iOS 26’nın henüz duyurulmayan ilgi çekici özellikleri ortaya çıktı

Apple, WWDC25'te yaptığı sunumda iOS 26 ile ilgili bazı sırları kamuoyundan sakladı.

Şirket, yeni işletim sisteminde yer alacak olan ve henüz resmi olarak duyurulmayan iki işlevsel özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Merakla beklenen bu özelliklerin yıl sonuna kadar kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Apple bu ayın başlarında gerçekleşen WWDC25 geliştirici konferansında iOS 26 işletim sistemi ile karşımıza çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket bu etkinlikte iPhone cihazlarına gelecek ilgi çekici birtakım yeni özellikleri resmi olarak tanıttı.

Şu anda Beta sürümüyle geliştiricilerin erişimine sunulan iOS 26 için bir dizi sürpriz yeniliği ortaya çıktı. Şirketin hala tanıtmadığı birkaç özelliği daha var gibi görünüyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre geliştirici konferansında en az iki önemli özellik gösterilmedi. Fakat bunların hala bu yıl içerisinde kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

Apple AirPods ile gerçek zamanlı çeviri desteği yolda

Duyurulmamış ilk özellik, AirPods aracılığıyla konuşmaların anında çevirisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu teknoloji, kullanıcıların yabancı bir dildeki konuşmaların canlı çevirilerini doğrudan kulaklıkları aracılığıyla dinlemelerine olanak tanıyor.

Bu özellik, özellikle de gezginler veya çok dilli bir ortamda çalışan kişiler için ilgi çekici olacak gibi görünüyor. Yenilik, Google’ın Pixel Buds’ının birkaç yıldır sunduğu bir özelliğe oldukça benziyor.

Apple, WWDC25’te iOS 26 işletim sistemiiçin başka çeviri araçlarını da sergiledi. Fakat AirPods üzerinden bu özel uygulama henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Wi-Fi bağlantıları için otomatik senkronizasyon desteği geliyor

İkinci özellik ise tutsak Wi-Fi ağlarının iyileştirilmiş yönetimiyle ilgili oluyor. iOS aynı iCloud hesabını kullanan yakındaki Apple cihazları arasında Wi-Fi parolalarının paylaşılmasına zaten izin veriyor.

Bu yeni seçenek tüm Apple ekosistemindeki otellerdeki veya spor salonlarındaki genel Wi-Fi portallarından gelen oturum açma bilgilerini otomatik olarak senkronize ederek daha da ileri gidecek.

Somut olarak bir web sayfasında kimlik doğrulaması gerektiren genel bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda, bu bilgiler otomatik olarak diğer Apple cihazlarınızla paylaşılacak. Bu iyileştirme, iş veya kişisel seyahat sırasında kullanıcı deneyimini önemli ölçüde basitleştirebilir.

Apple’ın ihtiyatlı yaklaşımı, şirketin erken duyurulardan kaçınma isteğinden kaynaklanıyor. WWDC 2024’te birkaç önemli özellik birkaç ay gecikti ya da şimdiye dek hiç gün yüzü görmedi. Örneğin yapay zeka destekli Siri asistanı uzun süredir bekleniyor.

Tim Cook ve ekibi bu deneyimden ders çıkarmış gibi görünüyor. Şirket artık yalnızca tamamlanmaya yakın özellikleri sunuyor. Bu iki yeni özelliğin bu yılın ilerleyen zamanlarında, muhtemelen Ekim ayında iOS 26.1 veya Aralık ayında iOS 26.2 ile gelmesi bekleniyor.

Ayrıca söz konusu yenilikler bu yaz başlayacak Beta test aşamasına da dahil edilebilir. Wi-Fi işlevselliğine dair ipuçlarının iOS 26 kodunda zaten görüldüğünü de ekleyelim.

Hangi cihazlar iOS 26 alacak?