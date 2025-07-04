SPK, PancakeSwap ve CryptoRadar’a Türkiye’de erişim engeli getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bugün yayımlanan haftalık bültende Türkiye’de herhangi bir lisans ya da yasal temsilci olmadan hizmet veren PancakeSwap ve CryptoRadar uygulamalarına erişim engeli getirdi.

SPK’dan gelen bu kritik karar, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarına karşı Türkiye’de atılan ilk somut düzenleyici müdahale olarak ayrı bir önem taşıyor. Söz konusu karar BTK engelleme listelerine henüz yansımamış olsa da SPK’nın lisanssız kripto hizmetlerine karşı tutumunu net şekilde ortaya koyuyor.

SPK lisans almayan kripto borsalarına müdahale etti

Dünya Gazetesi’nin haberine göre SPK ülkemizdeki kullanıcılar için izinsiz kripto varlık hizmeti sunduğu ifade edilen 46 internet sitesi için erişim engeli kararı aldı.

Engellenen web siteleri arasında merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasının en popüler seçeneklerinden biri olan PancakeSwap da yer alıyor. Aynı zamanda yatırım içeriklerine ev sahipliği yapan bir diğer popüler platform olan CryptoRadar da engellenmiş durumda.

Sermaye Piyasası Kurulu söz konusu internet sitelerinin ülkemizde resmi yetkilendirme olmaksızın kripto varlık alım/satım ve yatırım hizmeti verdiğini; dolayısıyla bunun da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı olduğunu bildirdi. SPK yatırımcıların yalnızca yetkili kurumlar aracılığıyla işlem yapmaları gerektiği konusunda da uyardı.

Öte yandan engellenen platformlara şu anda bazı kullanıcılar erişim sağlamaya devam etse de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) teknik uygulamasının kısa süre içinde devreye gireceği ifade ediliyor. SPK’nın bu dikkat çeken hamlesi, kripto sektörüne yönelik düzenleyici çerçevenin giderek sıkılaştığını ve lisanssız faaliyetlerin artık daha yakından denetlendiğini bizlere işaret ediyor.

SPK’nın aldığı bu karar ayrıca Uniswap ve diğer DEX platformlarına da benzer erişim engellerinin gelebileceğinin sinyalini veriyor. Bilindiği üzere ülkemizde kripto borsası işletmek için lisans almak gerekiyor. Platformların yasal zorunluluklara uyması şart koşuluyor.