Windows 11 ilk kez Windows 10’u geçerek zirveye yerleşti

Yaklaşık dört yıl önce duyurulan Windows 11 işleitm sistemi ilk defa kullanıcı sayısı konusunda Windows 10'u geçti.

Temmuz 2025 raporuna göre Windows 11, selefinden daha fazla kullanıcıya hitap etmeyi başardı.

Ortaya çıkan bu dikkat çekici tablo, Windows 10 için resmi desteğin yakında sona erecek olmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11 işletim sistemini ilk piyasaya duyurduğu dönem karmaşık tepkilerle karşılaştı. Genel anlamda yeni yazılım kullanıcılardan olumlu notlar alsa da pek çok kullanıcı mevcut işletim sistemleri olan Windows 10’da kalmaya devam etmeyi tercih etti.

Fakat uzun bir süre sonra nihayet Windows 11’in Windows 10 kullanıcı sayısını geçtiği gün geldi. Statcounter’ın aktardığı istatistiklerine göre Temmuz 2025 döneminde Windows 11 yazılımı yüzde 50,88’lik bir paya sahipti. Windows 10 ise yüzde 46,2’lik bir payla ikinci sırada yer aldı.

Fakat Statcounter verilerinin mutlak bir gerçeği temsil etmediği baştan açıkça belirtilmekte fayda var. Platformun sunmuş olduğu istatistikler, araçlarını kullanan web sitelerine erişimin analizine dayanıyor ve bir aydan diğerine çeşitli farklılıklar olabiliyor.

Yine de her halükarda Statcounter’ın sayıları gerçek dünya senaryolarını temsil etmese de trendler için bir “termometre” görevi görüyor. Yaklaşık bir yıl önce Windows 11’in Statcounter’da yaklaşık yüzde 30’luk bir payı vardı. Windows 10’un payıysa yüzde 66 seviyesindeydi. Ancak 12 aylık zaman periyodunda çok şey değişmiş gibi görünüyor.

En popüler Windows sürümleri (Temmuz 2025)

Statcounter’ın raporuna göre Temmuz 2025’te en popüler Windows işletim sistemi sürümleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Windows 11 – Yüzde 50.88 Windows 10 – Yüzde 46.2 Windows 7 – Yüzde 2,17 Windows 8.1 – Yüzde 0,25 Windows 8 – Yüzde 0,15

Öte yandan bu sayıların yalnızca Microsoft ekosistemini dikkate aldığını ve Linux ya da macOS gibi diğer platformlarla karşılaştırma yapmadığını da eklemekte yarar var.

Windows 10 yakında tarihe karışacak

Elbette ki bu istatistikler, Windows 11’in devasa bir güncelleme alması gibi sebeplerden kaynaklanmıyor. Raporun gerçek dayanağı, Microsoft’un Windows 10 için destek döngüsünü 14 Ekim 2025’te sonlandırma planından doğuyor.

Bu tarihten sonra işletim sisteminin artık işlevsel veya güvenlik güncellemeleri almayacağı biliniyor. Ev kullanıcıları Windows 10 için ek destek alabilecek. Fakat yalnızca bir yıl ve kritik güvenlik güncelleştirmeleri için bu durum geçerli olacak. İşletmeler üç yıla kadar genişletilmiş destekten yararlanma imkanına sahip olabilecek.

Her durumda Microsoft’un önerdiği alternatif aynı görünüyor. Kullanıcıların Windows 11’e geçmeleri yönünde ısrarlı bir tavsiyede bulunuluyor.

Fakat sorun şu ki, bu sürüm yalnızca yeni bilgisayarlarda çalışıyor ve bu da Windows 10’un bir Linux dağıtımıyla değiştirilmesini savunan promosyonları açıklıyor.

Windows 11 her ne kadar Statcounter istatistiklerinde Windows 10’u geride bırakmış olsa da pazar payı hala büyük seviyelerde görünüyor. Önümüzdeki aylarda geçiş hareketinin nasıl olacağı ise henüz belli değil. Microsoft’tan gelecek haberlere göre bu geçişte daha farklı bir hareketlilik de görmek mümkün olabilir.