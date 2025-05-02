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    Apple lideri Tim Cook açıkladı: Yapay zekalı Siri ne zaman çıkacak?

    Apple CEO'su Tim Cook, yapay zeka desteğine sahip yeni Siri asistanının ne zaman çıkacağına ilişkin önemli ipuçları verdi.
    Tim Cook
    • Apple CEO'su Tim Cook, yapay zekalı Siri ile ilgili konuştu.
    • Merakla beklenen yeni güncelleme, iddialara göre 2026 yılına kadar ertelenebilir.
    • Yeni özelliklerin iOS 19'un ilerleyen sürümlerinde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

    Teknoloji devi Apple, ürünlerinin geliştirilmesindeki gecikmeler hakkında nadiren yorum yapıyor. MacRumors’un haberine göre şirketin CEO’su Tim Cook, son çeyrek raporunda bir istisna yaptı. Şirketin WWDC 2024‘te duyurduğu yapay zeka destekli Siri hizmetine de doğrudan değindi.

    iPhone kullanıcıları kişiselleştirilmiş sesli asistan özelliklerinin iOS 18 güncellemesiyle birlikte geleceğini bekliyordu. Fakat ne yazık ki bu durum gerçekleşmedi. Apple artık resmen duyurulan duyurunun beklenenden daha uzun süreceğini açıkladı.

    Yeni Siri özellikleri önümüzdeki yıl gelebilir

    Tim Cook, şirketin kalitesinden emin olana kadar güncelleme yayınlamaya hazır olmadığını açıkladı. Ona göre Apple ilerlemeye devam etse de nihai sürümün çıkışına daha çok zaman var.

    Öte yandan zamanlama belirsizliğini koruyor. Yeni Siri özellikleri yalnızca iOS 19’un ilk sürümünde görünmekle kalmayıp, daha sonraki güncellemelere, hatta belki de 2026’ya kadar bile ertelenebilir.

    Yapay zekalı Siri

    Apple’da bazı önemli değişiklikler oldu. Siri projesinin liderliği değişti. Yapay zeka bölümünün başkanı John Gianandrea yerine daha önce Vision Pro’nun yaratılmasına öncülük eden Mike Rockwell artık sesli asistanın geliştirilmesi sorumluluğu üstlendi.

    ABD merkezli teknoloji devinin bu hamlesi, şirketin yapay zeka ve ses teknolojileriyle ilgili sorunları çözmek için yeni bakış açıları ve yeni yaklaşımlar arayışında olduğunu gözler önüne seriyor.

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    Yapay zekalı Siri neden gecikti?

    Gecikmenin sebebi sadece ürünü mükemmele ulaştırma isteği ile sınırlı değil. Siri’nin yapay zeka odaklı yeni özellikleri; bağlamı analiz eden, kullanıcının kişisel bilgilerini anlayan ve birden fazla uygulamada karmaşık komutlar gerçekleştiren Apple Intelligence teknolojilerinin derinlemesine entegrasyonunu gerektiriyor.

    Örneğin Siri, annenin uçuş bilgilerinin bulunduğu bir e-postayı bulabilecek. Bunu güncel programla karşılaştırabilecek ve tam varış saatini verebilecek. Yahut kullanıcının isteği üzerine uygulamalarda manuel olarak arama yapmadan, sohbetten gerekli fotoğrafları bulup bir arkadaşına gönderebilirsiniz.

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    Ancak bu tür yetenekler yalnızca güçlü algoritmalar değil, aynı zamanda Apple’ın geleneksel olarak özellikle sıkı bir şekilde bağlı kaldığı gizlilik konusunda kusursuz bir çalışma da gerektiriyor.

    Şirket kullanıcıların güvenini riske atmak istemiyor. Bu nedenle ham çözümler sunmamayı tercih ediyor. Apple geçmişte hataları düzeltmek ve kararlılığı sağlamak amacıyla önemli özellik sürümlerini ertelemişti.

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    Kullanıcılar şimdilik güncellemelerin sadece bir kısmını alacaklar: Bir sonraki güncellemede Siri daha konuşkan olacak, konuşulanları daha iyi anlamayı öğrenecek ve yalnızca sesle değil, aynı zamanda metinle de soru sormaya olanak tanıyacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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