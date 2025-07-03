Apple bazı iOS 26 özelliklerini Avrupa’da durdurmak zorunda kaldı

Apple, iOS 26 işletim sistemindeki iPhone-Mac ekran yansıtma ve konum geçmişi gibi çeşitli özellikleri Avrupa'da kullanıcılara sunamayacak.

Şirket, AB'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) nedeniyle bazı yasal zorluklarla karşı karşıya kalmış durumda.

Şu anda Beta sürümüyle indirebileceğiniz iOS 26'nın kararlı sürümü Eylül ayında resmi olarak duyurulacak.

Apple yakın zaman önce WWDC25 etkinliğinde iOS 26 işletim sistemini resmi olarak tanıttı. Şirketin yeni güncellemesi Eylül ayında piyasaya sürülecek olan iPhone 17 serisiyle birlikte çıkış yapacak.

Yeni AB Dijital Piyasalar Yasası’nın yürürlüğe girmesinden bu yana Apple bu yasaya en çok uyum sağlaması gereken şirket oldu. Nihayetinde ise son kullanıcılar da bundan zarar görmeye başladı. En son iOS 26’da durum yine aynı şekilde karşımıza çıktı.

Apple, iOS 26’da DMA kurallarına takıldı

GSMArena’ya göre AB’deki kullanıcılar hala iPhone ekranını Mac’e yansıtma seçeneğini bekliyor. Kullanıcılar Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamındaki sıkı düzenlemeleri nedeniyle Canlı Etkinlikler (Live Updates) özelliğine yakın zamanda kavuşamayacak gibi görünüyor.

Apple’ın hukuk başkanı Kyle Andeer, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada iOS 26’daki bazı gelecek özelliklerin Avrupa’daki kullanıcılar için gecikebileceğini ya da hiç görünmeyebileceğini söyledi. Hatta AB’deki kullanıcıların AirDrop özelliğini kaybedebileceğinden bile bahsediyor.

Apple’a göre Dijital Piyasalar Yasası, şirketin teknolojisini üçüncü taraflarla paylaşmasını zorunlu kılarak şirkete zarar veriyor. Ayrıca DMA tarafından öngörülen gizlilik gerekliliklerinin gerçekçi olmadığı ve Apple’ın iddialarına göre belirli şirketleri kayırdığı vurgulanıyor.

The Wall Street Journal’a göre Apple, Meta’nın DMA hükümlerini suiistimal ettiğini söyledi. Bu uygulamaların temel işlevleriyle hiçbir ilgisi olmayan teknolojilere ve kullanıcı verilerine erişmeye çalıştığını tekrar belirtti. Bu arada Apple tüm kurallara uymanın zor olması nedeniyle ürün ve özellikleri geciktirmek zorunda kalıyor. Bu kuralların tüm şirketlere eşit şekilde uygulanmadığı söyleniyor.

Apple’ın resmi tutumu DMA’nın tüketicileri korumak için değil, bazen Avrupa’daki şirketler olmak üzere şirketlere fayda sağlamak için oluşturulduğudur. Apple’ın Avrupa düzenleyicilerini sert bir şekilde eleştirirken aynı zamanda Çin otoritelerinin taleplerini sorgusuz sualsiz yerine getirmesi ilginç görünüyor.

Yine de her halükarda Apple ve AB’nin sıradan kullanıcıların ABD’dekilerle aynı ya da daha yüksek fiyatı ödemesi ve tüm işlevselliğe sahip olmaması nedeniyle bu farklılıkları çözeceği umudu devam ediyor.

Son olarak Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte FaceTime’a “otomatik çıplaklık tespiti” özelliği getiriyor. Uygunsuz durumlarla karşılaşılması halinde uygulamanın donmaya başlayacağı söyleniyor.