araçlar tıkanıklığınızdan daha hızlı, daha sorunsuz ve daha fazla netlikle çıkmanıza yardımcı olabilir.
Eğer bu faydalı olduysa, lütfen bunu ağınızdaki diğer kişilerle paylaşmaktan çekinmeyin.
Nazik olun, akıllı olun, bağlantıda kalın.”