Microsoft 9 bin çalışanı işten çıkarıyor

Microsoft 9 bin çalışanını işten çıkardı.

İşten çıkarmaların büyük çoğunluğunun Xbox bölümünden olduğu kayıtlara geçti.

Şirketin işten çıkarmaları, genel işgücünün yaklaşık yüzde 4'üne tekabül ediyor.

Teknoloji devi Microsoft, yalnızca 2025’te gerçekleşecek ikinci büyük toplu işten çıkarma turunda yaklaşık 9 bin çalışanı işten çıkarıyor. Bu sayı, şirketin küresel iş gücünün yüzde 4’üne denk geliyor. Xbox bölümü ise bu karardan en çok etkilenen bölüm olarak karşımıza çıkıyor.

Bloomberg’e göre Microsoft’un bu hareketi aslında bir süredir zaten bekleniyordu. Haziran sonlarında, şirketin Xbox bölümünde “önemli işten çıkarmalar” yapacağına dair söylentiler ortaya çıktı. Alınan bu kritik karar, Mayıs ayında duyurulan Microsoft’taki 6 bin kişilik işten çıkarmanın hemen ardından geldi.

İşten çıkarmaların çoğu Xbox bölümünde gerçekleşiyor

Önceki işten çıkarma dalgası çoğunlukla birkaç bölümdeki yönetim seviyesindeki çalışanları etkiledi. Bu durumda işten çıkarmalar çoğunlukla oyunlar üzerinde çalışan ekipleri kapsıyor.

Xbox bölümünün başkanı Phil Spencer’ın Microsoft çalışanlarına karar hakkında yorum yapan bir mesaj yayınlaması tesadüf değil. Notun başında şunlar yazıyor:

“Oyun bölümünü kalıcı başarıya ulaştırmak ve stratejik büyüme alanlarına odaklanmamızı sağlamak için işletmenin belirli alanlarındaki işleri kapatacağız veya azaltacağız. Ayrıca çevikliği ve verimliliği artırmak için yönetim katmanlarını kaldırma konusunda Microsoft’un öncülüğünü izleyeceğiz. Bu değişikliklerin, daha önce hiç olmadığı kadar çok oyuncu, oyun ve oyun saatinin olduğu bir zamanda geldiğini biliyorum. Platformumuz, donanımımız ve oyun yol haritamız hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Önümüzdeki yıllarda başarıyı sürdürmek için şimdi seçimler yapmamız gerekiyor ve bu stratejinin önemli bir parçası da en güçlü fırsatları önceliklendirme disiplinidir.”

Microsoft neden 9 bin kişiyi işten çıkarıyor?

Toplu işten çıkarmaların duyurusu, Microsoft’un son mali yılını olumlu sonuçlarla kapatmasından sadece iki gün sonra geldi.

Ancak Surface serisini ve Xbox donanımını yöneten gibi bazı bölümler zorluk çekiyor. Bu anlamda mevcut işten çıkarma dalgası Microsoft’un gelecekteki bir kriz senaryosundan kaçınmak için operasyonları yeniden ayarlamasının bir yolu olacak gibi görünüyor.

Microsoft’un yapay zekaya yaptığı harcamaların da işten çıkarma kararında etkili olduğunu varsayabiliriz. Üretken AI yetenekleri önemli altyapı harcamaları gerektiriyor. Fakat bunun geri dönüşü hemen olmadı.