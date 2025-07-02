Honor Magic V5: Dünyanın en ince katlanabilir telefonu duyuruldu

Honor Magic V5 dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak piyasaya çıktı.

Şimdilik yalnızca Çin'de satılan telefon, çok yakında küresel pazarda da boy göstermeye başlayacak.

Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alan cihaz 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama sunuyor.

Yalnızca 4,1 mm kalınlığında olan “dünyanın en ince katlanabilir telefonu” Honor Magic V5 resmi olarak tanıtıldı. Uzun süredir beklenen cihaz Snapragon 8 Elite çipi, devasa pil kapasitesi ve etkileyici performansıyla öne çıkıyor.

Magic V5’in tasarımı selefi “V3” modeline oldukça benzer görünüyor. Marka, “ölüm” kelimesine benzer şekilde telaffuz edilen sayı etrafındaki Asya batıl inançlarının bir parçası olarak “4” sayısını atladı. En büyük değişiklikler, daha iyi konfor için daha düz metal kenarların benimsenmesi ve lenslerin büyük kamera modülünün içine yerleştirilmesi oldu.

Altın, bej, kırmızı ve siyah olmak üzere dört renk seçeneğine sahip olan telefon daha büyük toz parçacıklarına ve sıcak su jetlerine karşı dayanıklılık için IP59 sertifikasına sahip.

Cihazı neredeyse geleneksel akıllı telefonlarla aynı dayanıklılık seviyesine getiren su geçirmezlik özelliği oluyor. Marka, daha sert iç yapıların kullanımıyla düşmelere karşı daha fazla dayanıklılık da vaat ediyor.

Honor Magic V5 özellikleri

Dahili ekran: 2352 x 2172 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 7,95 inç OLED

2352 x 2172 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 7,95 inç OLED Harici ekran: 2376 x 1060 piksel çözünürlüğe ve 120Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,43 inç OLED, 5.000 nit tepe parlaklık (HDR’de küçük pencere), 4.320 Hz PWM karartma, Dolby Vision ve HDR Vivid özellikli HDR

2376 x 1060 piksel çözünürlüğe ve 120Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,43 inç OLED, 5.000 nit tepe parlaklık (HDR’de küçük pencere), 4.320 Hz PWM karartma, Dolby Vision ve HDR Vivid özellikli HDR İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı Selfie kamerası: 20 MP + 20 MP ön kamera

20 MP + 20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör (f/1.6, OIS), 50 MP ultra geniş sensör (f/2,0) ve 64 MP periskop sensörü (f/2.5, 3x optik zoom)

50 MP ana sensör (f/1.6, OIS), 50 MP ultra geniş sensör (f/2,0) ve 64 MP periskop sensörü (f/2.5, 3x optik zoom) Batarya kapasitesi: 66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 6.100 mAh (Çin) veya 5.820 mAh (küresel) pil

66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 6.100 mAh (Çin) veya 5.820 mAh (küresel) pil Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, uydu iletişimi (Çin) ve USB-C 3.1 Gen 1 portu (5 Gbps)

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, uydu iletişimi (Çin) ve USB-C 3.1 Gen 1 portu (5 Gbps) Dayanıklılık: IP59 sertifikası, yan tarafta parmak izi okuyucu

IP59 sertifikası, yan tarafta parmak izi okuyucu Boyutlar: Açık hali 156,8 x 145,9 x 4,1 mm / Kapalı hali 156,8 x 74,3 x 8,8 mm

Açık hali 156,8 x 145,9 x 4,1 mm / Kapalı hali 156,8 x 74,3 x 8,8 mm Ağırlık: 217 gr (beyaz), 222 gr (diğer renkler)

217 gr (beyaz), 222 gr (diğer renkler) İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 kullanıcı arayüzü

Honor’un yeni katlanabilir telefonu harici ekranda 6,43 inç OLED panel, 2376 x 1060 piksel çözünürlüğe sahip. Dahili ekran ise 2352 x 2172 piksel çözünürlüğe sahip 7,95 inçlik boyutuyla karşımıza çıkıyor. Her iki ekran da 120 Hz yenileme hızı, 5.000 nit tepe parlaklık, Dolby Vision ve HR Vivid destekleri sunuyor.

256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanına sahip olan Honor Magic V5, 12 GB veya 16 GB RAM kapasitesi sunuyor. Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alan cihaz üst düzey bir oyun performansına ev sahipliği yapıyor.

GSMArena’ya göre cihaz bir dahili ve bir harici olmak üzere bir çift 20 MP selfie lensiyle birlikte geliyor. Telefon optik sabitleme (OIS) özellikli 50 MP ana sensör, bir 50 MP ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırma ve OIS özellikli 64 MP periskop telefoto içeriyor. Her zamanki gibi 100x’e kadar süper dijital yakınlaştırma gibi yapay zeka özellikleri de mevcut.

Honor Magic V5 modeli Çin versiyonunda 6.100 mAh pil kapasitesi sunuyor. Cihazın küresel sürümü ise 5.820 mAh’lik bataryaya sahip. 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojileri yer alıyor. 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve USB-C 3.1 Gen 1 bağlantılarına sahip olan modelde Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 arayüzü destekleniyor.

Honor Magic V5 fiyatı

Honor’un yeni telefonu şu anda Çin pazarında satılıyor. Çok yakında global pazara da gelmesi beklenen ürün 8.999 CNY (yaklaşık 50 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Magic V5’in henüz tanıtılmadan kutu açılış videosunun ortaya çıktığını da ekleyelim.